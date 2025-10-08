X!

Loomakaitsjatel on uue seaduseelnõu suhtes eriarvamused

Eesti
Kass
Kass Autor/allikas: Aili Vahtla/erakogu
Eesti

Samal ajal kui Eestimaa loomakaitse liit (ELL) on algatanud petitsiooni uue loomakaitseseaduse eelnõu peatamiseks, on teise suure loomakaitsevõrgustiku esindajad seisukohal, et eelnõu võiks küll veidi kohendada, kuid see sisaldab pikalt oodatud kasulikke samme.

Muuhulgas viitab ELL petitsioonis, et uus eelnõu seab halba olukorda hoiukodude võrgustikuna tegutsevad loomakaitsjad. Hoiukodude võrgustik tähendab, et erinevalt loomade varjupaigast pole sellisel ühingul oma hoonet, vaid ta suunab loomi edasi hoiukodudesse.

ELL tõlgendab eelnõus öeldut, et rangete nõuetega varjupaiga tegevusloa peavad seaduse jõustumisel taotlema kõik ühingud, kes tegelevad hulkuvate loomade päästmisega, sealhulgas ka need, kes tegutsevad hoiukodude võrgustikus.

"Kõik hulkuvate loomadega tegelevad ühingud surutakse "varjupaiga" raamidesse ja kohustatakse rajatisepõhistele nõuetele – ruumid, kohapealne veterinaar, bioturvalisuse nõuded. See nõue ei sobi hoiukoduvõrgustikel põhineva mudeliga, on sellist mudelit kasutavate organisatsioonide suhtes ebamõistlik ja võib kaasa tuua paljude loomi päästvate MTÜ-de tegevuse seiskumise, sest täna tuginevad kümned organisatsioonid hulkuvate loomade päästmisel hoiukodude võrgustikule ning puuduvad ressursid varjupaigale seatud nõuete täitmiseks," kirjutati petitsioonis.

Hoiukodude võrgustiku MTÜ Tartu Kassikaitse juht Merle Aruoja on üks neist, kes kirjutas alla Eesti loomakaitse seltsi petitsioonile. "Nii palju kui mina eelnõust välja lugesin, siis nii ruumiliste nõuete kui ka veterinaari olemasolu tagamine pole enamikule hoiukodudele võimalik," sõnas Aruoja.

"Meie elame ainult annetustest ja palgalisi töötajaid ei ole. Annetusi jätkub vaevalt nende ravikuludeks ja hooldus- ja halduskuludeks loomadele. Me ei saa mitte midagi lubada sellist endale," rääkis Aruoja.

Aruoja sõnul on mõned hoiukodud ja võrgustikud veel viletsamas seisus kui nemad. "Mõnes maakonnas on need paari eraisikuga, kes seda veavad ja on meist kindlasti väiksemaid. Meie oleme juba 17 aastat tegutsenud ja Tartu on ikkagi linn ja meil on vabatahtlikke ja annetajaid, aga maakohtades on palju viletsam," rääkis Aruoja.

Aruoja ütles, et neil on kasse väga raske kliinikutesse saada. "Kliinikud on väga hõivatud, väga palju on patsiente. Mõnel päeval pole meil ka traumakassi kuskile panna – ükski kliinik ei võta, aga maaülikooli kliinik on jälle ülikallis, pole lihtsalt meil võimalik sinna alati minna," sõnas Aruoja.

Aruoja petitsioonile väga ei looda. "See läheb prügikasti. Aga ma loodan, et kaine mõistus ja hea süda võidavad," ütles Aruoja.

Samal ajal on loomakaitseorganisatsioonide koostöövõrgustik, kuhu kuuluvad Eesti loomakaitse selts, Loomus, MTÜ Rõõmsad Hüpped ja Varjupaikade MTÜ seisukohal, et loomakaitseseaduse eelnõu ümber on tekkinud rohkem asjatut hirmu ja väärarusaamu kui sisulist ja loomi aitavat arutelu.

Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuhi Anni Anete Mõisamaa sõnul pole nad ELL-iga tülli läinud, kuid tunnistab, et neil on eelnõust eri arusaamad. "Me näeme, et eelnõus on loomadele palju positiivset muutust, mida on oodatud juba kümme aastat. Eelnõu peatamist me ei soovi," lausus Mõisamaa.

ELL-il soovitas Mõisamaa pöörduda seaduse tegijate poole, mitte petitsioone kasutada. ELL on konsulteerinud ministeeriumiga ja neile ei jäänud muljet, et seaduse kehtima hakkamisel tuleks hakata massiliselt hoiukodude baasil töötavaid võrgustikke sulgema.

"Meie ei lugenud ka seadusest välja,et peaks olema palgal veterinaar. Meil on ministeeriumist info, et piisab sellest, et võrgustikul on koostöökliinik selles piirkonnas, kus ta tegutseb," lausus Mõisamaa.

Teiseks kohaks, kus ELL-i ja ELS-i seiskohad lahku lähevad, on loomade eutaneerimine.

Kui ELL kritiseerib, et eutanaasia otsustusõigus liigub omanikult veterinaararstile ja leiab, et see lubaks varjupaigas looma hukata kohe, seda ka juhul, kui looma seisund ei kinnita eutanaasia vajadust.

"Eelnõu lubab veterinaaril otsustada eutanaasia ka omaniku tahte vastaselt ning hulkuva looma puhul kohe, ilma senise kahenädalase kaitsetähtajata," kirjutatakse petitsioonis.

