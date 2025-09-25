Politico: Trump kinnitas, et ei luba Iisraelil Läänekallast annekteerida

USA president Donald Trump lubas teisipäeval toimunud kohtumisel araabia riikide juhtidega, et ta ei anna Iisraeli peaministrile Benjamin Netanjahule luba Läänekallast annekteerida, kirjutab Politico viitega oma allikatele.

Kuus kohtumisega kursis olevat isikut kommenteerisid Politicole Trumpi ja araabia riikide juhtide kohtumist.

Kaks allikat ütlesid, et Trumpil oli Gaza annekteerimise küsimuses kindel seisukoht ning ta kinnitas, et Iisraelil ei lubata Läänekallast – mida valitseb Palestiina Omavalitsus, mitte Hamas – annekteerida.

Veel üks kohtumisega kursis olev isik märkis, et hoolimata Trumpi kinnitustest ei ole Iisraeli ja Hamase rahu sõlmimine sugugi lähedal. Kaks teist allikat ütlesid, et Trump ja tema meeskond esitlesid valget raamatut, mis kirjeldas administratsiooni plaani sõja lõpetamiseks.

USA erisaadik Steve Witkoff avaldas kolmapäeval rahuettepaneku kohta mõned detailid, kuid ei teinud ühtegi kommentaari Läänekalda teemal.

"Me esitlesime seda, mida nimetame Trumpi 21-punktiliseks plaaniks rahuks Lähis-Idas, Gazas," ütles Witkoff New Yorgis toimunud Concordia tippkohtumisel. "Arvan, et see käsitleb nii Iisraeli muresid kui ka kõigi piirkonna naabrite muresid."

Samas ei teinud Witkoff ühtegi kommentaari Läänekalda kohta.

Trump ütles enne kohtumist kaheksa araabia ja moslemimaade esindajaga ÜRO peakorteris, et see oli tema päeva "kõige olulisem" kohtumine, kuid pärast kohtumist ta ajakirjanikega ei rääkinud.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan kirjeldas teisipäeva õhtul Fox Newsile antud intervjuus kohtumist kui "viljakat", kuid ei avaldanud rohkem detaile. Erdoganil ja Trumpil on kavas neljapäeval Valges Mahas uuesti kohtuda.

Araabia riikide juhtidele on valmistanud pettumust Trumpi vastuseis Palestiina riigi tunnustamisele ning tema jätkuv toetus Netanjahu rünnakutele Hamasi vastu.

Sel kuul laienesid rünnakud Gazast kaugemale, kui Iisrael üritas tappa Kataris rahuläbirääkimistel viibivaid Hamasi ametnikke.

Kaks vestlusega kursis olnud inimest ütlesid enne kohtumist, et araabia riikide juhid plaanisid USA presidendile selgeks teha, et Iisraeli sissetung Läänekaldale tooks tõenäoliselt kaasa niinimetatud Aabrahami rahulepete kokkuvarisemise.

Rahulepped saavutati pärast seda, kui Iisrael oli ähvardanud Läänekalda annekteerida ning Araabia Ühendemiraadid pakkusid välja suhete normaliseerimise vastutasuks Iisraeli lubadusele ala mitte seda teha.

Mõnede USA peamiste liitlaste otsus tunnustada Palestiina riiki on kutsunud Iisraelis esile siseriikliku surve peaminister Netanyahule, et ta annekteeriks kogu või osa Läänekaldast. Tema valitsuse kõige parempoolsemad liikmed näevad tekkinud olukord võimalusena realiseerida nende kauaoodatud eesmärki Läänekallas annekteerida.

Netanjahu juhtimisel on Iisrael juba palju ära teinud, et laiendada ja kindlustada de facto kontrolli Läänekalda üle, sealhulgas on suurendatud juudi asunduste arvu okupeeritud territooriumil ning karmistatud seal oma julgeolekutegevust.

Araabia riikide ja Euroopa ametnikud on aga hoiatanud, et Läänekalda ametlik annekteerimine hävitaks viimasedki lootused kahe riigi lahendusele. Araabia riigid on öelnud, et see on punane joon, mis lõpetaks kõik lootused Iisraeli edasiseks integreerumiseks Lähis-Ida piirkonda.

Netanyahu kohtub esmaspäeval Valges Majas Trumpiga.