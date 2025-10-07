X!

Leedu autojuhid eelistavad kütuse võtmiseks Eesti tanklaid

Diislikütuse aktsiis on Eestis praegu märgatavalt madalam kui Leedus ning see on pannud lõunanaabrite kaugsõiduautojuhte eelistama kütuse võtmiseks Eesti tanklaid, kus diislikütus odavam. Ilma Leedu autojuhtideta oleks Eesti diislimüük ilmselt väikeses languses. Sama olukord peaks jääma püsima ka peale kevadist aktsiisitõusu.

Kui kunagi püüdsid Eesti autojuhid võimalusel tankida lõunanaabrite juures, kus kütus oli odavam, siis nüüd on olukord vastupidine.

"Eestis on diisli aktsiis Baltikumi kõige madalam. Lätiga on paar senti vahet, aga Leeduga koguni 10 senti madalam, see on ilma käibemaksuta. Kui võtame arvesse ka septembris alanud kütuse hinnasõja, siis need käärid on väga suured," ütles Terminali juhatuse liige Alan Vaht.

See on teinud Eestist Baltikumi kaugsõidujuhtide meelistankimiskoha.

"Viimase 4 aastaga on diislikütuse müük Eestis suurenenud kümme protsenti. Kui võrdlen augustiga ehk kuud kuud kokku eelmise aastaga, siis on kasv olnud kaks protsenti," lisas Vaht.

"Eestis on märgata Leedu numbrimärgiga autode tankimise hüppelist kasvu. Kui diisli terviktarbimist vaadata, siis ta pigem on siseturul sama või kerges languses, aga Leedu aktsiisist tingituna, kuna kütus on seal kallim, siis Leedu transpordivedajate tankimine Eestis on hüppeliselt kasvanud sel aastal küll," sõnas Alexela äriarenduse juht Tarmo Kärsna.

Eestis ootab kütuste aktsiisi tõus ees nii järgmisel kui ülejärgmisel aastal, kuid siiski peaks see jääma madalamaks kui lõunanaabritel.

"Eestis on praegu paika pandud, et iga aasta toimub umbes viiesendine aktsiiside tõstmine. Siin suuri üllatusi pole. Leedu on selle hinnatõusu ära teinud," lausus Kärsna.

"Kui järgmisel aastal aktsiis tõuseb Eestis, tõuseb ka Lätis-Leedus, jääb endiselt aktsiis madalamaks Eestis Lätiga võrreldes ühe sendi võrra. Praegu on kaks senti soodsam ja Leeduga kasvab see hinnavahe koguni 14 sendi peale ilma käibemaksuta. 2027. aastaks tõuseb meil, tõuseb ka Leedus ja see vahe jääb 14 sendi peale ilma käibemaksuta," ütles Vaht.

Luminor panga peökonomisti Lenno Uusküla hinnangul ei pruugi hinnaeelis siiski pikas perspektiivis püsima jääda.

"Pikemaajaliselt aktsiisimäärad on tõenäoliselt ühtlustumas. Leedu on ka läbi mõtlemas oma maksupoliitikat ja mõtlemas, kuidas makse koguda. Ka Leedus on oodata maksumuudatusi kindlasti lähiaastatel. Meie maksuplaane tuleb vaadata ka selles valguses. Praegu on vara öelda, kuhu Leedu on liikumas, aga seal on uus valitsus ja nad on ülevaatamas Leedu maksusüsteemi tervikuna," lausus Uusküla.

