X!

Eesti Pank hoiatas ärikinnisvaralaenude kiire kasvu eest pankade portfellides

Majandus
Eesti pank.
Eesti pank. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Majandus

Eesti Pank hoiatab, et ärikinnisvaralaenude osakaalu kiire kasv kommertspankade laenuportfellides muudab pangandussektori haavatavamaks. Turule lisandub järjest uusi äripindu, samas kasvab ka tühjade äripindade arv.

Eesti Panga hinnangul on ärikinnisvaralaenude osakaal kasvanud kiiremini kui muude sektorite laenud, moodustades 43 protsenti pankade ettevõttelaenude portfellist. Euroopa riikide keskmine näitaja on 30 protsendi ringis ja keskpanga hinnangul võikski ärikinnisvaralaenude osakaal jääda vahemikku 30 - 40 protsenti.

"Ärikinnisvara laenud reageerivad negatiivsetele muutustele majanduses tundlikumalt kui teiste sektorite laenud. See tähendab, et probleemseid laene tekib selles sektoris rohkem. 2008. aasta kriisi ajal tõusid pikemalt maksetähtaega ületanud laenud ärilaenude hulgas ligi 14 protsendini. Teistes sektorites üle kaheksa ei läinud," ütles Eesti Panga ökonomist Mari Tamm.

Ärikinnisvaralaenude osakaal on erinevates pankades erinev ning käib tihti kaasas sooviga oma turuosa kasvatada.

"Olin ise mõneti üllatunud, et ärikinnisvarasse antud laenude maht sedavõrd suurenenud on. Me Swedbankis oleme jälginud, et ärikinnisvara laenude maht ei oleks jämedalt üle kolmandiku ja see proportsioon on meil püsinud juba aastaid," lausus Swedbanki ehitus- ja kinnisvaraosakonna juhataja Ero Viik.

Samas juhib Eesti Pank tähelepanu, et tühjalt seisvate äripindade hulk on kasvanud.

"Äripindade hulgas on vabade pindade hulk suurenenud ja see on eeskätt tabanud büroopindasid, kus see vakantsus ulatub turuosaliste andmeil 11 kuni 12 protsendini. See ei ole küll ülemäära palju, aga normaalseks tasemeks peetakse viis kuni kümme protsenti. Kui see areng peaks samuti pikemat aega jätkuma, siis peaks turuosalised arvestama, et kõiki pindu ei õnnestu loodetud tingimustel välja üürida," ütles Tamm.

Lisaks uute kontoripindade kiirele lisandumisele, on ettevõtete ootused üüripinnale muutunud.

"Ettevõtted otsivad kokkuhoiukohti. Pigem on kontorid suureks jäämas, otsitakse väiksemaid, ökonoomsemaid, mis on ka loogiline, sest töötegemise viisid on muutunud - on lisandunud kodukontori võimalus, on lisandunud kontorihotellid, hübriidkontor jne. Surve üüripindade vähendamisele on olemas," ütles Kapiteli kinnisvarajuht Andrei Kokk.

"Kui räägime äripindade vakantsusest, siis Tallinna kesklinnas on neid umbes 12 protsenti ja see jaguneb erinevalt erineva vanusega hoonete vahel. Kaasaegsetes hoonetes on see mõnevõrra väiksem, vanades hoonetes suurem ja suureneva trendiga," sõnas Viik.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:55

Indrek Sammul: soojus on uues majas alles

18:50

"AK": Tallinna Linnateater läbi aegade

18:45

Merike Estna isikunäitus tabab õhkõrna momenti surma ja elu vahel

18:45

Eestis on rõivaste ja jalatsite juurdehindlus pea 80 protsenti

18:44

Eesti Pank hoiatas ärikinnisvaralaenude kiire kasvu eest pankade portfellides

18:44

Tartus Raadi sõjaväelinnakus avati sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus

18:42

Rinderknech kordas üllatajast nõo saavutust, Medvedev jõudis uue tähiseni

18:35

Päevakaja (10.10.2025 18:00:00)

18:34

Galerii: president Alar Karis võõrustas Arraiolose grupi kohtumist

18:23

NYT: Maduro pakkus USA-le konflikti vältimiseks naftat ja kulda

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:27

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele Uuendatud

10:23

Trump soovitab kaaluda Hispaania väljaviskamist NATO-st

09.10

Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

09.10

Putin tunnistas Venemaa rolli Aserbaidžaani reisilennuki allakukkumises

09.10

Zelenski: Ukrainal on plaanid kaugmaarünnakuteks Venemaa vastu

12:46

Vene õhurünnak jättis suure osa Kiievist elektrita Uuendatud

09.10

Sõja 1324. päev: Ukraina droonid ründasid Lukoili gaasitehast Uuendatud

14:53

Neljapäeval rikkus väike objekt Eesti õhuruumi Uuendatud

09:23

FT: NATO kaalub jõulisemat vastust Vene hübriidsõjale

09.10

"Aktuaalse kaamera" kauaaegne diktor Ivi Kreen tähistas 90. sünnipäeva

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

18:42

Rinderknech kordas üllatajast nõo saavutust, Medvedev jõudis uue tähiseni

17:57

Eesti golfimeeskond jätkab MM-il 30. kohal, LAV liigub võidu suunas

17:31

Selevko langes vabakavaga esikümne lõppu, Levandi kerkis neljandaks

17:00

Eesti võrkpallikoondislasel Valentin Kordasel avastati pahaloomuline kasvaja

loe: kultuur

18:55

Indrek Sammul: soojus on uues majas alles

18:50

"AK": Tallinna Linnateater läbi aegade

18:45

Merike Estna isikunäitus tabab õhkõrna momenti surma ja elu vahel

17:00

Galerii: uuenenud Tallinna Linnateater avas uksed Uuendatud

loe: eeter

13:37

Muusik Monika Erdman: tundsin end nii halvasti, et suutsin vaid karjuda

11:46

Uku Uusberg: linnateater on üksteist toetava ansambliõhustikuga teater

11:42

Lavastaja Diana Leesalu: uuenenud õuealal saab luua erilist teatrimaagiat

10:59

Gert Raudsep: kultuuriasutustes jääb rõõmu järjest vähemaks

Raadiouudised

15:50

Jäälõhkujate ehitamine USA-le loob Soomes tuhandeid töökohti

15:40

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele

15:35

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitus on jõudnud poole peale

15:35

Riik teeb ettevalmistusi Eesti Posti erastamiseks

15:20

Raadiouudised (10.10.2025 15:00:00)

12:50

Poliitreklaami uued reeglid tekitavad ohtralt küsimusi

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:20

Raadiouudised (10.10.2025 12:00:00)

09:55

Tasuta ühistransport jääb Tallinnas ilmselt alles ka pärast valimisi

09:55

Trump ja Stubb sõlmisid jäämurdjate ehitamise kokkuleppe

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo