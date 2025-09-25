X!

EISA koondab asutuse õhemaks kärpimise käigus turismijuhi ametikoha

Majandus
EISA juhatuse esimees Ursel Velve
EISA juhatuse esimees Ursel Velve Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EISA) muudab organisatsiooni õhemaks, kaotades osakonnajuhtide positsioone. Üks ametikoht, mis likvideeritakse, on turismijuhi oma.

Eelmise aasta mais ametisse asunud EISA turismijuhi Annika Lepa viimane tööpäev on 30. septembril, ütles Ursel Velve ERR-ile.

Ta ütles, et EISA-s on käimas uue strateegia loomine 2026.-2028. aastaks ning turismi osas on oluline sisend turismi tegevuskava samaks ajavahemikuks, mille on EISA loonud koostöös majandusministeeriumi ja turismiettevõtjatega.

"Käimasoleva protsessiga muudame organisatsiooni õhemaks, kaotades osakonnajuhtide positsioone," selgitas ta turismijuhi koondamist.

Velve märkis, et uues struktuuris hakkab turismi rahvusvahelise turunduse tiim tööle tihedas koostöös teiste valdkondade rahvusvahelise turunduse tiimidega ning turismiarendajate meeskond liitub muude ettevõtlussektorite teenuste arenduse tiimidega.

"Loomulikult teevad turismiturunduse ja -arenduse tiim ka edaspidi omavahel tihedat koostööd, lähtudes turismivaldkonnast kui tervikust," lisas Velve, kelle sõnul on EISA ülesanne Eesti rahvusvaheliselt nähtavaks teha ja turismi tihedam koostöö teiste osapooltega aitab Eestit terviklikumalt turundada.

Velve rõhutas, et EISA ei lõpeta turismiga seotud tegevusi ja turism on jätkuvalt oluline valdkond. EISA uue strateegia siht on tema kinnitusel Eesti majandusarengut toetada, soodustades teadusarendust ning innovatsiooni ja luues kasvuvõimalusi ekspordile ja investeeringutele.

"Uue perioodi strateegia ja sellest tulenevalt kujundatud organisatsioon lähtub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi seatud asutaja ootustest," lausus Velve ja lisas, et neis seatud eesmärkide täitmiseks on EISA juhatusele ja nõukogule antud nii ülesanne kui ka mandaat.

EISA peab Velve sõnul muutuma tõhusaks ettevõtlust toetavaks kompetentsikeskuseks, mis lähtub ettevõtjate vajadustest ja muudab teenuseid vastavalt turu vajadustele ning majanduse olukorrale.

Augusti lõpus ütles majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, et EISA töös on oodata muudatusi, et nende tööd tõhustada ja ressursse paremini kasutada. Peamiselt peab EISA keskenduma eksportijate toetamisele.

Reformide ühe põhjusena nimetas Keldo Euroopa Liidu raha vähenemist. Täpsemad muudatused organisatsioonis peaksid selguma aasta lõpuks.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

säravad tähed

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:30

Raadiouudised (25.09.2025 15:00:00)

15:28

Eelarve liigendust muutev eelnõu jõudis valitsusse Uuendatud

15:22

EISA koondab asutuse õhemaks kärpimise käigus turismijuhi ametikoha

15:18

Sõerd: riigieelarve on tegevuspõhine totrus

15:15

Välismaal mängivate eestlaste klubid olid karikamängudes võidukad

15:12

Rheinmetall rajab Lätti laskemoonavabriku

14:54

Lavly Perling: riigikogu, palun lükake hääleostu-eelarve tagasi

14:50

Harno eelarve kasvab 109 miljoni euroni

14:43

Vigastusega võidelnud Alcaraz sai Tokyos debüüdil võidu

14:39

Lauri Soosaar: praktikuid Eesti haridussüsteemi ei oodata

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:35

Ukraina teatas sõjalennuki Su-34 allatulistamisest Uuendatud

24.09

Riigikogu esimehe abina asus tööle Desiree Mumm

24.09

Vene rahandusministeerium soovib Ukraina sõja rahastamiseks käibemaksu tõstmist

06:51

Uimastite üledoosi tõttu surevad Eestis nii teismelised kui ka 90-aastased

24.09

Itaallased saavad ühe töövaba päeva juurde

24.09

Rasket geenihaigust põdev laps vajab raviks 2,5 miljonit eurot

13:04

Venemaa mõistis Narva muuseumi direktori tagaselja 10 aastaks vangi Uuendatud

12:53

Valitsus tahab keelata võõrkeelde dubleeritud filmide näitamise kinos

07:16

Taani Aalborgi lennujaam peatas drooniohu tõttu tegevuse

23.09

Trump: Ukraina võib kogu oma territooriumi tagasi võita

ilmateade

loe: sport

15:15

Välismaal mängivate eestlaste klubid olid karikamängudes võidukad

14:43

Vigastusega võidelnud Alcaraz sai Tokyos debüüdil võidu

13:56

Kokkuleppemängudes süüdi mõistetud endine Legioni jalgpallur suri Itaalias

13:16

Spordimuuseum tänab treenereid aasta lõpuni tasuta külastusega

loe: kultuur

13:27

Galerii: lõppesid filmi "Säärane mulk" võtted

12:30

Sõltumatu Tantsu Laval esietendub tantsulavastus koosolemise keerukusest

11:47

Siret Campbell: nii kõrgel püünel pole Eesti näitekirjandus varem olnud

08:13

Vikerraadio kutsub arvama, mis keeles kõlab "Mees, kes teadis ussisõnu"

loe: eeter

11:30

Patrullpolitseinik: narkokoerale peab meeldima mängida ja süüa

10:24

Taimsete lihaalternatiivide tervislikkus jätab soovida

09:37

Ramo Teder: rajud esinemised on jätnud jälje mu lemmikpillile

08:13

Vikerraadio kutsub arvama, mis keeles kõlab "Mees, kes teadis ussisõnu"

Raadiouudised

13:10

Ilm püsib sügiseselt jahe, aga üldiselt sajuta

13:10

Gümnaasiumid soovivad tehisaru kasutamiseks õppetöös riigi tuge ja selgeid juhiseid

13:10

Mesinikud on mures võltsitud mee laia leviku pärast

12:30

Raadiouudised (25.09.2025 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (25.09.2025 09:00:00)

24.09

Valitsus kinnitas tuleva aasta riigieelarve

24.09

Järjest suurem arv 70-aastaseid ja vanemaid teeb palgatööd

24.09

Päevakaja (24.09.2025 18:00:00)

24.09

Kikeperas üleujutusohtu pole ja taassoostamisega saab alustada

24.09

Valimisteenistus on saanud kaebusi rohkem kui eelmistel valimistel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo