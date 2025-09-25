X!

Politico: Trump kinnitas, et ei luba Iisraelil Läänekallast annekteerida

Välismaa
Iisraeli rahandusminister Bezalel Smotrich hoiab käes kaarti E1-nimelisest maakoridorist okupeeritud Läänekaldal
Iisraeli rahandusminister Bezalel Smotrich hoiab käes kaarti E1-nimelisest maakoridorist okupeeritud Läänekaldal Autor/allikas: SCANPIX/Menahem Kahana/AFP
Välismaa

USA president Donald Trump lubas teisipäeval toimunud kohtumisel araabia riikide juhtidega, et ta ei anna Iisraeli peaministrile Benjamin Netanjahule luba Läänekallast annekteerida, kirjutab Politico viitega oma allikatele.

Kuus kohtumisega kursis olevat isikut kommenteerisid Politicole Trumpi ja araabia riikide juhtide kohtumist.

Kaks allikat ütlesid, et Trumpil oli Gaza annekteerimise küsimuses kindel seisukoht ning ta kinnitas, et Iisraelil ei lubata Läänekallast – mida valitseb Palestiina Omavalitsus, mitte Hamas – annekteerida.

Veel üks kohtumisega kursis olev isik märkis, et hoolimata Trumpi kinnitustest ei ole Iisraeli ja Hamase rahu sõlmimine sugugi lähedal. Kaks teist allikat ütlesid, et Trump ja tema meeskond esitlesid valget raamatut, mis kirjeldas administratsiooni plaani sõja lõpetamiseks.

USA erisaadik Steve Witkoff avaldas kolmapäeval rahuettepaneku kohta mõned detailid, kuid ei teinud ühtegi kommentaari Läänekalda teemal.

"Me esitlesime seda, mida nimetame Trumpi 21-punktiliseks plaaniks rahuks Lähis-Idas, Gazas," ütles Witkoff New Yorgis toimunud Concordia tippkohtumisel. "Arvan, et see käsitleb nii Iisraeli muresid kui ka kõigi piirkonna naabrite muresid."

Samas ei teinud Witkoff ühtegi kommentaari Läänekalda kohta.

Trump ütles enne kohtumist kaheksa araabia ja moslemimaade esindajaga ÜRO  peakorteris, et see oli tema päeva "kõige olulisem" kohtumine, kuid pärast kohtumist ta ajakirjanikega ei rääkinud.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan kirjeldas teisipäeva õhtul Fox Newsile antud intervjuus kohtumist kui "viljakat", kuid ei avaldanud rohkem detaile. Erdoganil ja Trumpil on kavas neljapäeval Valges Mahas uuesti kohtuda.

Araabia riikide juhtidele on valmistanud pettumust Trumpi vastuseis Palestiina riigi tunnustamisele ning tema jätkuv toetus Netanjahu rünnakutele Hamasi vastu.

Sel kuul laienesid rünnakud Gazast kaugemale, kui Iisrael üritas tappa Kataris rahuläbirääkimistel viibivaid Hamasi ametnikke.

Kaks vestlusega kursis olnud inimest ütlesid enne kohtumist, et araabia riikide juhid plaanisid USA presidendile selgeks teha, et Iisraeli sissetung Läänekaldale tooks tõenäoliselt kaasa niinimetatud Aabrahami rahulepete kokkuvarisemise.

Rahulepped saavutati pärast seda, kui Iisrael oli ähvardanud Läänekalda annekteerida ning Araabia Ühendemiraadid pakkusid välja suhete normaliseerimise vastutasuks Iisraeli lubadusele ala mitte seda teha.

Mõnede USA peamiste liitlaste otsus tunnustada Palestiina riiki on kutsunud Iisraelis esile siseriikliku surve peaminister Netanyahule, et ta annekteeriks kogu või osa Läänekaldast. Tema valitsuse kõige parempoolsemad liikmed näevad tekkinud olukord võimalusena realiseerida nende kauaoodatud eesmärki Läänekallas annekteerida.

Netanjahu juhtimisel on Iisrael juba palju ära teinud, et laiendada ja kindlustada de facto kontrolli Läänekalda üle, sealhulgas on suurendatud juudi asunduste arvu okupeeritud territooriumil ning karmistatud seal oma julgeolekutegevust.

