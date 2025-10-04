EL valmistub kinni pidama 16 Vene varilaevastiku tankerit

Venemaa-vastaste sanktsioonide 19. paketiga lisanduks piirangutealuste laevade nimekirja veel 120 tankerit, millega tõuseks sanktsioonidega hõlmatud laevade arvu 568-ni, vahendas uudisteagentuur Interfax veebiväljaannet EUobserver.com, mis viitas oma käsutuses olevatele dokumentidele.

Sanktsioonid hõlmavad nende laevade sisenemise keeldu EL-i riikide sadamatesse ja EL-i ettevõtetele kehtestatavat keeldu osutada sellistele laevadele erinevaid teenuseid nagu kindlustus ja tankimine.

Samal ajal valmistab EL ette õiguslikke aluseid vähemalt 16 neist 120 tankerist kinnipidamiseks, kui nad ilmuvad Läänemere vetesse, viidates nende ebaselgele riikkondsusele (lipuriigile – toim.), märgitakse dokumentides. Nende kinnipidamine nõuab aga NATO osalemist ja kehtivate õigusaktide järgimist, märgib portaal. EUobserveri andmetel on kõnealuste tankerite nimed Adonia, Apate, Apus, Aquilla II, Bolu, Briont, Ethera, Everdine, Leona, Manaslu, Myra, Nemrut, Omni (nüüdseks ümbernimetatud Evali), Samos, Tagor ja Tassos.

ERR kirjutas laupäeval, kuidas oleks vaja laiemat rahvusvahelist koostööd Vene naftaeksporti võimaldavate varilaevastiku tankerite liikluse piiramiseks Läänemerel, kuna lisaks Vene sõjamasina jaoks raha teenimisele kujutab selliste laevade liiklus ka keskkonnaohtu.

Samas meenutas Interfax, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin nimetas neljapäeval toimunud esinemisel ühe sellise varilaevastiku naftatankeri kinnipidamist Prantsusmaa võimude poolt rahvusvahelistes vetes piraatluseks.

"Noh, see on piraatlus. Jah, ma olen sellest juhtumist teadlik. Tanker hõivati rahvusvahelistes vetes ilma igasuguse põhjenduseta ja nad otsisid ilmselt mingit lasti, võib-olla sõjavarustust, droone või midagi sellist. Midagi sellist seal ei ole, pole kunagi olnud ja ei saa ka olema," ütles Putin Valdai rahvusvahelise aruteluklubi koosolekul.

Ta märkis, et tanker sõitis kolmanda riigi lipu all ja meeskond oli rahvusvaheline. "Ma ausalt ei tea, kui palju see Venemaaga seotud on, aga ma tean, et selline fakt on olemas," ütles Putin.

Prantsuse võimud pidasid eelmisel nädalavahetusel oma edelaranniku lähistel kinni tankeri Boracay, saatsid selle pardale eriüksuse ning teisipäeval viisid politseisse laeva kapteni ja vanemtüürimehe, süüdistades laeva lipuriigi reeglite rikkumises. Kapten sai hiljem kohtukutse, kuhu ta peab ilmuma veebruaris. Prokuröri sõnul peeti mehed kinni, kuna meeskond ei suutnud tõendada laeva riiklikku kuuluvust ja keeldus juhiseid täitmast. Praeguseks on laev vabastatud.