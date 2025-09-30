Suurinvesteeringu toetust saavad kolm ettevõtet kokku 44 miljonit

Toetust saavad Sillamäele rohevesiniku ja ammoniaagi tootmist kavandav BHG-Estonia, Paldiski Lõunasadamasse gaasielektrijaama planeeriv Derivaat NH3 Power ning uut jõupaberi tootmist kavandav Horizon tselluloosi ja paberi AS.

Suurinvesteeringute meetmest toetab riik vähemalt 100 miljoni euro suuruse investeeringu tegemist, seejuures võib toetus ulatuda Harjumaal 10 protsendini ja mujal 15 protsendini projekti mahust, kokku maksimaalselt 20 miljoni euroni.

Iga toetust saava investeeringuga peab looma vähemalt 30 uut töökohta, mille keskmine töötasu ületab sektori keskmist palka. Toetus makstakse ettevõttele välja alles pärast investeeringu tegemist.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo hinnangul on nii suur riigipoolne toetus investeeringutele ajalooline ning teiste riikidega konkurentsis püsimiseks peab investeeringute soodustamiseks rahalise toetusega andma investoritele kindlustunnet juurde.

Taotlusvooru laekuski kolm tingimustele vastavat projekti, millest kõik said positiivse otsuse.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse välisinvesteeringute keskuse juhi Joonas Vänto sõnul on asutus eelnõustanud kümmekond ettevõtet, mis mõtlevad Eestisse investeerimisele, kuid kes ei ole veel kõik selles staadiumis, et toetust taotleda.

"Oluline on, et jätkame meetmega ka tulevikus ja praegu on mitu potentsiaalset projekti nõustamises. Jätkame protsessiga ning riigi sõnum on selge: investeeringud on siia oodatud," ütles ta.

BHG-Estoniat toetab riik 153,5 miljoni eurose investeeringu juures maksimaalselt 20 miljoni euroga. Ettevõte kavandab Sillamäele suuremahulist rohevesiniku ja ammoniaagi tootmiskompleksi. Kompleksi rajatakse vesinikutankla suurtele masinatele, salvestusseade, 15 MW elektrolüüsi võimekus ning ammoniaagi sünteesimise võimekus. Investeeringuga luuakse vähemalt 32 kõrgepalgalist töökohta Ida-Virumaal.

Paldiski Lõunasadama tööstusparki sisepõlemismootoritel põhineva gaasielektrijaama plaaniv OÜ Derivaat NH3 Power saab 110,5 miljoni euro suuruse investeeringu juures riigilt toetust maksimaalselt 11 miljonit eurot.

Gaasielektriaam peaks tugevdama Eesti energiajulgeolekut, reageerides kiiresti tarbimise ja taastuvenergia tootmise kõikumistele. Sellega luuakse ettevõtte teatel vähemalt 30 uut töökohta.

Horizon tselluloosi ja paberi AS rajab Kehrasse uuel tehnoloogial põhineva jõupaberi tootmisüksuse, mis võimaldab toota kõrgema kvaliteedi ja spetsiifilisemate omadustega jõupaberit, mida on võimalik suunata ekspordiks. Investeeringu suurus on 129,5 miljonit eurot, millest riigi toetus on maksimaalselt veidi alla 13 miljoni euro. Kohapeale luuakse 30 uut töökohta.

2026-2029 riigieelarve strateegias otsustas valitsus suurinvesteeringute toetuste programmiga jätkata ning alates 2029. aastast toetada seda 40 miljoni euroga aastas.