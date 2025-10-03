Müncheni lennujaam jätkas droonide tõttu katkenud tööd

Saksamaa Müncheni lennujaam jätkas reedel tavapärast tööd, mis oli peatatud seoses neljapäeva õhtul lennuvälja ümbruses nähtud tundmatute droonide tõttu.

Drooniitsidendi tõttu tühistati Müncheni lennujaamas reede öösel 17 väljalendu ja ligi 3000 inimest ei saanud alustada kavandatud reisi. Veel 15 saabuvat lendu suunati Stuttgarti, Nürnbergi, Viini ja Frankfurti, teatas lennujaam.

Lennujaam taasavati reede varahommikul uuesti ja Reutersi teatel alustati juba lendudele registreerimist ning lennujaama veebisaidi andmetel maandus Bangkokist päeva esimene lend umbes kell 5.25. Väljuvate lendude tabloo näitas, et vaid mõned lennud olid tühistatud.

Saksamaal reedel tähistatava riigipüha eelsel ööl lennujaama lähistel nähtud droonid suurendasid lisaks lendude häirimisele ka muret Euroopa kriitilise infrastruktuuri haavatavuse pärast.

Politsei pressiesindaja ütles ajalehele Bild, et droone nähti hilisõhtul lennujaama kohal. Kuna oli pime, ei olnud droonide suurust ja tüüpi võimalik kindlaks teha, lisas ta.

Lennujaama sulgemine on juba teine intsident, mis Münchenit sel nädalal tabas - kolmapäeval peatati pommiähvarduse ja linna põhjaosas asuvast elumajast leitud lõhkeainete tõttu ajutiselt Oktoberfesti õllepidu.

Reede on Saksamaa taasühinemise päev, mis on riigipüha.

Müncheni drooniintsident järgneb sarnastele juhtumitele Taanis ja Norras

Münchenis toimunu on viimane sarnaste drooniintsidentide reas, mis on raputanud Euroopa lennundust ja tekitanud laiemaid julgeolekuprobleeme. See juhtus pärast seda, kui õhuruumi rikkumised sulgesid eelmisel nädalal ajutiselt lennujaamad Taanis ja Norras.

Intsidendid kutsusid esile Euroopa Liidu juhtide terava reaktsiooni, kes toetasid kolmapäeval Kopenhaagenis toimunud tippkohtumisel plaane tugevdada bloki kaitset droonivastaste meetmetega.

"Euroopa peab suutma ennast kaitsta," ütles Taani peaminister Mette Frederiksen pärast kohtumist.

Võimud ei ole drooniintsidentides avalikult kedagi konkreetset osalist süüdistanud, kuid mõned Euroopa juhid on vihjanud, et õhuruumi rikkumiste taga võib olla Venemaa.

"Venemaa püüab meid proovile panna. Kuid Venemaa püüab ka külvata meie ühiskondadesse lõhet ja ärevust," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kolmapäeval.

Venemaa president Vladimir Putin naljatas neljapäeval, et ei lennuta enam droone Taani kohal, kuid ametlikult on Moskva eitanud oma seotust intsidentidega.

Euroopa Liidu juhid toetasid kolmapäeval plaane tugevdada bloki kaitset Vene droonide vastu.