Kallas: Euroopa riikide õhupiiri rikkudes mängib Venemaa sõjaga

Vene droonide ja sõjalennukite korduv loata sisenemine Euroopa Liidu õhuruumi tähendab, et Moskva mängib sõjaga, ütles esmaspäeval Kiievisse visiidile saabunud Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas.

"Iga kord, kui Venemaa droon või lennuk rikub meie õhuruumi, on oht eskalatsiooniks, olgu see siis tahtlik või mitte. Venemaa mängib sõjaga," ütles Kallas.

Ühtlasi kutsus Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Euroopa riike üles oma kaitsevõimet tugevdama.

"Et sõda eemal hoida, peame me Euroopa majandusliku võimu muutma sõjaliseks heidutuseks," lisas ta.

Ukrainas käivat Venemaa agressioonisõda kommenteerides ütles Kallas, et kui veel hiljuti oli aeg Venemaa poolel, siis nüüd töötab see Ukraina kasuks.

EL-i kõrge esindaja märkis ühisel pressikonverentsil Ukraina välisministri Andri Sõbihaga, et Venemaa majanduslik olukord on oluliselt nõrgenenud.

"Me teame, et Venemaa sõjamajandus on juba nõrk ja nõrgeneb veelgi. Inflatsioon on üle 20 protsendi, rahareservid vähenevad ja majanduskasv läheneb nullile. Seega võime eeldada, et aeg oli mõnda aega Venemaa poolel, aga nüüd on see Ukraina poolel," ütles Kallas, märkides, et EL võtab peagi vastu järgmise sanktsioonipaketi Venemaa tulude piiramiseks ja survestamiseks.

The evidence of Russia's war crimes in Ukraine is plain to see.

Unpunished crimes only encourage new atrocities.



Today, we are providing the first €10 million for the Special Tribunal to ensure that those responsible for the crimes of aggression do not escape justice. pic.twitter.com/TpvpraxE9e — Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025

Tema sõnul on Ukraina vastupealetung rindel peagi nähtav ning Venemaa suveks ja sügiseks kavandatud pealetungioperatsioonid on ebaõnnestunud.

"Nüüd tahab Venemaa kätte maksta, rünnates tsiviilinfrastruktuuri ja energiaobjekte," tõdes Kallas.

Kallas saabus Kiievisse arutama Ukrainale antavat sõjalist ja rahalist toetust. Kõnelustel on eraldi fookus ka Ukraina energiataristul, kuna Venemaa on enne talve taasalustanud rünnakuid elektrijaamadele.

Rünnakute tagajärjel oli Ukraina esmaspäeval sunnitud kehtestama elektrikatkestused seitsmes oblastis riigi kesk- ja idaosas.

"Vaenlane tahab mõjutada meie elanikkonna vaimu ja meeleolu," ütles Ukraina välisminister Andri Sõbõha ühisel pressikonverentsil Kallasega.

"See on eriti küüniline enne talve," lisas ta.

Ukraina vastab sellele Venemaa naftatöötlemistehaste ründamisega, et takistada Venemaa sõjamasina rahastamist.

Alates augusti algusest on Ukraina andnud üle 30 löögi Venemaa energiarajatistele, mis on põhjustanud ka bensiinihinna järsu tõusu ning kütusenappuse Venemaal.

Samuti andis Kallas mõista, et Brüssel toetab USA kaugmaarakettide Tomahawk tarnimist Ukrainale.

"Me tervitame kõiki vahendeid, mis teevad Ukraina tugevamaks ja Venemaa nõrgemaks," ütles ta.

USA vabariiklasest president Donald Trump ütles pühapäeval, et võib hoiatada Venemaa režiimi juhti Vladimir Putinit, et Ukraina võib saada tiibraketid, kui Moskva oma sissetungi ei lõpeta.

Moskva on hoiatanud Tomahawkide Ukrainale tarnimise eest, väites, et see oleks suur eskalatsioon.