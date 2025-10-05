X!

Bild: Saksamaa on sel nädalal tuvastanud õhuruumis veel droone

Välismaa
Lennukid seismas laupäeva hommikul Müncheni lennujaamas.
Lennukid seismas laupäeva hommikul Müncheni lennujaamas. Autor/allikas: SCANPIX/michaela STACHE/AFP
Välismaa

Viimaste päevade jooksul on Saksamaal tuvastatud droone nii lennujaamade kui ka kaitserajatiste lähistel. Väljaanne Bild vahendas asutusesisest politseiraportit, mille kohaselt olid sel nädalal Müncheni lennujaama lennuliikluse peatanud droonid vaid jäämäe tipp, vahendas Reuters.

Reedel suunati ümber või tühistati kümneid lende Müncheni lennujaamas, kui teatati lennujaama piirkonnas liikunud tundmatu päritoluga droonidest. Lennuliiklus taastati laupäeva hommikul.

Aina enam tuntakse muret, et Venemaa on üha sagedasemate drooniintsidentide taga Euroopa liitlaste õhuruumis, kuid Kreml on seni eitanud igasugust seost.

Bild viitas salastatud teabele, mille kohaselt olid Müncheni lennujaama lähistel märgatud droonid "sõjaväelise kasutusega", kuid täpsemaid detaile ega nende päritolu ei avaldatud.

Viimaste päevade jooksul tuvastati ka lendav objekt Saksamaa põhjaosas asuva laskemoonalao läheduses ning kolm drooni päev varem formatsioonis lendamas föderaalpolitsei lennuüksuse baasi kohal Gifhorni linna läheduses.

Politsei teatas hiljem veel, et tuvastas reede hommikul drooni lendamas 700 meetri kaugusel Frankfurdi lennujaamast, mida juhtis uue hobidrooniga tutvunud agar piloot, keda ootab nüüd suur trahv.

Saksamaa kaitseministeerium kinnitas, et Müncheni lennujaama esimese sulgemise ajal neljapäeva õhtul tuvastati droonide lendamine üle lennujaama lähistel asuva Erdingi sõjaväebaasi. Baas on üks Saksa relvajõudude drooniuuringute- ja arenduse keskustest.

Politsei ei ole droonide olemuse ega päritolu üksikasju avaldanud. Juhtumid põhjustasid aga katkestuse lennuliikluses, mis mõjutas neljapäeval ja reedel ligikaudu 11 500 inimest.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: Reuters

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:43

Kane'il ja Bayernil on käsil unelmate algus

15:30

Ramo Teder: aastaid elatusin juhutöödest, et saaksin muusikaga tegeleda

15:10

Erik Sakkov: Pantokraatori uus album "Déjà vu" on heategevusprojekt

15:08

Käit aitas koduklubi Šveitsis liidriks

14:47

Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poolas tõusid õhku hävitajad Uuendatud

14:20

"Ukraina stuudios" kell 18.45: Neeme Väli ja Kristi Raik

14:11

Kvalifikatsiooni neljas Mäeuibo jõudis MK-etapil kümne hulka

14:08

Beati Mandolini liige Ants Õnnis: sain itaalia muusika nakkuse juba lapsena

14:06

VAATA OTSE | Kas Levadia saab Tammekalt kolm punkti kätte? Uuendatud

14:04

Bild: Saksamaa on sel nädalal tuvastanud õhuruumis veel droone

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.10

Sõja 1319. päev: Ukraina tabas Vene naftakäitist ja raketilaeva Uuendatud

14:47

Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poolas tõusid õhku hävitajad Uuendatud

04.10

Tšehhi valimised võitis populistist ekspeaministri Babiši partei Uuendatud

13:54

Vilniuse lennujaam peatas öösel õhupallide tõttu ajutiselt liikluse Uuendatud

04.10

EL valmistub kinni pidama 16 Vene varilaevastiku tankerit

04.10

Hamas nõustus vabastama pantvangid, Iisrael vähendas sõjategevust Gazas Uuendatud

04.10

ERR Ukrainas: Donbassis hukkus Vene rünnakus juba kolmas prantsuse ajakirjanik

04.10

Arst: soolevähki saab varakult avastada, kuid inimesed ei lähe uuringutele

04.10

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

04.10

Ametiühingud ja tööandjad alustasid alampalga kõnelusi

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

15:43

Kane'il ja Bayernil on käsil unelmate algus

15:08

Käit aitas koduklubi Šveitsis liidriks

14:11

Kvalifikatsiooni neljas Mäeuibo jõudis MK-etapil kümne hulka

14:06

VAATA OTSE | Kas Levadia saab Tammekalt kolm punkti kätte? Uuendatud

loe: kultuur

15:30

Ramo Teder: aastaid elatusin juhutöödest, et saaksin muusikaga tegeleda

12:06

Kätlin Kaldmaa Turu raamatumessist: eesti teoste vastu on huvi väga suur

10:06

Arvustus. Eesti krimifilmi üksiklane

09:00

Henrik Kalmet: rahajagamisel ei peaks määravaks saama, kes kõige nukramat nägu teeb

loe: eeter

15:30

Ramo Teder: aastaid elatusin juhutöödest, et saaksin muusikaga tegeleda

15:10

Erik Sakkov: Pantokraatori uus album "Déjà vu" on heategevusprojekt

14:08

Beati Mandolini liige Ants Õnnis: sain itaalia muusika nakkuse juba lapsena

12:50

Ettevõtja Kristel Kruustük: minu ettevõtlusteekond algas eeskujudest

Raadiouudised

04.10

Pokumaa tegevuse arendamine jääb edaspidi Antsla vallale

04.10

Sillamäel eeldatakse taas Keskerakonna kindlat võitu

04.10

Päevakaja (04.10.2025 18:00:00)

03.10

Päevakaja (03.10.2025 18:00:00)

03.10

Valga valla koolivõrk lähiaastatel ei muutu

03.10

Tuuleparkide planeerimine jätkub 22 omavalitsuses

03.10

Kaitsevägi soovib saada lisaõigusi oma julgeolekuala kaitseks

03.10

Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine läheb uude teehoiukavva

03.10

Raadiouudised (03.10.2025 15:00:00)

03.10

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo