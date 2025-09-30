Repsi kohtuasi: ministri nõunik tõi liiva liivakasti ning toitu vuttidele

Tallinna ringkonnakohtu jõustunud otsuses endise haridusministri Mailis Repsi kohtuasjas tuleb välja, et Reps andis oma nõunikele erahuvides ülesandeks ka näiteks liivakasti jaoks liiva toomise ja vuttide söötmise.

Kuivõrd riigikohus jättis menetlusse võtmata kaitsjate ja prokuratuuri kaebused Mailis Repsi kriminaalasjas, jäid kehtima ringkonnakohtu otsused, millega jäid kehtima Repsi süüdimõistmine omastamises ja kelmuses ning talle mõistetud karistus, aasta ja viis kuud vangistust, mis jäetakse kaheaastase katseajaga tingimisi täitmisele pööramata.

Samas leidis ringkonnakohus, et maakohus on teinud vigu haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) esitatud tsiviilhagi lahendamisel ning mõistis riigi ehk ministeeriumi kasuks välja suurema kahjuhüvitise kui maakohus.

Omastamises esitatud süüdistuse järgi korraldas Reps ministrina 2020. aasta jaanuaris haridusministeeriumi Tallinna majas Tõnismäel sünnipäevaürituse, mille lasi kinni maksta ministeeriumi eelarvest. Toitlustusteenused 150 inimesele läksid kokku maksma 3188 eurot. Selles asjas jättis ringkonnakohus HTM-i poolt esitatud tsiviilhagi läbi vaatamata ehk seda raha Reps ministeeriumile tagasi maksma ei pea.

Samal päeval restoranis Mon Repos toimunud sünnipäevaürituse kulud lasi Reps samuti katta ministeeriumi rahaga. Ministeeriumi kantslerile Mart Laidmetsale ütles Reps, et tegemist on ministri vastuvõtuga ja kantsler leidis selle põhjal, et kulu hüvitamine on põhjendatud. Ringkonnakohtu otsusega mõisteti Repsilt õhtusöögiks kulunud 2762,5 eurot riigi kasuks välja.

Süüdistuse järgi kasutas Reps ministri ametis olles aastate jooksul ministeeriumi töötajaid laste eest hoolitsemiseks, tema enda ja teiste isikute transpordiks ning kauba soetamiseks ja veoks. Selle eest nõudis riik ehk haridusministeerium Repsilt hüvituseks 70 561 eurot, ringkonnakohus rahuldas selle nõude osaliselt, mõistes Repsilt välja 27 786 eurot.

Ametiauto kasutamise eest soovis ministeerium Repsilt saada 40 507 eurot, selle nõude aga jättis ringkonnakohus läbi vaatamata.

Ringkonnakohus jättis läbi vaatamata ka nõude ministeeriumi kütusekaardi kasutamise kohta. Süüdistuse järgi kasutas Reps kaarti kütuse ostmiseks kolmel korral.

Kõige rohkem avalikkuse tähelepanu pälvinud kohvimasina Jura asjas jättis ringkonnakohus jõusse maakohtu otsuse, millega jäeti kahju hüvitamise nõue rahuldamata.

Kokku mõistis ringkonnakohus Repsilt haridusministeeriumi nõutud pea 119 000 eurost seega välja 30 548,5 eurot, millele lisandub viivis 6. septembrist kuni 4. juunini 2025 suuruses 11 892 eurot. Viivis aga kasvab, kuni Reps on kohtu poolt välja mõistetud summa riigile tasunud.

Lisaks tühistas ringkonnakohus maakohtu otsuse osas, milles maakohus mõistis kannatanu ehk riigi 77 546 euro suuruse õigusabikulu katteks Repsilt kannatanule välja 3877,3 eurot. Ringkonnakohus mõistis Repsilt

õigusabikulude katteks riigile ehk haridusministeeriumile välja kokku 46 426,5 eurot.

Lisaks sellele jäävad kannatanu menetluskuludest 17 000 riigi kui menetleja kanda ning 14 119,5 eurot riigi kui kannatanu kanda.

Ringkonnakohus tühistas ka maakohtu otsuse osas, milles maakohus jättis

Repsi kohtueelse menetluse ja maakohtumenetluse õigusabikulud täies ulatuses

süüdistatava enda kanda. Ringkonnakohus mõistis riigilt Repsi kasuks tema kohtueelse menetluse ja maakohtumenetluse õigusabikulude katteks välja 52 000 eurot.

Apellatsioonimenetluse õigusabikulude katteks mõistis ringkonnakohus riigilt Repsi kasuks välja 30 000 eurot ning riigi kui kannatanu kasuks 18 000 eurot.

Mailis Repsi kohtuasi Harju maakohtus 17. aprillil 2024. Autor/allikas: Siim Lõvi

Kaitsjad: kohus ei süvenenud ürituste sisusse

Jõustunud kohtuotsusest selgub, et 2020 jaanuaris ministeeriumis toimunud ürituse kohta märkisid Repsi kaitsjad, et kuigi üritus langes kokku Repsi sünnipäevaga ning viide sünnipäevale oli ka vastuvõtule saadetud kutsetel, siis ürituse sisusse kohus ei süvenenud. "Ainuke sünnipäevast ajendatud kulu, mida vastuvõtuga saab siduda (üritusel esinenud kitarrist DT tasu), oli süüdistatava enda kantud," märkisid kaitsjad.

