Transpordiamet hakkas Koidula piiripunkti parklast sõidukeid ära viima

Eesti
Autode äravedu Koidula piiripunkti parklast.
Eesti

Transpordiamet alustas kolmapäeval Koidula maantee piiripunktis asuvast parklast vanade autode teisaldamist. Ära viidi 13 sõidukit. Paralleelselt parkla korrastamisega on alustatud ka metsa alla ja haljasalale maha jäetud sõidukite menetlemist.

Transpordiamet on olnud pikalt hädas Koidulas asuva parklaga, kuhu omanikud on oma autod aastateks unustanud, mistõttu ei olnud seal ruumi parkimiseks ning parkla nägi välja kui romula. Selle aasta juunis saatis amet omanikele välja teavitused ja pani ka tuuleklaasidele meeldetuletused valesti pargitud autod ära viia.

Kolmapäeval alustas amet autode teisaldamist, mille osas pole omanikud senini midagi teinud.

"Täna läheb siit parklast minema 13 sõidukit, millest kuus teisaldatakse Võrru valvega hoiukohta ning viis läheb Kuusakoskisse ja kaks läheb Sisekaitseakadeemiale, mida hakatakse kasutama päästjate väljaõppes. Tahaks loota, et mitte midagi ei lähe maksma (maksumaksjale) ehk see tähendab seda, et sõidukiomanikud lähevad valvega hoiukohta järgi ja nende kulude katmine on auto omanike kohustus," lausus transpordiameti järelevalve osakonna juhataja Siim Jaksi.

Transpordiameti konkreetsed sammud vanade sõidukite suhtes on pannud piiripunktis vee liikuma – paljud metsa alla ja haljasalale jäetud autod on tänaseks ära viidud, samas on nii transpordiamet kui ka Setomaa vald kleepinud valesti parkivatele autodele hoiatussildid tuuleklaasidele.

"Miks me parklast alustasime – et saada haljasalalt sõidukit meie parklasse ja parkimistingimusi järgima. Kui me parkla saame korda, siis liigume edasi haljasalade poole. Ja täpselt sama juhtum, teisaldame, omanik peab minema järele ja kui see on väga pikalt seisnud – kolm kuud, neli kuud pole järele mindud –, siis otsustame need võib-olla müüa," ütles Jaksi.

Tuleb välja, et transpordiameti autode teisaldamine polegi kõige hullem, mis võib juhtuda, kui auto on Koidula piiripunkti juures valesti pargitud. Üks autoomanik, kes paar päeva tagasi läks Petserisse, avastas tagasi tulles oma masina telliskivide pealt. Kõik auto neli rehvi oli vahepeal ära varastatud.

Mis saab aga nendest autodest, mis on on pandud eramaadele?

"Tema (eramaa omanik – toim.) ise neid kuskile teisaldada ei tohi ega seda õigust ei ole. Pigem (peab) politsei poole pöörduma või kohaliku omavalitsuse (poole), kes püüab kontakti saada sõiduki omanikuga. Ning loodetavasti saavad ja siis viiakse (auto) sõidukiomaniku poolt ära," lausus Jaksi.

Jaksi lisas, et tuleviku vaates on kaalumisel nii Koidula autoparkla ala laiendamine kui ka tee äärde piirete paigaldamine või kraavi rajamine, et sõidukeid ei saaks parkida metsa alla ja haljasalale.

Toimetaja: Marko Tooming

