Orpo Kopenhaagenis: Ida- ja Põhja-Euroopa kaitsevad kogu Euroopat

Soome peaministri Petteri Orpo sõnul kaitseb Ida- ja Põhja-Euroopa kogu maailmajagu Venemaa eest, mistõttu peavad teised riigid näitama üles solidaarsust Ida- ja Põhja-Euroopa maade suhtes.

"See on kogu Euroopa asi ja kui me oleme Euroopa Liidus aastakümneid üles näidanud solidaarsust majanduses ja paljudes muudes küsimustes, siis nüüd on aeg näidata üles solidaarsust idapoolsema ja põhjapoolsema Euroopa suhtes just julgeoleku vallas," ütles Orpo ajakirjanikele Kopenhaagenis.

Orpo külastas enne tippkohtumist Taani sõjaväebaasi. Ta kohtus Soome sõduritega, kes olid tulnud Taani droonitõrjeülesandeid täitma.

Orpo sõnul rõhutavad Taanis märgatud droonid Euroopa julgeolekuolukorra keerukust.

"Oleme peaaegu hübriidsõjas. Oleme näinud EL-i vastu mitmesuguseid hübriidrünnakuid. Oleme näinud oma piiridel ebaseaduslikke sisserändajaid, droone ja rakette, oleme näinud küberründeid ning läbi lõigatud kaableid ja gaasitorusid. Seetõttu peame olema veelgi paremini valmistunud. Peame olema valmis," rõhutas Orpo.

Orpo sõnul toetab ta Venemaa külmutatud varade kasutamist Ukraina abistamiseks. Samal ajal kutsus ta EL-i üles astuma samme Euroopa kaitse tugevdamiseks ja kaitsetööstuse arendamiseks.

"On eluliselt tähtis leida viise, kuidas saaksime Ukrainat praegusest rohkem toetada. Vajame Ukrainale tugevat ja jätkusuutlikku pikaajalist paketti ning külmutatud varade kasutamine on väga hea mõte. Olen arvamusel, et peame sellega edasi minema," ütles Orpo.

Kopenhaageni mitteametlikul tippkohtumisel oli kavas arutada muu hulgas niiöelda droonimüüri, mida Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on liidu idapiirile välja pakkunud. Kohtumisel oli plaanis rääkida ka Euroopa ühiskaitsest ja Ukraina toetamisest. Kohtumise arutelud venisid kolmapäeva õhtul plaanitust pikemaks.

Venemaa külmutatud varade osas on von der Leyen toetanud mudelit, mille kohaselt võiks raha Ukrainale laenata. Kui Venemaa ei maksa omal ajal sõjakahjude hüvitist, siis laenu tagasi ei makstaks.

Kohtumised jätkuvad Kopenhaagenis neljapäeval Euroopa Poliitilise Ühenduse kogunemisega. Erinevalt kolmapäevasest kohtumisest kuulub poliitilisse ühendusse ka teisi riike peale EL-i liikmete.

Taani on praegu EL-i eesistujariik.