Araabia riikide ja Euroopa ametnikud on aga hoiatanud, et Läänekalda ametlik annekteerimine hävitaks viimasedki lootused kahe riigi lahendusele. Araabia riigid on öelnud, et see on punane joon, mis lõpetaks kõik lootused Iisraeli edasiseks integreerumiseks Lähis-Ida piirkonda.

Netanyahu kohtub esmaspäeval Valges Majas Trumpiga.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

Samal teemal

säravad tähed

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:49

Otse kell 10: Michal annab üle eelarve, järgneb arutelu hinnatõusu mõjudest

07:16

Taani Aalborgi lennujaam peatas drooniohu tõttu tegevuse

07:09

Rohked töötunnid seavad ohtu nii patsientide kui ka õdede tervise

06:51

Uimastite üledoosi tõttu surevad Eestis nii teismelised kui ka 90-aastased

06:38

Politico: Trump kinnitas, et ei luba Iisraelil Läänekallast annekteerida

05:22

Ukraina ründas droonidega Tuapse sadamat

05:03

Tõhustava ja kärpiva tervisekassa reservid veel otsa ei saa

04:55

Dallase immigratsioonikeskuses sai tulistamises surma kaks inimest Uuendatud

24.09

14-aastane Nekrassova tegi juunioride GP-sarjas tubli debüüdi

24.09

Pärnu alistus tšehhidele, Jõesaare klubi teenis suure võidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.09

Trump: Ukraina võib kogu oma territooriumi tagasi võita

24.09

Riigikogu esimehe abina asus tööle Desiree Mumm

24.09

Vene rahandusministeerium soovib Ukraina sõja rahastamiseks käibemaksu tõstmist

24.09

Sõja 1309. päev: Ukraina droonid ründasid Gazpromi naftatöötlemistehast Uuendatud

24.09

Nädala alguses hinda tõstnud tanklaketid viisid taas hinda alla

24.09

Itaallased saavad ühe töövaba päeva juurde

23.09

Karmel Killandi: Tommy Cash on tänu Eesti Laulule väga rikas mees

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

24.09

FT: Ukraina rünnakud langetasid Venemaa diisliekspordi viie aasta madalaimale tasemele

24.09

Valitsus kiitis heaks 4,5 protsendiga SKP-st defitsiidis eelarve Uuendatud

ilmateade

loe: sport

24.09

14-aastane Nekrassova tegi juunioride GP-sarjas tubli debüüdi

24.09

Pärnu alistus tšehhidele, Jõesaare klubi teenis suure võidu

24.09

Raieste ja Murcia jäid põhiturniiri ukse taha

24.09

Võrkpallisaali naasnud Mõnnakmäe: selles otsuses oli väga palju faktoreid

loe: kultuur

24.09

Mirko Rajas: Charleville-Mézières'i festival toob Eesti visuaalteatri pildile

24.09

Matsalu loodusfilmide festivalil esilinastub kolm kodumaist filmi

24.09

Galerii: Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust Uuendatud

24.09

Tallinnas esinevad Plini ja Sungazer

loe: eeter

24.09

Tartu mehed valmistuvad osalema maailma rängimal sõudevõistlusel üle Atlandi

24.09

Raadio 2 ja Tommy Cash osalevad üle-euroopalises tantsumuusika saates

24.09

Kaheksa küsimust klassikatähele: Karl-Martin Tombak

24.09

Klassikaraadio peatoimetaja vahetub 2026. aasta alguses

Raadiouudised

24.09

Valitsus kinnitas tuleva aasta riigieelarve

24.09

Järjest suurem arv 70-aastaseid ja vanemaid teeb palgatööd

24.09

Päevakaja (24.09.2025 18:00:00)

24.09

Kikeperas üleujutusohtu pole ja taassoostamisega saab alustada

24.09

Valimisteenistus on saanud kaebusi rohkem kui eelmistel valimistel

24.09

Raadiouudised (24.09.2025 15:00:00)

24.09

Rehabilitatsioonireform lükatakse kolmveerand aastat edasi

24.09

Portugali presidendi sõnul ei ole Palestiina tunnustamine Iisraeli-vastane samm

24.09

Raadiouudised (24.09.2025 12:00:00)

24.09

Trumpi sõnul võib Ukraina kogu oma territooriumi tagasi võita

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo