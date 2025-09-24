Õiguskantsler: pangasaladusele ligipääsu eelnõu ei ole põhiseaduspärane

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul ei ole rahandusministeeriumi eelnõu, mis kirjeldab, kuidas maksu- ja tolliamet (MTA) ja rahapesu andmebüroo (RAB) täitmisregistri kaudu inimeste pangaandmetele ligi pääseb jätkuvalt põhiseadusega kooskõlas.

Oma arvamuses eelnõule ütleb õiguskantsler, et kuivõrd juurdepääs pangasaladusele on intensiivne põhiõiguste riive, siis peab see olema põhjalikult läbi kaalutud ning hoolikalt sõnastatud erand.

"Eelnõuga on tehtud küll esimene samm pangasaladusele kohase kaitse tagamisel, kuid leian, et eelnõu vajab põhiseaduspärasuse saavutamiseks olulist sisulist täiendamist," märkis Madise.

Pangasaladusele riigi juurdepääsu võimaldamist lubades tuleb Madise sõnul silmas pidada, et näiteks pangakonto väljavõte, mis sisaldab kõigi tehingute teavet, annab inimese tegevuse, harjumuste, veendumuste, eelistuste ja kasvõi viibimiskoha ning suhtlusringkonna kohta sedavõrd palju infot, et selle kaudu on võimalik inimest nii profileerida kui ka teatud mõttes jälitada.

"Sellest lähtudes saab konto väljavõtet pidada sarnaseks sideandmete päringuga või mõnel juhul isegi jälitustoimingutega," märkis Madise.

Sideandmete päringu ja jälitustoimingute tegemine on kriminaalmenetluses võimalik üksnes teatud kuritegude puhul ja kohtu või teatud juhtudel prokuratuuri eelneval loal. Seejuures sideandmete päringu puhul on tegemist üksnes kõne toimumise fakti või positsioneerimise andmetega, mitte juurdepääsuga sõnumite sisule.

"Seetõttu vajab konto väljavõttele kui kõigi pangatehingute infole juurdepääsu andmine haldusmenetluses eriti põhjalikku kaalumist, kas ning millistel juhtudel ja tingimustel saab seda üldse võimalikuks pidada," märkis Madise.

"Samuti tuleb sellise regulatsiooni loomisel mõelda, et see oleks tasakaalus inimese põhiõiguste kaitsega. Ehk teisisõnu tuleb pangasaladusele juurdepääsu reguleerimisse suhtuda samasuguse hoole ja tähelepanuga menetluse detailide osas nagu jälitustegevuse reguleerimisel," ütles Madise.

Madise hinnangul oleks vaja täpselt paika panna, mis tingimustel on võimalik ametkondadel pangaandmed ja mis mahus enda kätte saada, mida nad saavad nendega edasi teha ja kui kaua enda käes hoida ning kas ja millal teavitatakse pangasaladuse küsimisest inimest, kelle pangasaladusele on riik juurde pääsenud.

Lisaks tuleks ka kindlaks määrata täpsed reeglid, kuidas päringuid pärast kontrollida.

"Ainuüksi täitmisregistri kui andmekogu kasutamise üle tehtav järelevalve ei ole piisav, sest see ei kata kõiki olukordi, milleks andmeid küsitakse või kasutatakse. Samuti peab olema selge, kuidas toimub pangasaladuse juurdepääsu üle kohtulik kontroll," märkis Madise.

"Eriti oluline on see just RAB-i puhul, kuna isik ei pruugi üldse teada saada, et tema pangasaladuseks olevatele andmetele on ligi pääsetud, mille tõttu puudub tal ka võimalus oma õigusi kaitsta," lisas Madise.

Madise tõi ka välja, et kui anda maksu- ja tolliametile juurdepääs inimeste pangakontodele, tuleks parlamendis ka selle kohta detailid läbi vaielda. Kas juurdepääs peaks olema täismahus või kuidas peaks seda piirama. Samuti ka seda, kas maksuamet peaks juurde pääsema kogu inimese ja panga vahelisele suhtlusele või näiteks vaid kontole.

"Asjaolu, et siiani on nii MTA kui ka RAB harjunud teavet hõlpsalt saama ning seejuures saanud ka ise määratleda, millist osa pangasaladusest nad vajavad, ei tähenda, et edaspidi tohib samamoodi jätkata. Riigikogul tuleb kõik juhtumid eraldi läbi kaaluda ja sõnastadagi ametkondade juurdepääs haldusmenetluses selge erandina pangasaladuse kaitsest," märkis Madise.

Rahandusministeerium sai septembri alguses valmis seadusmuudatused, mis peaksid piirama ja täpsustama maksuameti ning rahapesu andmebüroo õigusi täitmisregistri kaudu inimeste ja ettevõtete pangasaladustele ligi pääseda.

Eelnõu oli vastuseks õiguskantslerile, kes tuvastas tänavu juulis, et möödunud aastal kasutusele võetud täitmisregistri kaudu on ametiasutused kohase õigusliku aluseta pääsenud ligi konto omanike pangasaladusele ja päringuid on pankadesse tehtud kümneid tuhandeid kordi.

Seaduse muutmiseni RAB ega ka MTA täitmisregistri kaudu pangaandmetele ligi ei pääse.