Tallinna sadamalähedase parklateala asemele kerkib uus elu- ja ärikvartal

Tallinna linnavalitsus kehtestas Kesklinna linnaosas asuva Tuukri, Jõe ja Karu tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu, mis võimaldab piirkonda rajada korterelamuid ja ärihooneid.

Kehtestatud planeering hõlmab praegu valdavalt hoonestamata ja parkimiseks kasutatavat 0,92 hektari suurust ala, kuhu moodustatakse üheksa krunti. Planeering annab õiguse ehitada sinna viie- kuni kaheksakorruselised äriruumidega korterelamud ja ärihooned. Jõe tänava äärde on ette nähtud täiendava tänavahaljastuse rajamine ning kõnniteede laiendamine nii Tuukri, Jõe kui ka Karu tänaval.

Linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippuse sõnul on planeeringuga kavandatu järjekordne samm Tallinna kesklinna muutmisel parkimisplatsidest elavaks linnakeskkonnaks.

Planeeringuala asub linna ühe olulise liiklussõlme – Jõe, Ahtri ja Reidi tee – vahetus läheduses. Hoovialale on kavandatud haljasala, mis linnavalitsuse teate järgi on ühtaegu nii avar kui ka kompaktne. Kuna alal on praegu vähe väärtuslikku haljastust, nähakse ette täiendava kõrghaljastuse rajamine.

Juurdepääsud kvartaliosale on kavandatud Tuukri ja Karu tänavalt. Suurem osa parkimiskohtadest on planeeritud hoonetesse. Lühiajaline peatumine on planeeritud Karu tänavale, et tagada hoonete teenindamine.