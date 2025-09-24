X!

Õiguskantsler: pangasaladusele ligipääsu eelnõu ei ole põhiseaduspärane

Eesti
Õiguskantsler Ülle Madise.
Õiguskantsler Ülle Madise. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul ei ole rahandusministeeriumi eelnõu, mis kirjeldab, kuidas maksu- ja tolliamet (MTA) ja rahapesu andmebüroo (RAB) täitmisregistri kaudu inimeste pangaandmetele ligi pääseb jätkuvalt põhiseadusega kooskõlas.

Oma arvamuses eelnõule ütleb õiguskantsler, et kuivõrd juurdepääs pangasaladusele on intensiivne põhiõiguste riive, siis peab see olema põhjalikult läbi kaalutud ning hoolikalt sõnastatud erand.

"Eelnõuga on tehtud küll esimene samm pangasaladusele kohase kaitse tagamisel, kuid leian, et eelnõu vajab põhiseaduspärasuse saavutamiseks olulist sisulist täiendamist," märkis Madise.

Pangasaladusele riigi juurdepääsu võimaldamist lubades tuleb Madise sõnul silmas pidada, et näiteks pangakonto väljavõte, mis sisaldab kõigi tehingute teavet, annab inimese tegevuse, harjumuste, veendumuste, eelistuste ja kasvõi viibimiskoha ning suhtlusringkonna kohta sedavõrd palju infot, et selle kaudu on võimalik inimest nii profileerida kui ka teatud mõttes jälitada.

"Sellest lähtudes saab konto väljavõtet pidada sarnaseks sideandmete päringuga või mõnel juhul isegi jälitustoimingutega," märkis Madise.

Sideandmete päringu ja jälitustoimingute tegemine on kriminaalmenetluses võimalik üksnes teatud kuritegude puhul ja kohtu või teatud juhtudel prokuratuuri eelneval loal. Seejuures sideandmete päringu puhul on tegemist üksnes kõne toimumise fakti või positsioneerimise andmetega, mitte juurdepääsuga sõnumite sisule.

"Seetõttu vajab konto väljavõttele kui kõigi pangatehingute infole juurdepääsu andmine haldusmenetluses eriti põhjalikku kaalumist, kas ning millistel juhtudel ja tingimustel saab seda üldse võimalikuks pidada," märkis Madise.

"Samuti tuleb sellise regulatsiooni loomisel mõelda, et see oleks tasakaalus inimese põhiõiguste kaitsega. Ehk teisisõnu tuleb pangasaladusele juurdepääsu reguleerimisse suhtuda samasuguse hoole ja tähelepanuga menetluse detailide osas nagu jälitustegevuse reguleerimisel," ütles Madise.

Madise hinnangul oleks vaja täpselt paika panna, mis tingimustel on võimalik ametkondadel pangaandmed ja mis mahus enda kätte saada, mida nad saavad nendega edasi teha ja kui kaua enda käes hoida ning kas ja millal teavitatakse pangasaladuse küsimisest inimest, kelle pangasaladusele on riik juurde pääsenud.

Lisaks tuleks ka kindlaks määrata täpsed reeglid, kuidas päringuid pärast kontrollida.

"Ainuüksi täitmisregistri kui andmekogu kasutamise üle tehtav järelevalve ei ole piisav, sest see ei kata kõiki olukordi, milleks andmeid küsitakse või kasutatakse. Samuti peab olema selge, kuidas toimub pangasaladuse juurdepääsu üle kohtulik kontroll," märkis Madise.

"Eriti oluline on see just RAB-i puhul, kuna isik ei pruugi üldse teada saada, et tema pangasaladuseks olevatele andmetele on ligi pääsetud, mille tõttu puudub tal ka võimalus oma õigusi kaitsta," lisas Madise.

Madise tõi ka välja, et kui anda maksu- ja tolliametile juurdepääs inimeste pangakontodele, tuleks parlamendis ka selle kohta detailid läbi vaielda. Kas juurdepääs peaks olema täismahus või kuidas peaks seda piirama. Samuti ka seda, kas maksuamet peaks juurde pääsema kogu inimese ja panga vahelisele suhtlusele või näiteks vaid kontole.

"Asjaolu, et siiani on nii MTA kui ka RAB harjunud teavet hõlpsalt saama ning seejuures saanud ka ise määratleda, millist osa pangasaladusest nad vajavad, ei tähenda, et edaspidi tohib samamoodi jätkata. Riigikogul tuleb kõik juhtumid eraldi läbi kaaluda ja sõnastadagi ametkondade juurdepääs haldusmenetluses selge erandina pangasaladuse kaitsest," märkis Madise.

