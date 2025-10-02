Reede tuleb kuiv ja päikseline

Reedel ilm meil oluliselt ei muutu. Venemaa põhjaalade kohal püsib külmema õhuga kõrgrõhuala, mille hari on suunatud üle Soome Läänemere ja Baltimaade kohale. Ilm on olulise sajuta ning öö- ja hommikutundidel on mitmel pool udu.

Öö tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Kohati udutab. Puhub nõrk idakaare tuul, rannikul puhanguti kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 2, rannikul kuni 8 kraadi.

Hommik on selge, mõnel pool vahelduva pilvisusega ja sajuta ning kohati võib veel olla udu. Idakaare tuul puhub 1-7 m/s ning õhutemperatuur jääb vahemikku -1 kuni 3 kraadi, rannikul on kuni 9 kraadi.

Päev tuleb päikesepaisteline. Puhub idakaare tuul 1-7, rannikul iiliti 10 m/s ja sooja on 10 kuni 13 kraadi.

Laupäeva öö tuleb veel jahedapoolsem - õhutemperatuur langeb taas kuni -2 kraadini, rannikul on endiselt soojem, päeval tõuseb õhusoe kuni 12 kraadini. Ning vähest vihma võib sadada peamiselt Lääne-Eestis.

Pühapäeva öösel levib aga vihm saartelt mandrile ning õhk soojeneb tublisti, kuni 8 kraadini, saartel kuni 11 kraadini. Päeval sajab vihma peamiselt ennelõunal ja sooja on kuni 14 kraadi.

Esmaspäev ja teisipäev toovad aga mitmele poole vihma ning päevane õhusoe püsib 10 kuni 16 kraadi vahel.