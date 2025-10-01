Riigikantselei tellitud uuring: inimeste majanduslik kindlustunne on kasvanud

Eesti elanike majanduslik kindlus ja turvatunne on viimastel kuudel kasvanud, selgub riigikantselei tellimusel 17.–21. septembril Turu-uuringute läbiviidud üle-eestilisest küsitlusest.

Uuringu tulemused näitavad elanike seas mõningast optimismi kasvu majandusliku olukorra ja eluga rahulolu osas, teatas riigikantselei. Kui juunis pidas end eluga rahul olevaks 64 protsenti Eesti elanikest, siis septembris oli rahulolunäitaja tõusnud 67 protsendini, näitas uuring. Samuti on vähenenud inimeste hulk, kes tunnetavad majanduslikke raskusi: juunis 34 protsenti, septembris 29.

Tuleviku osas on elanike kindlustunne kasvanud veelgi – kui juunis tundis majanduslikku ebakindlust 58 protsenti, siis septembris 48, selgus uuringust.

Hoolimata Venemaa õhujõudude provokatsioonidest Eesti õhuruumis küsitluse ajal ei ole elanike turvatunne vähenenud, vaid vastupidi – veidi kasvanud. Septembris pidas 43 protsenti Eesti elanikest riigi olukorda turvaliseks (juunis 40).

Ka igapäevases elus on inimesed end varasemast kindlamalt tundnud: kui juunis ütles 59 protsenti vastanutest, et nad tunnevad end Eestis elades turvaliselt, siis septembris oli vastajaid juba 65 protsenti. Muust rahvusest elanike seas tõusis turvatunne juunikuu 54 protsendilt septembriks 62 protsendini.

Elanike ärevustase on püsinud stabiilsena: sageli või väga sageli tunneb ärevust 33 protsenti elanikest, mis on sarnane näitaja kui aasta tagasi.

Valitsuse ja riigikogu suhtes usaldus taas langes

Samas näitab uuring, et elanike usaldus valitsuse ja riigikogu suhtes on võrreldes juuniga taas langenud. Kui suvel usaldas valitsust 37 protsenti ja riigikogu 35 protsenti vastanutest, siis septembris vastavalt 30 ja 29 protsenti.

Samuti on septembriks toimunud märgatav tagasilangus elanike kuuluvustundes Eesti ühiskonda. End ühiskonda kuuluvana tunnetab 81 protsenti eestlastest (juunis 88 protsenti) ja 44 protsenti muust rahvusest elanikest (juunis 64).

Küsitlus näitab, et elanikkonna toetus NATO-sse kuulumisele püsib jätkuvalt tugev (79 protsenti toetab) ning Venemaa sõjategevuse Ukrainas mõistab hukka 80 protsenti Eesti elanikest.

Seireuuringu eesmärgiks on kaardistada elanike hoiakuid olulistel ühiskondlikel teemadel, sealhulgas majanduslik toimetulek, turvatunne, usaldus riigiinstitutsioonide vastu ja rahvusvaheline julgeolek. Uuringuid viib riigikantselei tellimusel läbi Turu-uuringute AS alates 2022. aastast regulaarselt.