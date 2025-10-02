X!

Meedia: USA hakkab andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale

Välismaa
USA tiibrakett Tomahawk.
Välismaa

Ameerika Ühendriigid hakkavad andma Ukrainale luureinformatsiooni, mis võimaldab Kiievil korraldada sügavamal Venemaa tagalas õhurünnakuid sealse energiataristu vastu, teatas kolmapäeval väljaanne Wall Street Journal (WSJ) ning hiljem ka uudisteagentuur Reuters.

USA palub ka oma NATO liitlastelt Ukrainale sarnast tuge anda, ütlesid Reutersiga rääkinud kaks Wahingtoni ametnikku, kinnitades Wall Street Journali poolt teatatud info üksikasju.

See otsus on esimene teadaolev poliitiline muudatus, mille president Donald Trump on heaks kiitnud pärast seda, kui ta viimastel nädalatel Venemaa-suunalist retoorikat karmistas, püüdes lõpetada Moskva enam kui kolm aastat kestnud agressioonisõda Ukraina vastu, tõdes Reuters.

Washington on pikka aega Kiieviga luureandmeid jaganud, kuid WSJ hinnangul oleks Ukrainal nüüd lihtsam rünnata Venemaa energiataristut nagu naftarafineerimistehased, torujuhtmed ja elektrijaamad, eesmärgiga jätta Kreml ilma nafta- ja gaasimüügi tuludest.

USA ametnike andmetel saabus luba Ukrainale täiendava luureinformatsiooni andmiseks vahetult enne, kui Trump postitas sotsiaalmeediasse sõnumi, milles rääkis Ukraina eeldatavast võimest tagasi vallutada kõik Venemaa okupeeritud alad.

WSJ artiklis märgitakse, et Trumpi administratsioon kaalub ka võimalust anda Ukrainale kaugmaarelvi, mis võimaldaksid tal tabada rohkem sihtmärke agressorriigi territooriumil.

Jutt käib tiibrakettide Tomahawk ja Barracuda tarnimisest. Samas ei ole väljaande allikate andmetel lõplikku otsust selles osas veel tehtud.

USA presidendi eriesindaja Ukrainas Keith Kellogg distantseerus samas oma varasematest kommentaaridest USA plaani kohta vastuseks Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski taotlusele saada kaugmaa tiibrakette Tomahawk rünnakuteks Venemaa tagalasse.

Varssavi julgeolekufoorumil kõneledes rõhutas Kellogg, et räägib ainult avalikest avaldustest lähtudes ja tal puudub siseteave otsustusprotsessi või selle tulemuse kohta, vahendas teisipäeval väljaanne Guardian.

Sellegipoolest tõi eriesindaja esile rakettide Tomahawk olulisust, nimetas neid väga täiuslikuks raketisüsteemiks ja ütles, et nende kasutamine muudaks iga sõja dünaamikat.

Lisaks märkis Kellogg, et USA keskendub Teise maailmasõja järgse Euroopa suurima maismaasõja peatamisele.

"See on tööstusliku võimsuse sõda sadade – mitte ühe või kahe tuhande, vaid sadade, paljude tuhandete – inimohvritega. Venelased lahkusid Afganistanist pärast 18 000 inimohvrit, meie lahkusime Vietnamist pärast 65 000 inimohvrit. Nüüd räägime rohkem kui miljonist tapetust ja haavatust mõlemal poolel. Seetõttu arvan, et see sõda tuleb kuidagi lõpetada," rõhutas eriesindaja.

Ukraina uudistekanal Unian teatas varem, et USA asepresident J.D. Vance kommenteeris samuti rakettide Tomahawk üleandmist Ukrainale. Asepresidendi andmetel ei ole Trump selle relvatüübi Ukrainale müümise kohta veel lõplikku otsust teinud.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: BNS, Reuters

