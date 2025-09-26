X!

Trump kehtestas tollimaksud ravimitele, veoautodele ja mööblile

Välismaa
Ravimid tehase tootmisliinil.
Ravimid tehase tootmisliinil. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

USA president Donald Trump avalikustas neljapäeval uue vooru tollimakse laiale hulgale importkaupadele, sealhulgas 100-protsendised tollid originaalravimitele ja 25-protsendised tollitariifid raskeveokitele, mis peaks jõustuma juba järgmisel nädalal.

"Alates 1. oktoobrist 2025 kehtestame 100-protsendised tollitariifi kõigile kaubamärgiga või patenteeritud farmaatsiatoodetele, välja arvatud juhul, kui ettevõte EHITAB oma ravimitootmistehase Ameerikasse," postitas Trump oma sotsiaalmeediakontol Truth Social, üksikasju avaldamata.

Paljud suurimad farmaatsiaettevõtted, sealhulgas Eli Lilly, AstraZeneca, Roche Holding ja GSK, on ​​viimastel kuudel teatanud uute tehaste ehitamisest USA-s. The Wall Street Journali andmetel on sel aastal juba üle tosina ravimitootja lubanud kulutada selle kümnendi lõpuks kokku üle 350 miljardi dollari tootmisele, teadus- ja arendustegevusele ning muudele tegevustele Ameerika Ühendriikides.

Samas on umbes üheksa kümnest ravimiretseptist USA-s on kaetud geneeriliste ravimitega, mida Trumpi sõnul kaubamärgiga või patenteeritud toodetele kehtestatud tollid ei mõjutaks.

Suvel kehtestas Trumpi administratsioon juba 15-protsendised tollid enamikule Euroopa Liidust pärit ravimitele.

Ravimifirmad on tollimaksude kehtestamist kartnud, kuna paljudel neist on tehased Euroopas ja teistes piirkondades väljaspool USA-d.

Ravimifirmad on väljendanud oma vastuseisu uutele tollimaksudele, väites, et ravimid on ajalooliselt olnud tollimaksudest vabastatud. Selleks on nad püüdnud teha lobitööd ka USA administratsioonis, öeldes, et parem viis USA ravimitootmise ergutamiseks on maksupoliitika.

Teised Trumpi neljapäeval väljakuulutatud tollimaksud hõlmavad ka suurtele veoautodele ja kodukaupadele kehtestatud tollitariife. Ka need hakkavad kehtima 1. oktoobril.

Väljaspool USA-d toodud raskeveokitele kehtestatakse 25-protsendine tollimaks, ütles Trump. "Seetõttu on meie suured veoautotootjad, nagu Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks ja teised, kaitstud väliste segajate eest," postitas ta.

Välismaal toodetud köögi- ja vannitoamööbel ning muud sarnased tooted saavad 50-protsendise tollitariifi, ütles Trump. Pehmele mööblile kehtestatakse 30-protsendine tollimaks. 

"Selle põhjuseks on nende toodete ulatuslik "ÜLEUJUTUS" Ameerika Ühendriikidesse välisriikide poolt," kirjutas Trump. "See on väga ebaõiglane praktika, me peame riikliku julgeoleku ja muudel põhjustel kaitsma oma tootmist."

USA ülemkohus otsustas hiljuti, et hakkab novembris arutama Trumpi administratsiooni püüdlusi jätta kehtima valitsuse kehtestatud laiaulatuslikud tollimaksud. Sellega peab ülemkohus võtma lõpliku seisukoha presidendi majanduspoliitika nurgakiviks olevate tollimaksude suhtes. Alamates kohtuastmetes rea kaotusi saanud tollimaksud jäävad kehtima kuni kohtuasja lahendamiseni.

Trumpi administratsioon on algatanud tosina uurimist tuuleturbiinide, lennukite, pooljuhtide, polükristallilise räni, vase, puidu ja saematerjali ning kriitiliste mineraalide impordi mõju kohta riiklikule julgeolekule, et luua alus uute tollimaksude kehtestamiseks.

Trump teatas sel nädalal uutest uurimistest isikukaitsevahendite, meditsiinitarvete, robootika ja tööstusmasinate impordi suhtes. Varem on ta juba riiklikule julgeolekule viidates kehtestanud tollimaksud terasele ja alumiiniumile ning nende derivaatidele, sõidukitele ja nende osadele ning vasele.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Wall Street Journal, Reuters

