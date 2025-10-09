Galerii: õpetajad ja päästjad avaldasid palgatõusu nimel meelt

Päästeala töötajate ametiühingu (EPTAÜ) ja haridustöötajate liidu (EHL) eestvedamisel kogunesid neljapäeval õpetajad ja päästjad enne riigikogu istungi algust parlamendihoone ette, et avaldada meelt palgatõusu nimel.

Valitsus on otsustanud 1820 euro suurust õpetajate palga alammäära tõsta järgmisel aastal 8,2 protsendi võrra, kuid õpetajaskond sellega rahul ei ole.

"Isegi pärast lubatud palgatõusu oleme 2026. aastal olukorras, kus suurem osa magistrikraadiga õpetajatest teenib riigi keskmisest töötasust umbes kümne protsendi võrra väiksemat palka. Töötasu on seega jätkuvalt üks peamistest põhjustest, miks väga head õpetajad eriala vahetavad," sõnas haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri.

"Peale selle me ei tea ka, mis saab pärast 2026. aastat. Kas siis õpetajate palgad uuesti külmutatakse ning hakkame taas kõigist teistest palkadest üha rohkem maha jääma?"

Valitsuserakonnad on lubanud, et õpetaja arvestuslik palk tõuseb 2027. aastaks 120 protsendini Eesti keskmisest palgast. Õpetaja töötasu alammäär peab sellisel juhul olema minimaalselt võrdsel tasemel Eesti keskmise palgaga.

Et antud lubadus täituks, on EHL teinud valitsusele ettepaneku kinnitada õpetajate palgatõus järgnevaks kolmeks aastaks riigi eelarvestrateegiasse. "

Sarnaselt ahvatlevad kõrgema palga ja madalama stressitasemega töökohad ka päästeala töötajaid. EPTAÜ hinnangul ei ole päästjatele lubatud kümneprotsendine palgatõus piisav, et selleski sektoris tööjõukriis leeveneks.