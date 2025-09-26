Kohus jättis Vooglaiu hagis Kallase vastu otsuse muutmata

Tallinna ringkonnakohus tegi otsuse Varro Vooglaiu hagis Kaja Kallase vastu, jättes Harju maakohtu eelmise aasta 25. novembri otsuse muutmata ning Varro Vooglaiu ja Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks apellatsioonkaebused rahuldamata.

Pressiesindaja Anett Silm ütles, et kohus jättis apellatsioonimenetluse kulud solidaarselt Varro Vooglaiu ja Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks kanda.

Kohtuotsus ei ole jõustunud, riigikohtule saab esitada kassatsioonkaebuse 30 päeva jooksul.

Harju maakohus rahuldas mullu 25. novembril osaliselt Varro Vooglaidi ja Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) 2022. aasta juunis esitatud hagi, kohustades Kaja Kallast hagejate kohta esitatud valeväited ümber lükkama.

Samas ei rahuldanud kohus hagi Kallase väite osas, mis seisnes avalduses "Mäletame Varro Vooglaiu ja EKRE 23. oktoobril korraldatud meeleavaldust Vabaduse väljakul, kus nad ründasid Eesti arste, teadlasi ja meditsiinitöötajaid."

Kohus jättis siis hagi rahuldamata ka mittevaralise kahju hüvitamise nõude osas. Kohus otsustas jätta menetluskulud 80 protsendi ulatuses hagejate ja 20 protsendi ulatuses kostja kanda.

Kuna maakohus menetluskulude rahalist suurust kindlaks ei määranud, ei tee seda ka ringkonnakohus. Menetluskulude rahalise suuruse määrab kindlaks asja lahendanud maakohus mõistliku aja jooksul pärast käesoleva otsuse jõustumist.

Vooglaid kaebas siis kohtu otsuse edasi. Ka nüüd plaanib ta kohtu otsuse vaidlustada.

"Ma arvan küll, et vaidlustame, sellepärast, et minu meelest see esimese astme kohtu otsus oli selgelt põhjendamatu ja sama tuleb öelda ka ringkonnakohtu otsuse kohta. Paraku on meie poolt esitatud argumendid ja tõendid jäänud arvestamata ja on tehtud selgelt selline otsus, mis soosib Kaja Kallase positsiooni. Ei saa öelda, et see väga üllatav enam oleks kõiki kogemusi silmas pidades, mis on Eesti kohtusüsteemiga seonduvalt olnud, aga leppida sellise asja ka loomulikult ei saa," ütles Vooglaid ERR-ile.