Mon Repos's toimunud ürituse sisusse kohus samuti ei süvenenud, väitsid kaitsjad. "Kohtumisel osalenud on tunnistajatena andnud ütlusi, et üritus oli rangelt töine. HTM-i nimel ürituse arve kinnitanud kantsler Mart Laidmets oli teadlik ürituse iseloomust, sest andis HTM-i nimel heakskiidu arve tasuda alles pärast ürituse iseloomu kohta lisaküsimuste küsimist," märkisid kaitsjad.

Ja et üritusel osalejad tõid Repsile kingitusi, ei ole kelmuse kontekstis absoluutselt oluline, leidsid kaitsjad.

Ringkonnakohus ei nõustunud, et maakohus on ürituste sisust mööda vaadanud.

"Erinevalt kaitsjatest ja sarnaselt maakohtuga leiab ringkonnakohus, et kutse annab aimu ürituse olemusest – kutsega informeeritakse kutsutavat sellest, mis üritusele teda kutsutakse," märkis ringkonnakohus.

13. jaanuari 2020 ürituse kutse tekst oli järgmine: "Armsad ja austatud kolleegid ning koostööpartnerid! Mul on uue aasta ja uue eluaasta vahel ainult kolmteist päeva. See on nii lühike aeg, et korraga saab tähistada mõlemat. Kui Sul on juhtumisi järgmisel esmaspäeval 16-st 17-ni tunnike vaba aega, siis oled oodatud HTM-i Tallinna esindusse. Sööme üheskonnas meie YYY ning XXX tublide õppurite valmistatud suppi!"

Ringkonnakohus leidis, et kaitsjate apellatsiooni argumendid ei lükka ümber maakohtu seisukohta, et üritus ministeeriumis oli korraldatud Repsi sünnipäeva tähistamiseks.

"Nagu maakohtu otsuseski märgitud, on eri tunnistajad andnud ütlusi, et üritusel õnnitleti ministrit, pakuti suppi, suupisteid ja torti ning taustaks mängis pillimees – seetõttu ei pea paika ka kaitsjate etteheide, nagu oleks maakohus jätnud ürituse sisu täiesti tähelepanuta. Niisiis ei nähtu tõenditest, et 13. jaanuari 2020 üritus oleks oma sisu poolest olnud tavapärane aasta alguse üritus," märkis ringkonnakohus.

Kohus lisas otsuses, et kuigi võib olla eetiliselt küsitav, kui minister korraldab oma sünnipäeva puhul ministeeriumis selle teenistujatele ja ministeeriumi koostööpartneritele vastuvõtu üldist tava eirates ministeeriumi kulul, kuid juhul, kui peeti kinni eelarve tingimustest, on see õiguspärane.

Mon Repos's toimunud ürituse kohta märkis ringkonnakohus, et ei pea maakohtu otsusele tehtud etteheiteid põhjendatuks. "Esiteks on maakohus käsitlenud ka tunnistajate ütlusi ürituse sisu kohta, kuid leidnud, et neistki ei nähtu, et ürituse sisu oleks olnud selline, mille puhul oleks olnud õigustatud selle kulu kandmine haridus- ja teadusministeeriumi vahenditest," leidis ringkonnakohus.

Ringkonnakohtu hinnangul tuli üritusel osalenute endi ütlustest välja, et arutelud ei lähtunud mitte haridus- ja teadusministeeriumi, vaid Keskerakonna huvidest.

Mis puudutab Repsi WRC Rally Estonia külastust, siis selles asjas käis kohtus ütlusi andmas ka ralli korraldaja Urmo Aava, kes pidi selgitama, mis on tema hinnangul haridusministri roll ralli korraldamisel.

Nõunike mitmed ülesanded: liiv liivakasti ja söök vuttidele

Kuidas Reps kasutas ministeeriumi töötajaid erahuvides, toob ringkonnakohus oma otsuses eraldi välja: nii-öelda tavapäraste ülesannete hulka kuulusid laste lasteaeda, kooli, trenni, pilliõppesse jne viimine. Kuid sellele lisaks pidid kaks nõunikku käima Repsi eest koolis lastevanemate koosolekutel ja tegema nendest kokkuvõtteid, üks nõunikest tegeles ka laste lasteaia, kooli ja muusikakooli asjaajamisega.

Ka treeningute puhul ei piirdunud nõunike ülesanded ainult laste trenni viimisega, vaid lastega käidi ka võistlustel ja näiteks ujumiskooli infopäevadel.

Samuti pidid nõunikud toimetama Repsi lapse viiulilaagrisse ja tagasi, käima lapsega arsti juures, viima lapsi teiste laste sünnipäevadele ning transportima Repsi jaoks eri asju. Üks nõunikest pidi tooma Repsile liivakasti jaoks liiva ja viis tema vuttidele süüa, vedama ATV-sid ja murutraktori Repsi suvilasse.

