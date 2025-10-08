X!

Saksamaa annab politseile loa droone alla lasta

DJI Droon Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Saksamaa valitsus plaanib anda politseile volituse õhuruumi rikkuvaid droone alla lasta. Viimastel nädalatel on droonid häirinud mitmete Euroopa lennujaamade tööd.

Uus seadus, mille Saksa valitsus kolmapäeval heaks kiitis ja mis nüüd ootab parlamendi heakskiitu, annab politseile selgesõnalise volituse lasta alla droone, mis rikuvad Saksamaa õhuruumi.

Eelnõu järgi saaks politsei droonide alla toomiseks kasutada ka teisi meetodeid, näiteks elektroonilisi segajaid.

"Drooniintsidendid ohustavad meie julgeolekut," kirjutas Saksamaa kantsler Friedrich Merz sotsiaalmeedias. "Me ei luba seda. Me tugevdame föderaalpolitsei volitusi, et droone oleks tulevikus võimalik kiiremini tuvastada ja neile reageerida."

Kahtlaste droonide tõttu suunati möödunud reedel Müncheni lennujaamas ümber või tühistati kümneid lende. Häired mõjutasid enam kui 10 000 reisijat.

Merz on öelnud, et kahtlustab droonilendudes Venemaad, kuid märkis, et ükski droonidest polnud relvastatud ning tegemist oli arvatavasti luurelendudega.

Pärast 2022. aastal toimunud Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse ja sellele järgnenud Euroopa Liidu toetust Kiievile on EL-i liidrid hakanud Venemaad pidama liidu julgeolekule tõsiseks ohuks.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kutsus möödunud kuul üles looma EL-i idatiivale niinimetatud droonimüüri – andurite ja relvade võrku, mis suudaks tuvastada, jälgida ja neutraliseerida sissetungivaid mehitamata õhusõidukeid.

Uue seadusega liitub Saksamaa teiste Euroopa riikidega, mis on hiljuti andnud julgeolekujõududele volitused alla lasta nende õhuruumi rikkuvaid droone – nende hulka kuuluvad näiteks Suurbritannia, Prantsusmaa, Leedu ja Rumeenia.

Saksamaa sise­minister Alexander Dobrindti sõnul luuakse föderaalpolitsei juurde droonitõrjeüksus ning teadlased teevad droonitõrje arendamisel koostööd Iisraeli ja Ukrainaga.

Dobrindti sõnul hakkab politsei tegelema droonidega, mis lendavad puulatvade kõrgusel, võimsamate droonide tõrjumine jääb sõjaväe ülesandeks.

Saksamaal registreeriti 2025. aasta jaanuarist kuni septembri lõpuni 172 droonidega seotud lennuliikluse häiret, selgub Saksamaa lennuliiklusteenistuse Deutsche Flugsicherung (DFS) andmetest. Aasta varem oli samal perioodil häireid 129 ning 2023. aastal 121.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

