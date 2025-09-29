X!

DJI kaotas kohtuasja Hiina sõjaväega seotud mustast nimekirjast eemaldamiseks

DJI Droon
DJI Droon Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
USA kohtunik lükkas reedel tagasi Hiina päritolu droonitootja DJI katse eemaldada end USA kaitseministeeriumi nimekirjast, kuhu on kantud ettevõtted, keda süüdistatakse koostöös Hiina sõjaväega.

DJI oli palunud kohtult, et firma eemaldataks Pentagoni nimekirjast, kus teda sildistatakse Hiina sõjaväelise ettevõttena. DJI väitis, et ettevõte "ei ole Hiina sõjaväe omandis ega kontrolli all."

Otsuses ütles USA ringkonnakohtunik Paul Friedman, et kaitseministeeriumil on piisavad tõendid, mis toetavad järeldust, et DJI, mis müüb enam kui poole kõikidest USA kaubanduslikest droonidest, aitab kaasa "Hiina kaitsetööstuse baasile".

DJI teatas reedel avalduses, et on pettunud kohtuniku otsuses nimekiri säilitada ning hindab oma juriidilisi võimalusi. "See otsus põhines ühelainsal põhjendusel, mis kehtib paljudele ettevõtetele, keda pole kunagi nimekirja lisatud," ütles DJI.

Kohtunik Friedman ütles, et Pentagoni nimekirja sattumine võib takistada ettevõttel ligipääsu teatud USA lepingutele, toetustele ja programmidele.

USA ettevõtted seisavad silmitsi suurenenud riikliku julgeoleku riskidega, kui nad teevad äri ettevõttega, keda kaitseministeerium on süüdistanud koostöös Hiina sõjaväega.

Oma hagis ütles DJI, et kaitseministeeriumi otsus lisada ettevõte nimekirja oli "ebaseaduslik ja eksitav". Ettevõte väitis, et on kaotanud ärilepinguid, seda on sildistud kui riikliku julgeoleku ohtu ning sel on keelatud sõlmida lepinguid mitmete föderaalvalitsuse ametitega.

Justiitsministeerium ütles kohtule esitatud dokumentides kohtunik Friedmanile, et USA on juba pikka aega väljendanud tõsist muret Hiina tehnoloogiaettevõtete ja Hiina riigi vahelisest suhtest tuleneva riikliku julgeoleku ohu pärast.

Juulis otsustas kohtunik Friedman valitsuse kasuks vaidluses Hiina päritolu tootja Hesai Groupiga, kes samuti kaebas USA otsuse üle lisada ettevõte nimekirja, kuhu on kantud firmad, keda süüdistatakse koostöös Pekingi sõjaväega. Hesai on Friedmani otsuse edasi kaevanud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

