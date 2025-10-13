Trump Knessetis: pikk õudusunenägu sai lõpuks läbi

USA president Donald Trump võeti Iisraeli parlamendiliikmete poolt vastu seisvate ovatsioonidega ning ta ütles Knesseti ees, et nüüd on nii iisraellaste kui ka palestiinlaste jaoks pikk õudusunenägu lõpuks läbi.

Trumpi sõnul on piirkonna jaoks helgem tulevik käeulatuses.

"See pikk ja keeruline sõda on nüüd lõppenud. Praktiliselt kogu piirkond on toetanud plaani, et Gaza demilitariseeritakse, Hamas desarmeeritakse ja Iisraeli julgeolekut ei ohustata enam kunagi," teatas Trump.

"Te olete võitnud. Nüüd on aeg muuta need lahinguväljal terroristide vastu saavutatud võidud rahuks ja heaoluks kogu Lähis-Idas," lisas Trump.

Trump tänas veel kõiki Araabia riike, mis üheskoos survestasid Hamasi pantvange vabastama ja koju saatma.

Trumpi sõnul on Lähis-Ida vaevanud kaosejõud täielikult lüüa saanud. Ta tõi veel välja USA õhulöögid Iraani tuumarajatiste pihta ning kiitis Ühendriikide võimsaid B-2 pommitajaid.

Trump lisas veel, et antisemiitlikud jõud on saanud lüüa.

"Koos oleme näidanud, et rahu ei ole pelgalt lootus, millest saame unistada, vaid reaalsus. Nüüd peaks kõigile olema selge, et aastakümneid kestnud terrorismi, ekstremismi, džihadismi ja antisemitismi õhutamine ei ole toiminud," rääkis Trump.

Kaks vasakpoolset saadikut, kes nõuavad Palestiina tunnustamist, katkestasid vahepeal Trumpi kõne. Saadikud eemaldati kiiresti saalist. Trump aga tänas veel peaministrit Benjamin Netanyahut ning väljendas korduvalt toetust Iisraelile.

Trump sõidab nüüd edasi Egiptusesse tippkohtumisele, mille eesmärk on luua tingimused püsivaks rahuks Gazas.