Müncheni lennujaam suleti öösel taas tundmatute droonide tõttu

München sulges reede hilisõhtul uuesti oma rahvusvahelise lennujaama lennud seoses märgatud droonidega, laupäeva hommikul lennuühendus taastati. Alles päev varem tühistati lennujaamas droonide tõttu enam kui 30 lendu, kokku on lennujaama sulgemine puudutanud ligikaudu 6500 reisijat.

Lennujaam teatas oma veebilehel, et droonide märkamise tõttu peatati lennuliiklus kuni uue teadaandeni. Lennuliikluse taasavamisest teatas lennujaam kohaliku aja järgi kell seitse.

Siiski hoiatab lennujaam, et päeva jooksul võib lennuliikluses olla veel katkestusi.

Esialgu peatas lennujaam töö neljapäeva õhtul lennuvälja ümbruses nähtud tundmatute droonide tõttu.

Drooniitsidendi tõttu tühistati Müncheni lennujaamas reede öösel 17 väljalendu ja ligi 3000 inimest ei saanud alustada kavandatud reisi. Veel 15 saabuvat lendu suunati Stuttgarti, Nürnbergi, Viini ja Frankfurti.

Lennujaam taasavati reede varahommikul ja päeva esimene lend Bangkokist maandus umbes kell 5.25. Tühistati vaid mõned väljuvad lennud.

Münchenis toimunu on viimane sarnaste drooniintsidentide reas, mis on raputanud Euroopa lennundust ja tekitanud laiemaid julgeolekuprobleeme. Enne juhtumit Saksamaal sulgesid eelmisel nädalal õhuruumi rikkumised ka lennujaamad Taanis ja Norras.