Norstati reitingud: võimuerakondade toetus püsib rekordmadal

Viimase nädalaga ühegi erakonna toetus Norstati ja MTÜ Ühiskonnauuringute instituudi küsitluse andmetel märkimisväärselt ei muutunud, koalitsioonierakondade ehk Reformierakonna ja erakonna Eesti 200 koondtoetus on aga madalam kui kunagi varem.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 28,7 protsenti, Keskerakonda 19,8 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 16,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Viimase nädalaga ühegi erakonna toetus märkimisväärselt ei muutunud. Kindla liidrina jätkab Isamaa, kelle edu teist kohta hoidva Keskerakonna ees on 8,9 protsendipunkti. Reitingutabelis kolmandal kohal olev EKRE jääb Keskerakonnast 3,5 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad SDE (12,4 protsenti), Reformierakond (11,7 protsenti), Parempoolsed (6,1 protsenti) ning Eesti 200 (2 protsenti).

Erakondade reitingud septembris Autor/allikas: Norstat/MTÜ Ühiskonnauuringute instituut

Koalitsioonierakondi toetab kokku 13,7 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 77,2 protsenti vastajatest. Koalitsioonierakondade summaarne toetus pole Norstati küsitlustes varem nii madal olnud.

Valitsuserakondade toetus septembris Autor/allikas: Norstat/MTÜ Ühiskonnauuringute instituut

MTÜ Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 1. – 28. septembrini ning kokku küsitleti 4002 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel keskendutakse viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest.

Antud küsitluses oli suurim grupp Isamaa toetajad (28,7 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,75 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,54 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui ka lühiajalise mõjuga sündmustest.