Rahandusministeerium sai septembri alguses valmis seadusmuudatused, mis peaksid piirama ja täpsustama maksuameti ning rahapesu andmebüroo õigusi täitmisregistri kaudu inimeste ja ettevõtete pangasaladustele ligi pääseda.

Eelnõu oli vastuseks õiguskantslerile, kes tuvastas tänavu juulis, et möödunud aastal kasutusele võetud täitmisregistri kaudu on ametiasutused kohase õigusliku aluseta pääsenud ligi konto omanike pangasaladusele ja päringuid on pankadesse tehtud kümneid tuhandeid kordi.

Seaduse muutmiseni RAB ega ka MTA täitmisregistri kaudu pangaandmetele ligi ei pääse.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

Samal teemal

säravad tähed

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:46

Itaallased saavad ühe töövaba päeva juurde

17:27

Eelmise võrkpalli MM-i finalistid kohtuvad sel korral poolfinaalis

17:11

Jõesaar: meediatarbimise muutused jõuavad rahvusringhäälingu seadusesse

16:54

Linnakunstnik Elin Kard siirdub teatriliitu juhtima

16:54

Õiguskantsler: pangasaladusele ligipääsu eelnõu ei ole põhiseaduspärane

16:53

Itaalia suur olümpialootus võitleb ajaga

16:49

Galerii: Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust Uuendatud

16:43

Ukraina droonid ründasid Gazpromi naftatöötlemistehast Uuendatud

16:25

Sõudekoondise peatreener: saime MM-il selged suunad, mille kallal edaspidi töötada

16:18

BMW juht kritiseeris sisepõlemismootori keelustamise plaani

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.09

Trump: Ukraina võib kogu oma territooriumi tagasi võita Uuendatud

23.09

Sõja 1308. päev: Ukraina korraldas droonirünnaku Moskvale Uuendatud

23.09

Allikad: Venemaal süveneb bensiininappus

23.09

Keskerakond viskas asutajaliikme välja

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

23.09

Trump pilkas ÜRO-d ja kritiseeris Euroopa rändepoliitikat Uuendatud

23.09

Koristaja palkamine tõi ühistule kohustuse töökeskkonna spetsialist määrata

23.09

Yolo Group koondab Eestis 280 töötajat

16:43

Ukraina droonid ründasid Gazpromi naftatöötlemistehast Uuendatud

23.09

Karmel Killandi: Tommy Cash on tänu Eesti Laulule väga rikas mees

ilmateade

loe: sport

17:27

Eelmise võrkpalli MM-i finalistid kohtuvad sel korral poolfinaalis

16:53

Itaalia suur olümpialootus võitleb ajaga

16:25

Sõudekoondise peatreener: saime MM-il selged suunad, mille kallal edaspidi töötada

15:59

Eesti U-15 neidude jalgpallikoondis alistas Kosovo penaltitega

loe: kultuur

16:49

Galerii: Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust Uuendatud

16:17

Tallinnas esinevad Plini ja Sungazer

15:40

Üheksas Tallinn Fringe festival kogus üle 10 000 külastuse

15:29

Tartu Elektriteater pühendab oktoobri muusikalistele õuduskomöödiatele

loe: eeter

16:11

Tartu mehed valmistuvad osalema maailma rängimal sõudevõistlusel üle Atlandi

14:48

Raadio 2 ja Tommy Cash osalevad üle-euroopalises tantsumuusika saates

14:04

Kaheksa küsimust klassikatähele: Karl-Martin Tombak

12:10

Klassikaraadio peatoimetaja vahetub 2026. aasta alguses

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (24.09.2025 15:00:00)

12:40

Rehabilitatsioonireform lükatakse kolmveerand aastat edasi

12:35

Portugali presidendi sõnul ei ole Palestiina tunnustamine Iisraeli-vastane samm

12:20

Raadiouudised (24.09.2025 12:00:00)

11:10

Trumpi sõnul võib Ukraina kogu oma territooriumi tagasi võita

09:20

Raadiouudised (24.09.2025 09:00:00)

23.09

NATO mõistis hukka Venemaa hävitajate tungimise Eesti õhuruumi

23.09

Eesti Pank korrigeeris tänavuse majanduskasvu ootust allapoole

23.09

Hamburgi talendifestival avas Eesti artistidele uksi Euroopasse

23.09

Päevakaja (23.09.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo