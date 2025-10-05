Bild: Saksamaa on sel nädalal tuvastanud õhuruumis veel droone

Viimaste päevade jooksul on Saksamaal tuvastatud droone nii lennujaamade kui ka kaitserajatiste lähistel. Väljaanne Bild vahendas asutusesisest politseiraportit, mille kohaselt olid sel nädalal Müncheni lennujaama lennuliikluse peatanud droonid vaid jäämäe tipp, vahendas Reuters.

Reedel suunati ümber või tühistati kümneid lende Müncheni lennujaamas, kui teatati lennujaama piirkonnas liikunud tundmatu päritoluga droonidest. Lennuliiklus taastati laupäeva hommikul.

Aina enam tuntakse muret, et Venemaa on üha sagedasemate drooniintsidentide taga Euroopa liitlaste õhuruumis, kuid Kreml on seni eitanud igasugust seost.

Bild viitas salastatud teabele, mille kohaselt olid Müncheni lennujaama lähistel märgatud droonid "sõjaväelise kasutusega", kuid täpsemaid detaile ega nende päritolu ei avaldatud.

Viimaste päevade jooksul tuvastati ka lendav objekt Saksamaa põhjaosas asuva laskemoonalao läheduses ning kolm drooni päev varem formatsioonis lendamas föderaalpolitsei lennuüksuse baasi kohal Gifhorni linna läheduses.

Politsei teatas hiljem veel, et tuvastas reede hommikul drooni lendamas 700 meetri kaugusel Frankfurdi lennujaamast, mida juhtis uue hobidrooniga tutvunud agar piloot, keda ootab nüüd suur trahv.

Saksamaa kaitseministeerium kinnitas, et Müncheni lennujaama esimese sulgemise ajal neljapäeva õhtul tuvastati droonide lendamine üle lennujaama lähistel asuva Erdingi sõjaväebaasi. Baas on üks Saksa relvajõudude drooniuuringute- ja arenduse keskustest.

Politsei ei ole droonide olemuse ega päritolu üksikasju avaldanud. Juhtumid põhjustasid aga katkestuse lennuliikluses, mis mõjutas neljapäeval ja reedel ligikaudu 11 500 inimest.