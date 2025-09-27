Trump teatas üksuste saatmisest Portlandi

"Sisejulgeolekuminister Kristi Noemi palvel annan ma sõjaminister Pete Hegsethile korralduse tagada kõik vajalikud üksused, et kaitsta sõjast laastatud Portlandi ja kõiki meie ICE rajatisi, mis on Antifa ja teiste kodumaiste terroristide rünnaku all," kirjutas president Donald Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, viidates USA immigratsiooni- ja tolliametile.

"Vajadusel annan loa kasutada ka täit jõudu," lisas ta, täpsustamata, mida ta selle all silmas peab.

Valge Maja ei ole seni vastanud Trumpi teadaande üksikasjade kohta, näiteks lähetamise ajakava või selle kohta, millised üksused Portlandi saadetakse.

Varem ähvardas ta saata rahvuskaardi üksused Chicagosse, kuid ei teinud seda teoks.

Pentagoni ametnikud ei vastanud samuti palvele täpsemat teavet anda.

ICE hoone Portlandis on olnud sagedaste meeleavalduste sihtmärgiks, mis on mõnikord viinud ka vägivaldsete kokkupõrgeteni.

Kui protestijad selle kuu alguses hoone juurde giljotiini püstitasid, kirjeldas sisejulgeolekuministeerium seda kui meeletut käitumist.

Trump vihjas neljapäeval Valge Maja Ovaalkabinetis antud kommentaarides, et mingi operatsioon on toimumas inimeste vastu, keda ta kirjeldas kui professionaalseid agitaatoreid ja anarhiste.