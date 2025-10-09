Iisrael ja Hamas nõustusid Trumpi rahuplaani esimese faasiga

USA president Donald Trump teatas, et Iisrael ja äärmusrühmitus Hamas nõustusid tema rahuplaani esimese faasiga. Ka Iisrael, vahendajariigid ja Hamas kinnitasid kokkuleppe sõlmimist.

"Mul on suur au teatada, et nii Iisrael ja ka Hamas on heaks kiitnud meie rahuplaani esimese faasi," teatas Trump.

"See tähendab, et kõik pantvangid vabastatakse peagi ning Iisrael viib oma väed kokkulepitud joonele esimeste sammudena tugeva, püsiva ja igavese rahu suunas," lisas president.

Vahendajad kinnitasid, et Iisrael ja Hamas jõudsid kokkuleppele Gaza sõja lõpetamiseks, pantvangide ja vangide vahetamiseks ning abi lubamiseks Gazasse, edastas samuti ka Egiptuse riigiga seotud meedia.

"Kokkulepe saavutati öösel kõikides tingimustes ja mehhanismides Gaza relvarahulepingu esimese etapi rakendamiseks," teatas riigi luureteenistustega sidemeid omav meediakanal Al-Qahera News.

Vahendajariik Katar kinnitas veidi hiljem relvarahu esimese etapi kokkulepet, mis on osa Palestiina alade rahuplaanist.

"Vahendajad teatavad, et täna öösel saavutati kokkulepe kõikides sätetes ja rakendusmehhanismides, mis puudutavad Gaza relvarahulepingu esimest etappi, mis viib sõja lõpetamiseni, Iisraeli pantvangide ja Palestiina vangide vabastamiseni ning abi sisseviimiseni. Täpsemad üksikasjad teatatakse hiljem," postitas Katari välisministeeriumi pressiesindaja Majed al-Ansari sotsiaalmeedias.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et Iisrael toob koju kõik äärmusrühmituse poolt Gazas kinni hoitavad pantvangid.

Netanyahu tegi avalduse pärast seda, kui Trump ja vahendajad teatasid kokkuleppest Gaza sõja lõpetamiseks.

"Jumala abiga toome nad kõik koju," seisis Netanyahu ametkonna lühikeses avalduses.

Ka Hamas teatas kokkuleppe sõlmimisest ning tänas Trumpi läbirääkimismeeskonna liikmeid.

"Saavutatud on kokkulepe, mis näeb ette sõja lõpetamise Gazas, okupatsioonivägede väljaviimise, humanitaarabi sissepääsu ning vangide vahetuse," seisab islamiäärmuslaste teadaandes.

Asjaga kursis olevad inimesed teatasid, et rahulepingu esimene etapp allkirjastatakse neljapäeval Egiptuses. Netanyahu teatas samuti, et kutsub neljapäeval lepingu heakskiitmiseks kokku valitsuse.

Trump: pantvangid vabastatakse tõenäoliselt esmaspäeval

USA president Donald Trump teatas pärast kokkuleppe saavutamist, et kõik Gaza pantvangid vabastatakse tõenäoliselt esmaspäeval.

Koos pantvangidega antakse Iisraeli võimudele üle ka Hamasi poolt röövitud ja tapetud inimeste surnukehad.

"Pantvangide vabastamiseks tehakse praegu nii palju ja me arvame, et nad kõik naasevad esmaspäeval. Paistab, et nii läheb ja see hõlmab ka hukkunute surnukehi," ütles Trump telekanalile Fox News.

Trump teatas veel, et USA aitab sõjast laastatud Gazat üles ehitada.

"Oleme kaasatud, et aidata neil seda edukaks muuta ja aidata sel rahulikuna püsida," ütles Trump.

Trump lisas, et Gazat aitavad üles ehitada ka teised riigid, kuid rohkem üksikasju ta ei avaldanud.