Samuti kurtis Reps ühes SMS-is nõunikule, et on maal ega saa ATV-d tööle. Nõunik pidi käima ja võtma vastu ka Repsi lapsele ostetud sülearvuti, mille seadis kasutusvalmis omakorda ministeeriumi IT-töötaja.

Ja see loetelu on pigem näitlik kui ammendav, märkis ringkonnakohus.

Harju maakohtus jätkus Mailis Repsi kohtuasi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Põhjalikult kohvimasinast

Kohvimasina kohta märkisid kaitsjad, et maakohtu süüdimõistev otsus on tehtud tuginedes eeskätt asjaolule, et kohvimasin viidi mõneks ajaks süüdistatava koju, kuigi kaitsjad on kohtumenetluses selgitanud, et kohvimasin soetati ministeeriumile soovi ja teadmisega, et selle omanikuks saab ja jääb ministeerium.

Põhjalikus selgituses märgivad kaitsjad, et kohvimasin võeti ministeeriumi varana arvele ning et hiljemalt oktoobri keskpaigas 2020 ehk enne kriminaalmenetluse algust oli 2019. aastal soetatud kohvimasin ministeeriumis tagasi. Võrdluseks: süüdistuse järgi toimetas ministri autojuht UK kohvimasina 2019. aasta mais Repsi koju, kus see oli Repsi isiklikus kasutuses kuni tema ministriametist vabastamiseni, "misjärel toimetas tuvastamata isik kohvimasina HTM-i ruumidesse".

Kaitsjad märkisid, et kohvimasina ajutiselt Repsi koju viimise põhjuseks oli ministri soov ja vajadus töötada mõnda aega eeskätt kodukontoris, mistõttu ka tema külalised ja töötajad töötasid tihti Repsi juures kodus.

"Pealegi oleks ministeeriumi kolimisega ühest majast teise paigutatud kõnealune kohvimasin uues majas ajutiselt ministri tagatuppa, kus see oleks jäänud uue maja renoveerimise lõppu ootama. Seal niisama seistes ei oleks kohvimasin mingisugust kasutust leidnud. Seega oli kohvimasina kodukontorisse viimiseks teinegi mõjuv põhjus, sest süüdistatava kodukontoris sai kohvimasin erinevalt ministri tagatoas seismisest oma funktsiooni täita," selgitasid kaitsjad apellatsioonis.

Kaitsjate apellatsiooni järgi polnud Reps pannud toime ka petmistegu, sest tema

ütluste kohaselt ei avaldanud tema soovi uue kohvimasina soetamiseks ja muud tõendid vastupidist ei kinnita.

Ringkonnakohus aga märkis, et tõendid näitavad, et konkreetsetele tingimustele vastav kohvimasin soetati tulenevalt ministri soovist, mis tähendab, et ei pea paika Repsi väide, nagu poleks tema kohvimasina soetamisse sekkunud ega tahtnudki sekkuda. Seda, et konkreetsete võimalustega kohvimasina saamiseks avaldas Reps ise soovi, tunnistas kohtus ka üks Repsi nõunikest.

Nõunik selgitas kohtus ka, millest see soov tingitud oli – minister pidas piima temperatuuri reguleerimise võimalust oluliseks, sest jõi latte't või cappuccino't; teadmine, et on piima temperatuuri muutmise võimalusega kohvimasinad, tulenes sellest, et riigikantseleil olevat olnud selline kohvimasin.

Seda, et tegemist ei olnud vastavalt plaanile ministeeriumi juhtkonna ruumidesse soetatud kohvimasinaga, näitas ringkonnakohtu hinnangul ka see fakt ise, et kohvimasinat ei jäetud juhtkonna ruumidesse, vaid Reps lasi selle viia oma koju.

"Ühtlasi selgitab see seda, miks soetati uus kohvimasin, selle asemel, et paigutada ümber juba ministeeriumis olemas olnud soovitud funktsiooniga kohvimasin," märkis kohus.

Ütlusi andnud nõunik märkis ka, et ministri autojuht viis kohvimasina Repsi koju juba mõni päev pärast seda, kui see oli ministeeriumisse toodud; autojuhi sõnul aga toimus see suisa järgmisel päeval.

Vaidlus käis kohtus ka selle üle, kas Reps ikkagi joob kohvi või ei. Kaitsjad heitsid maakohtule ette, et kohus ignoreeris fakti, et suur hulk tunnistajaid kinnitas, et Reps kohvi ei joo.

Ringkonnakohus möönis, et hulk tunnistajaid on kinnitanud, et Reps jõi peamiselt teed ja nemad pole Repsi kohvi joomas näinud, aga see ei muuda ebausaldusväärseks nõuniku ütlusi, mille kohaselt jõi Reps piimaga kohvi (latte't või cappuccino't). "Seda väidet toetab tõik, et ka (lapsehoidja) ÜN ütluste kohaselt tegi Reps endale tal kodus olnud masinaga kohvi," märkis kohus.

Lisaks ütles ka Reps ise, et pidas vajalikuks pea pärast ministriametist tagasiastumist vajalikuks soetada endale uue Jura kohvimasina.