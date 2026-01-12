X!

USA loobub plaanist keelata Hiinas toodetud droonid

Välismaa
USA farmer Hiina tootja DJI drooniga.
USA farmer Hiina tootja DJI drooniga. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

USA kaubandusministeerium teatas reedel, et on loobunud plaanist kehtestada Hiina droonidele piirangud.

Samm tehti paar nädalat pärast seda, kui USA föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC) teatas, et keelab USA riikliku julgeoleku kaalutlustel uute välismaiste droonide, sealhulgas Hiina tootjate DJI ja Autel mudelite impordi.

Kaubandusministeerium teatas varem, et kavatseb riikliku julgeoleku kaalutlustel välja anda eeskirjad, mis võiksid piirata või potentsiaalselt keelata Hiina droonide impordi, ning saatis ettepaneku 8. oktoobril Valgesse Majja läbivaatamiseks enne ettepaneku tagasivõtmist neljapäeval, selgub valitsuse veebisaidil avaldatud postitusest.

FCC keeld oleks tähendanud, et nimetatud Hiina firmad ja nende tütarettevõtted ei tohi USA-sse uusi drooniseadmeid importida ega neid seal müüa. FCC otsus ei hõlmanud droone, mis on juba poodides müügil. DJI käes on umbes 80 protsenti USA drooniturust.

USA on üritanud Hiina droone keelustada juba alates 2017. aastast, mil armee käskis sõduritel küberturvalisusele viidates lõpetada DJI droonide kasutamine. Washington muretseb, et Hiina kompartei võib pääseda ligi  DJI droonide poolt kogutud andmetele. FCC on varem hoiatanud ka kommunaalteenuste operaatoreid DJI droonide kasutamise eest. 

DJI teatas pärast FCC otsust, et on selles pettunud. "Mure DJI andmeturbe pärast ei põhine tõenditel, vaid peegeldab pigem protektsionismi, mis on vastuolus vabaturu põhimõtetega," märkis DJI.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

