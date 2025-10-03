X!

Müncheni lennujaam jätkas droonide tõttu katkenud tööd

Välismaa
{{1759460820000 | amCalendar}}
Politsei- ja päästeautod Müncheni lennujaamas.
Politsei- ja päästeautod Müncheni lennujaamas. Autor/allikas: SCANPIX / DPA / Jason Tschepljakow
Välismaa

Saksamaa Müncheni lennujaam jätkas reedel tavapärast tööd, mis oli peatatud seoses neljapäeva õhtul lennuvälja ümbruses nähtud tundmatute droonide tõttu.

Drooniitsidendi tõttu tühistati Müncheni lennujaamas reede öösel 17 väljalendu ja ligi 3000 inimest ei saanud alustada kavandatud reisi. Veel 15 saabuvat lendu suunati Stuttgarti, Nürnbergi, Viini ja Frankfurti, teatas lennujaam.

Lennujaam taasavati reede varahommikul uuesti ja Reutersi teatel alustati juba lendudele registreerimist ning lennujaama veebisaidi andmetel maandus Bangkokist päeva esimene lend umbes kell 5.25. Väljuvate lendude tabloo näitas, et vaid mõned lennud olid tühistatud.

Saksamaal reedel tähistatava riigipüha eelsel ööl lennujaama lähistel nähtud droonid suurendasid lisaks lendude häirimisele ka muret Euroopa kriitilise infrastruktuuri haavatavuse pärast.

Politsei pressiesindaja ütles ajalehele Bild, et droone nähti hilisõhtul lennujaama kohal. Kuna oli pime, ei olnud droonide suurust ja tüüpi võimalik kindlaks teha, lisas ta.

Lennujaama sulgemine on juba teine intsident, mis Münchenit sel nädalal tabas - kolmapäeval peatati pommiähvarduse ja linna põhjaosas asuvast elumajast leitud lõhkeainete tõttu ajutiselt Oktoberfesti õllepidu.

Reede on Saksamaa taasühinemise päev, mis on riigipüha.

Müncheni drooniintsident järgneb sarnastele juhtumitele Taanis ja Norras

Münchenis toimunu on viimane sarnaste drooniintsidentide reas, mis on raputanud Euroopa lennundust ja tekitanud laiemaid julgeolekuprobleeme. See juhtus pärast seda, kui õhuruumi rikkumised sulgesid eelmisel nädalal ajutiselt lennujaamad Taanis ja Norras.

Intsidendid kutsusid esile Euroopa Liidu juhtide terava reaktsiooni, kes toetasid kolmapäeval Kopenhaagenis toimunud tippkohtumisel plaane tugevdada bloki kaitset droonivastaste meetmetega.

"Euroopa peab suutma ennast kaitsta," ütles Taani peaminister Mette Frederiksen pärast kohtumist.

Võimud ei ole drooniintsidentides avalikult kedagi konkreetset osalist süüdistanud, kuid mõned Euroopa juhid on vihjanud, et õhuruumi rikkumiste taga võib olla Venemaa.

"Venemaa püüab meid proovile panna. Kuid Venemaa püüab ka külvata meie ühiskondadesse lõhet ja ärevust," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kolmapäeval.

Venemaa president Vladimir Putin naljatas neljapäeval, et ei lennuta enam droone Taani kohal, kuid ametlikult on Moskva eitanud oma seotust intsidentidega. 

Euroopa Liidu juhid toetasid kolmapäeval plaane tugevdada bloki kaitset Vene droonide vastu.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

valimised 2025

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:29

Funk Embassy andis välja kolmanda "Groove of ESSR" kogumiku

08:27

Taylor Swift avaldas albumi "The Life of a Showgirl"

08:06

Saaremaa ralli stardis on ka Aava, Murakas osaleb 35. korda

08:02

Müncheni lennujaam jätkas droonide tõttu katkenud tööd Uuendatud

07:41

Norras Venemaa piiri lähedal kadunud sõdurid leiti tervena üles Uuendatud

07:29

OTSE kell 12: pressikonverents olukorrast Ukraina sõjas

07:21

Vene varilaevastiku tankeri teekond ühtis drooniintsidentide toimumispaikadega

07:05

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

06:57

Energiakontsern Utilitas on elektrifitseerimas oma kaugküttevõrku

06:44

Kohus karistas Valga pensionäri Konstantin Pätsi kuju sodimise eest

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.10

Sõja 1317. päev: meedia teatel hakkab USA andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

02.10

Fox News: Michal ja Rutte vaidlesid NATO artikkel nelja käivitamise üle

02.10

Prantsusmaa vahistas Vene varilaevastiku tankeri kapteni Uuendatud

01.10

Merilo: Vene hävitajate alla tulistamine oleks olnud strateegiline viga

02.10

Euro on USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

02.10

Pevkur kinnitas, et USA-ga suurendati märkimisväärselt relvade ostu limiiti Uuendatud

02.10

Rõivatööstus Baltika läheb pankrotti Uuendatud

02.10

Spiegel: Saksamaal nähtud kahtlased droonid tegelesid luuramisega

02.10

Tallinnas algavad oktoobris Kristiine tunnelite rajamistööd

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

08:06

Saaremaa ralli stardis on ka Aava, Murakas osaleb 35. korda

02.10

Kategooriaid muutnud tõstmise MM algas maailmarekordiga

02.10

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

02.10

Pärnu ei saanud eurosarja ka tagaukse kaudu

loe: kultuur

08:29

Funk Embassy andis välja kolmanda "Groove of ESSR" kogumiku

08:27

Taylor Swift avaldas albumi "The Life of a Showgirl"

02.10

EFI filmipärandi juht: filmi restaureerimine on käsitöö

02.10

Narvas ootab 80 000 museaali omanikuküsimusele lahendust

loe: eeter

02.10

Metsa alt ja koduaiast leiab praegugi taimi, millest uhke kimp kokku köita

02.10

Guido Kangur: me Pillega ei oska enam ilma džässita elada

02.10

Klarnetist Isabella Runge: "Klassikatähtedesse" kandideerimine oli suur eneseületus

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

Raadiouudised

02.10

Peeter Simmi filmi "Ideaalmaastik" digiteeritud versioon taas-esilinastub Prantsusmaal

02.10

USA kongress andis loa suurendada relvaostulimiite Eestile

02.10

Nursipalu harjutusväljal lasti suurekaliibrilistest liikursuurtükkidest

02.10

Päevakaja (02.10.2025 18:00:00)

02.10

Euro on tänavu USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

02.10

Kihnu alternatiivne laevatee on teostatav, aga kallis

02.10

Raadiouudised (02.10.2025 15:00:00)

02.10

Ilusad sügisilmad kestavad

02.10

Rootsi ühineb Soome, Poola ja Taani droonimüüri algatusega

02.10

Raadiouudised (02.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo