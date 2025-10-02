X!

Poliitikute hinnangul on keeruline ennustada Tallinna valimistulemusi

Valimiskampaania Tallinnas võtab hoogu. Poliitikute sõnul on olukord pingeline, sest keeruline on ennustada, milline on Keskerakonna tulemus ja kui palju erakondi pääseb volikokku. Pinevust lisab ka Eesti valimissüsteem.

Valimissüsteem annab kohalikel valimistel võimenduse valimiste võitjale olenevalt sellest, mitu erakonda volikokku pääseb. Mida vähem, seda suuremad kasud on võitjal sees ja mandaate saab rohkem.

"Näiteks mitu erakonda saab seal alla selle viie protsendi, mis on meil valimiskünnis ehk nad ei saa volikokku sisse, siis selle võrra on ümberjagatavate mandaatide hulk lihtsalt suurem. See, kes saab kõige enam hääli, temal on võita sellest, kui vähem erakondi saab üldse volikokku sisse," sõnas politoloog Mari-Liis Jakobson.

Lauri Laats Keskerakonnast ütles, et praegu jälgivad kõik erakonnad reitinguid

"Mis puudutab erakonda Eesti 200, siis tegelikult ma isiklikult arvan, et nad ei pääse volikokku. EKRE puhul, nagu erinevad reitingud näitavad, mõni ütleb, et pääsevad, aga mõni ütleb, et mitte. Ikkagi otsustab ju valija," ütles Laats.

Sotsiaaldemokraat Tanel Kiik peab tõenäoliseks, et volikokku pääsevad Keskerakond, sotsid, Isamaa ja Reformierakond ning piiripeal on kaks erakonda

"Võib-olla on põhiküsimus selles, kas Keskerakond saab üksi rohkem mandaate kui kolmikliit alternatiivina või läheb vastupidi," lausus Kiik.

Ehk siis moodustatakse laiapõhjaline koalitsioon, kus Keskerakonda pole. Neile, kes võiksid Keskerakonna vastase koalitsiooni moodustada tuleb pigem kasuks see, kui Tallinna volikokku pääseb rohkem erakondi.

"Teiste erakondade lootus on kindlasti teha koalitsioonivalitsus, kui see üldse võimalik saab olema. Keskerakonnal on tõepoolest mänguruum natukene suurem ja ei ole ka välistatud, et nad ilma koalitsioonipartnerita valitseda saavad, kui valija nõnda otsustab," sõnas Jakobson.

Tanel Kiik ütles, et poliitiline seis pealinnas on muutunud pinevaks.

"Üksikud protsendid võivad otsustada, kas koalitsiooni või volikogu enamuse saavad Keskerakond ja EKRE, mille puhul võib öelda, et kõik trumbid on Kõlvarti käes või enamuse saab laiapõhjaline koalitsioon, mille puhul saab linnapeana suure tõenäosusega jätkata Jevgeni Ossinovski," ütles Kiik.

"Nüüd on see küsimus, kui palju siis ikkagi meie valijad välja tulevad. See töö meie poolt käib, et meie valijad tuleksid seekord suuresti välja, aga meil on ikkagi veel kaks nädalat minna," lausus Laats.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