ELS aga leiab, et tegemist on positiivse muudatusega, mis aitaks ära hoida loomade asjatuid kannatusi. "Meieni jõuab sageli infot, kus loomal tuleks lasta minna, kuid veterinaar ei taha või ei julge seda otsust üheselt välja öelda ning emotsionaalselt väga raskes olukorras omanik ei suuda ratsionaalselt otsustada, mistõttu lastakse loomal edasi piinelda. Loomaarsti professionaalne ja üheselt mõistetav hinnang oleks loomaomanikule raske otsuse vastuvõtmisel tänuväärseks toeks," sõnas Mõisamaa.

Mõisamaa lisas, et veterinaar ei saa eutaneerida looma tema tervislikust olukorrast tingitud põhjuseta.

"Olulisel kohal on dokumenteerimine ja kui tõesti leiduks arst, kes põhjendamatult loomi hukkaks, kaasneksid sellega tagajärjed," lisas ta.

ELL ütleb aga, et nende juristid on väga põhjalikult seaduseelnõu uurinud ega mõista, miks ELS seaduseelnõu toetab. "Võibolla on nende hulgas rohkem teoreetikuid kui praktikud. Oluline on ka märkida, et seletuskiri ja eelnõu on erinevad, aga seaduse aluseks võetakse eelnõu," lausus Kristi Metsa ELL-ist.

ELL-i petitsioon "Peatame loomavaenuliku eelnõu ja nõuame loomade heaolu arvestavaid seadusemuudatusi" on kogunud 14 141 allkirja ja liigub edasi riigikogusse.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

kõik rehkendama!

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:35

Ossinovski: kui tuleb uus peaminister, peaksid sotsid valitsusse minema

15:35

Lätis püsis hinnatõus septembris 4,1 protsendil

15:29

PÖFF kuulutas välja tänavuse debüütfilmide võistlusprogrammi

15:26

Fotod: president Alar Karis kohtus Windsori lossis prints Williamiga

15:25

Riik tahab taas hakata toetama omavalitsuste vabatahtlikke liitumisi

15:25

Raadiouudised (08.10.2025 15:00:00)

15:25

Kaasprofessor: töötut matemaatikut on raske leida

15:15

Ossinovski: ministeeriumite sihtasutustes on kokkutõmbamise ruumi

15:12

Judolootused Aktas ja Mäsak saavutasid juunioride MM-il viiendad kohad

15:10

Ansambel Häääl vabaimprovisatsioonist: iga kord sünnib laval uus lugu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.10

Kohus tunnistas kaitseliidu liikme süüdi riigivastases kuriteos

07.10

Sõja 1322. päev: Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi Uuendatud

13:50

Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

11:30

Kohus saatis piirijärjekordi manipuleerinud kolm õde vangi

07.10

Leedu autojuhid eelistavad kütuse võtmiseks Eesti tanklaid

12:15

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata Uuendatud

07.10

Enamik Lehtme hagist loobumist pooldanud Slava Ukraini liikmetest otsust põhjendada ei soovi

07.10

Koalitsioon tahab juba tänavu kaks automaksuga seotud muudatust ellu viia

09:14

Hispaania Baleaaride saarestik seisab silmitsi tõsise rändekriisiga

07.10

Fotod: Lehtme end süüdi ei tunnista ja taotleb kohtuasja lõpetamist Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

15:12

Judolootused Aktas ja Mäsak saavutasid juunioride MM-il viiendad kohad

14:35

UEFA kiitis La Liga ja Serie A absurdse plaani heaks

13:56

Eesti meeskond alustas golfi MM-i tagasihoidlikult

13:11

Aivar Pohlakust sai FIFA komitees asejuht

loe: kultuur

15:29

PÖFF kuulutas välja tänavuse debüütfilmide võistlusprogrammi

14:52

Kai kunstikeskuses toimub tänavu esmakordselt rahvusvaheline kultuurijuhtimise foorum

14:43

Genialistide viimane ülesastumine jõuab esimese Eesti bändi kontserdina kinolevisse

13:26

Headreadi raamatuaasta blogi: Markus Väina "Loss"

loe: eeter

15:10

Ansambel Häääl vabaimprovisatsioonist: iga kord sünnib laval uus lugu

11:35

Uuring: tuulikute infraheli asemel häirib kohalikke kuuldav tuulikumüra

11:06

"Masterchefi" kohtunik Silver Illak: kõige enam on köögis põletusvigastusi

10:40

Land: krooniline matemaatikaõpetajate põud jätab hätta tuhanded noored

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (08.10.2025 12:00:00)

10:25

Rakveres läheb valimistele favoriidina vastu Isamaa

10:20

Eesti maksu-ja tolliamet pooldab Hiina postipakkide tulva piiramist

09:55

Euroopa Liit kaalub teraseimpordi vähendamist ja terasetollide suurendamist

09:50

Tallinn hakkab kesklinnas ettevõtetele äripindu välja üürima

09:25

Raadiouudised (08.10.2025 09:00:00)

07.10

Päevakaja (07.10.2025 18:00:00)

07.10

Viljandi Kutseõppekeskust vaevab ruumikitsikus

07.10

Harju maakohtus toimus eelistung Johanna Maria Lehtme süüasjas

07.10

Tartus esietendub Arvo Pärdi lastelugudele kirjutatud "Jussikese koolitee"

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo