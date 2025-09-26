Politico: Saksamaa majanduse väljavaated on üha süngemad

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et kantsler Friedrich Merz lubas valimiskampaania ajal riigi tööstuse jalule tõsta, kuid majandusväljavaated on pärast tema ametisseastumist muutunud üha süngemaks.

Müncheni Ifo-instituut teatas juba kolmapäeval, et septembris Saksamaa ettevõtjate meeleolu halvenes. Mitmed ettevõtjad on juba avalikult väljendanud rahulolematust.

"Meeleolu meie tööstuses pole enam lihtsalt pingeline, see on vihane ja pettunud. Hirm reformide ees on suur. See kõhklemine tuleb krõbeda hinnaga. Üha rohkem ettevõtteid seisab silmitsi suurte kärbetega, töökohad kaovad," ütles masina- ja seadmetootjate lobirühma VDMA president Bertram Kawlath.

Politico toob välja, et Merz seisab silmitsi ebamugava reaalsusega, kuna tema võimalused ulatuslike ja kiirete reformide elluviimiseks on piiratud. Tootmissektoris kaovad töökohad, augustis ületas töötute arv kolme miljoni inimese piiri.

Merz ja tema valitsus lubasid kevadel investeerida Saksamaa kaitsesse ja taristusse sadu miljardeid eurosid. See avaldab majandusele lühiajalist positiivset mõju, kuid majandusteadlaste sõnul ei piisa sellest suuremate struktuursete probleemide lahendamiseks.

"Saksamaa majandus püsib endiselt ebakindlal pinnal. See taastub järgmise kahe aasta jooksul, aga arvestades jätkuvaid struktuurilisi nõrkusi, ei ole see hoog siiski jätkusuutlik," ütles Saksamaa majandusuuringute instituudi tippjuht Geraldine Dany-Knedlik.

Politico kirjutab, et Saksamaa rahandusministrit ootavad ees suured väljakutsed. Donald Trump ajab agressiivset tollipoliitikat, Saksamaa majandus on aga kimpus kõrgete energiahindadega. Riigi elanikkond vananeb, Hiina firmad pakuvad üha suuremat konkurentsi.

Rahulolematus Merzi valitsusega kasvab ning viimased küsitlused näitavad, et parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) on kerkinud riigi populaarseimaks parteiks. AfD juhid kritiseerivad nüüd rahandusministrit ning tema püüdlusi seda laenude abil elavdada.

AfD kaasjuht Alice Weidel hoiatab pankroti eest ja rääkis, et deindustrialiseerimine mõjutab kõiki tööstussektoreid.

Merz pöörab ise üha rohkem tähelepanu sisepoliitikale ning on viimasel ajal kohtunud ärijuhtidega. Ta on tunnistanud, et riik vajab struktuuriliste probleemide lahendamiseks reforme. Samas pole selge, kas tema koalitsioon, kuhu kuuluvad ka sotsiaaldemokraadid (SPD), suudab lähikuudel olulisi õigusakte vastu võtta.

Tööstuse esindajad hoiatasid samas, et aeg hakkab otsa saama. "Olukord on umbes selline, et majandus oleks intensiivravis, me vajame kohest ravi," ütles Saksamaa oskustööliste liidu president Jörg Dittrich.

Dittrich kutsus valitsust üles vähendama bürokraatiat ning reformima Saksamaa sotsiaalkindlustussüsteemi.

"Me ei tohi kaotada oma konkurentsivõimet. Peame tagama, et suudame jätkata investeeringute tegemist," ütles Dittrich.

Ka paljud majandusteadlased leiavad, et Merz pole seni majanduse parandamiseks piisavalt teinud.

"Ma arvan, et meil on vaja mõistlikku ja strateegilist tööstuspoliitikat, aga meil pole seda. Plaani pole," ütles Mannheimi ülikooli majandusprofessor Tom Krebs.