Vene varilaevastikku kuuluv Boracay lahkus Prantsusmaalt

Välismaa
Tanker Boracay
Tanker Boracay Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stephane Mahe
Välismaa

Venemaa varilaevastikku kuulumises kahtlustatav tanker Boracay on lahkunud Prantsusmaalt ja suundub Suessi kanali poole, selgub mereliiklust jälgiva veebisaidi Marine Traffic andmetest.

Uudisteagentuuri AFP allikate sõnul on laeva pardal ka selle hiinlasest kapten ja vanemtüürimees.

Võimud pidasid teisipäeval kinni laeva kapteni ja vanemtüürimehe. Kapten sai hiljem kutse kohtusse, kuhu ta peab ilmuma veebruaris. Prokuröri sõnul peeti mehed kinni, kuna meeskond ei suutnud tõendada laeva riiklikku kuuluvust ja keeldus juhiseid täitmast.

Tankerit kahtlustatakse muu hulgas seotuses Taanis märgatud droonidega. Meresõiduandmed näitavad, et laev oli eelmisel kuul ankrus Taani ranniku lähedal, kui riigis nähti kahtlasi droone.

2007. aastal valminud Benini lipu all sõitev laev on sageli nime ja lipuriiki vahetanud. Aprillis pidas Eesti laeva oma vetes kinni Kiwala nime all. Toona teatas see oma lipuriigiks Djibouti.

Boracay alustas oma praegust reisi Venemaalt Primorski ehk Koivisto naftasadamast 20. septembril. Laeva sihtkoht on India.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/STT

Samal teemal

