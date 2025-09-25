EISA koondab asutuse õhemaks kärpimise käigus turismijuhi ametikoha

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EISA) muudab organisatsiooni õhemaks, kaotades osakonnajuhtide positsioone. Üks ametikoht, mis likvideeritakse, on turismijuhi oma.

Eelmise aasta mais ametisse asunud EISA turismijuhi Annika Lepa viimane tööpäev on 30. septembril, ütles Ursel Velve ERR-ile.

Ta ütles, et EISA-s on käimas uue strateegia loomine 2026.-2028. aastaks ning turismi osas on oluline sisend turismi tegevuskava samaks ajavahemikuks, mille on EISA loonud koostöös majandusministeeriumi ja turismiettevõtjatega.

"Käimasoleva protsessiga muudame organisatsiooni õhemaks, kaotades osakonnajuhtide positsioone," selgitas ta turismijuhi koondamist.

Velve märkis, et uues struktuuris hakkab turismi rahvusvahelise turunduse tiim tööle tihedas koostöös teiste valdkondade rahvusvahelise turunduse tiimidega ning turismiarendajate meeskond liitub muude ettevõtlussektorite teenuste arenduse tiimidega.

"Loomulikult teevad turismiturunduse ja -arenduse tiim ka edaspidi omavahel tihedat koostööd, lähtudes turismivaldkonnast kui tervikust," lisas Velve, kelle sõnul on EISA ülesanne Eesti rahvusvaheliselt nähtavaks teha ja turismi tihedam koostöö teiste osapooltega aitab Eestit terviklikumalt turundada.

Velve rõhutas, et EISA ei lõpeta turismiga seotud tegevusi ja turism on jätkuvalt oluline valdkond. EISA uue strateegia siht on tema kinnitusel Eesti majandusarengut toetada, soodustades teadusarendust ning innovatsiooni ja luues kasvuvõimalusi ekspordile ja investeeringutele.

"Uue perioodi strateegia ja sellest tulenevalt kujundatud organisatsioon lähtub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi seatud asutaja ootustest," lausus Velve ja lisas, et neis seatud eesmärkide täitmiseks on EISA juhatusele ja nõukogule antud nii ülesanne kui ka mandaat.

EISA peab Velve sõnul muutuma tõhusaks ettevõtlust toetavaks kompetentsikeskuseks, mis lähtub ettevõtjate vajadustest ja muudab teenuseid vastavalt turu vajadustele ning majanduse olukorrale.

Augusti lõpus ütles majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, et EISA töös on oodata muudatusi, et nende tööd tõhustada ja ressursse paremini kasutada. Peamiselt peab EISA keskenduma eksportijate toetamisele.

Reformide ühe põhjusena nimetas Keldo Euroopa Liidu raha vähenemist. Täpsemad muudatused organisatsioonis peaksid selguma aasta lõpuks.