Iisraeli valitsus kiitis heaks Gaza relvarahu ja vangidevahetuse leppe Hamasiga

Iisraeli valitsus kiitis ööl vastu reedet heaks relvarahu Palestiina mässuliste rühmitusega Hamas, sillutades teed vaenutegevuse peatamiseks Gaza sektoris 24 tunni jooksul ja seal Hamasi käes olevate Iisraeli pantvangide vabastamiseks 72 tunni jooksul pärast seda.

Iisraeli valitsus reede varahommikune otsus tuli umbes 24 tundi pärast seda, kui vahendajad teatasid kokkuleppest, mis nõuab Hamasi käes olevate iisraellastest pantvangide vabastamist vastutasuks palestiinlastest vangide eest Iisraeli vanglatest ja Iisraeli vägede järkjärgulise väljaviimise alustamist Gaza sektorist USA presidendi Donald Trumpi algatuse raames, et lõpetada kaks aastat kestnud sõda Gazas.

"Plaani esimese etapi heakskiitmisega tuuakse kõik meie pantvangid koju. See on diplomaatiline edu ning Iisraeli riigi riiklik ja moraalne võit," seisis Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ingliskeelses teates ühismeediakanalis X, milles ta teatas, et valitsus on raamistiku heaks kiitnud.

With the approval of the first phase of the plan, all our hostages will be brought home. This is a diplomatic success and a national and moral victory for the State of Israel.



From the beginning, I made it clear: we will not rest until all our hostages return and all our goals… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025

Sõda on süvendanud Iisraeli rahvusvahelist isolatsiooni ja paisanud segi Lähis-Ida poliitika, arenedes piirkondlikuks konfliktiks, mis on kaasanud Iraani, Jeemeni ja Liibanoni. See pani proovile ka USA ja Iisraeli suhted, kuna Trump näis kaotavat Netanyahu suhtes kannatuse ja avaldas talle survet kokkuleppele jõuda.

Nii iisraellased kui ka palestiinlased rõõmustasid pärast kokkuleppe väljakuulutamist, mis on seni suurim samm kaheaastase sõja lõpetamiseks, milles on tapetud üle 67 000 palestiinlase, ja viimaste Hamasi poolt rünnaku alguse saanud surmavates rünnakutes kinni võetud pantvangide tagastamiseks.

Hamasi paguluses olev Gaza juht Khalil Al-Hayya ütles, et ta on saanud Ameerika Ühendriikidelt ja teistelt vahendajatelt garantiid, et sõda on läbi.

Iisraeli valitsuse pressiesindaja ütles, et relvarahu jõustub 24 tunni jooksul pärast kokkuleppe heakskiitmist valitsuse poolt. Pärast seda 24-tunnist perioodi vabastatakse Gazas kinnipeetud pantvangid 72 tunni jooksul.

Arvatakse, et Gazas on endiselt elus 20 Iisraeli pantvangi, samas kui 26 peetakse surnuks ja kahe saatus on teadmata. Hamas on andnud mõista, et surnute surnukehade leidmine võib võtta kauem aega kui elusolevate vabastamine. Kui leping jõustub, hakkavad Gazasse saabuma toidu- ja meditsiiniabiveokid, et aidata tsiviilelanikke, kellest sajad tuhanded on varjunud telkides pärast seda, kui Iisraeli väed hävitasid nende kodud ja laastasid terved linnad tolmuks.

Kui leping täielikult ellu viiakse, lähendaks see kahte poolt üksteisele rohkem kui ükski varasem katse sõda peatada.

Aga palju võib siiski veel valesti minna. Isegi pärast lepingu allkirjastamist ütles üks Palestiina allikas, et sadade vabastatavate palestiinlaste nimekiri pole lõplikult kokku lepitud. Rühmitus taotleb vabadust mõnele Iisraeli vanglates peetavale kõige silmapaistvamale palestiinlasest süüdimõistetule, samuti sadadele Iisraeli rünnaku ajal kinni peetud inimestele.

Trumpi 20-punktilise plaani edasisi samme pole veel arutatud. Nende hulka kuuluvad see, kuidas purustatud Gaza sektorit pärast sõjategevuse lõppu valitsetakse, ja Hamasi lõplik saatus, mille desarmeerimist Iisrael on nõudnud.

Netanyahu seisab silmitsi ka oma valitsuskoalitsiooni skeptitsismiga, kuna paljud on pikka aega vastu igasugusele kokkuleppele Hamasiga. Äärmusparempoolne riikliku julgeoleku minister Itamar Ben-Gvir ütles, et hääletab valitsuse umbusaldamise poolt, kui Hamasi ei likvideerita.

Samas tervitasid mõlema poole tavaelanikud sõjategevuses lõpetamise ja pantvangide vabastamise teadaannet rõõmuga.

Trump ütles, et suundub pühapäeval piirkonda, et osaleda võimalusel Egiptuses toimuval leppe allkirjastamistseremoonial, ja Iisraeli Knesseti spiiker Amir Ohana kutsus teda juudiriigi seadusandliku kogu ees kõnelema, mis oleks USA presidendi esimene selline kõne alates 2008. aastast.

Lepingule on toetust avaldanud nii araabiamaad kui ka lääneriigid ning seda kujutati laialdaselt Trumpi suure diplomaatilise saavutusena. Leppe edukas lõpuleviimine oleks märkimisväärne saavutus USA presidendi jaoks, kellel on olnud raskusi oma lubaduste kiire täitmisega lõpetada Gaza konflikt ja Venemaa sõjategevus Ukrainas.

Lääne- ja araabiariigid kohtusid juba Pariisis, et arutada rahvusvahelise rahuvalveväe ja Gaza taastamisabi loomist pärast lahingutegevuse lõppu.

Kaks USA kõrget ametnikku teatasid neljapäeval, et Ameerika Ühendriigid saadavad Gaza stabiilsuse tagamise ühise töörühma osana Iisraeli 200 sõdurit, kusjuures Palestiina enklaavis ei lähetata ühtegi ameeriklast.

Anonüümsust palunud ametnikud ütlesid, et 200 sõdurit moodustavad töörühma põhiosa, kuhu kuuluvad ka Egiptuse sõjaväe, Katari, Türgi ja tõenäoliselt ka Araabia Ühendemiraatide esindajad.

Iisraeli rünnakus Gazale, mis algas pärast seda, kui Hamasi juhitud võitlejad tungisid 7. oktoobril 2023 Iisraeli linnadesse ja muusikafestivalile, tappes 1200 inimest ja võttes vangi 251 pantvangi, on palestiina allikate andmetel tapetud üle 67 000 palestiinlase.