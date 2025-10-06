Telekanalit CBS News asub juhtima tuntud ajakirjanik Bari Weiss

Paramounti tütarfirma CBS News on üks mõjuvõimsamaid USA telekanaleid, seda peetakse niiöelda peavoolumeedia tugisambaks.

Paramounti kontsern läks aga hiljuti David Ellisoni (multimiljardär Larry Ellisoni poeg – toim) kontrolli alla. Toonase tehingu kiitis heaks ka USA föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC).

Ellison lubas siis USA võimudele, et tema kontrolli all olev meediaimpeerium lõpetab mitmekesisust, võrdsust ja kaasamist edendavad programmid. Seejärel pööras Ellison pilgu Weissi meediafirma poole.

Asjaga kursis olevate inimeste sõnul oli Ellison Weissiga kõnelusi pidanud juba mitu kuud. Ellison soovis, et Weiss muudaks CBS-i toimetuslikku suunda, lisaks meeldis talle veel Weissi Iisraeli-meelne hoiak, vahendas Financial Times.

"Bari on tõestanud end sõltumatu ja põhimõttekindla ajakirjanduse eestkõnelejana ning olen kindel, et tema ettevõtlik tahe ja visioon annavad CBS Newsile elujõudu. Usume, et suurem osa riigist tahab tasakaalustatud ja faktidel põhinevaid uudiseid ning tahame, et CBS oleks nende kodu," ütles Ellison esmaspäeval.

Weiss rääkis, et on pühendunud 21. sajandi usaldusväärseima uudisteorganisatsiooni loomisele.

Weiss ise lahkus The New York Timesist 2020. aastal. Ta põhjendas toona oma äraminekut sellega, et leht on kaotanud liberaalse iseloomu ning keskendub ainult kõige kitsamale auditooriumile.

Weiss põhjustas oma kolmeaastase ametiaja jooksul The New York Timesi arvamustoimetaja ja kolumnistina sageli vaidlusi nii lehes kui ka väljaspool, sattudes sageli vastasseisu oma üha enam vasakule kalduva tööandjaga.

The Free Pressis jätkas Weiss oma varasemat käekirja, kritiseerides nii vasak- kui ka parempoolseid vaateid.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et CBS Newsil on praegu käes keerulised ajad. Pärast seda, kui kanal läks Paramounti kontrolli alla, väljendasid mitmed CBS Newsi ajakirjanikud muret kanali sõltumatuse pärast. Samal ajal kaotavad USA suurte telekanalite uudistesaated vaatajaid.

Ka kaabeltelevisiooni turul on vaatajaskonda erinevatel ajavahemikel kasvatanud vaid Fox News, samal ajal kui teised kanalid on kaotanud vaatajaid

Mõned vaatlejad leiavad, et Free Pressi tehinguga soovib Ellison teha teene Valgele Majale. Tema isa on tehnoloogiahiiglase Oracle asutaja ja Trumpi liitlane. Weiss on samas lubanud, et jätkab kõikide osapoolte, sealhulgas ka Trumpi administratsiooni kritiseerimist.