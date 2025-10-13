Iisraeli ekspoliitik: Netanyahu kavatseb ilmselt rünnata veel kord Iraani

Möödunud nädalal külastasid rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse kutsel Eestit juudi ja Palestiina eksperdid, kellel uurisin, millist edu nad Donald Trumpi rahuplaanile ennustavad.

Võib-olla on see juhus, kuid USA president Donald Trump oleks nagu kogu Gaza rahuplaani mänginud ümber Nobeli rahupreemia. Täpselt sel minutil, mil rahupreemia välja kuulutati, hakkas Gazas kehtima vaherahu.

"Kõik nad tantsivad tänavatel. Nad tantsivad praegu tänavatel, nad on nii õnnelikud. Kõik on õnnelikud. Nad tantsivad Araabia riikide, moslemiriikide tänavatel. Ma pole kunagi midagi sellist näinud. Kõik on õnnelikud," lausus Trump.

"Jah, Trump ei saanud rahupreemiat, kuid šõu jätkub. Täna, mil vabastati kõik elusad pantvangid, jõudis Iisraeli Trump isiklikult. Justkui ulatama neile kätt," ütles Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu.

Kuid kui suure tõenäosusega jääb see rahu püsima? Kõnelused Hamasiga ju alles käivad. Hamas ei ole teatanud, et on relvad maha pannud. Gaza ülesehitamine on alles ees.

"Ma kahtlen, et Benjamin Netanyahu reaalselt viib ellu Trumpi plaani. Ehkki ta seda ütleb, et ta seda teeb. Kui pantvangid on Iisraeli tagasi toodud, ma arvan, et Benjamin Netanyahu kavatseb rünnata veel kord Iraani. Ta vallutas ja lammutas Hamasi, ta lammutas Hezbollah, lammutas Bashar al-Assadi valitsuse Süürias ja nüüd vaatab ta suurima auhinna poole, milleks on Iraan. Ja ma arva, et see on see, mida ta nüüd plaanib teha lähimatel kuudel," sõnas Knesseti endine aseesimees Ghaida Rinawie Zoabi.

Zoabi on endine Knesseti liige ja tunneb Netanyahu käekirja hästi.

"Ma ei usu, et ta käsib Iisraeli armeel tagasi tõmbuda kõikidest piirkondadest, mille nad on juba vallutanud ja enda kontrolli alla võtnud. Ma arvan, et ta ütleb, et olgu, peame kõnelusi, sest see on see, kuidas ta kogu aeg on teinud ja need kõnelused lõppevad alles järgmisteks valimisteks tuleval aastal," sõnas Zoabi.

Trumpi plaan näeb ette tehnokraatliku valitsuse loomist Gazasse, mis jätab palestiinlased pigem tahaplaanile.

"Gazas on väga palju võimekaid inimesi. On oma eliit, tehnokraadid, insenerid, ärimehed, kes elavad endiselt Gazas, kes pole Gazat lahkunud. Ja need inimesed tahavad muuta Gaza reaalsust. Ainult nemad võivad Gaza üles ehitada ja maailm peaks loobuma illusioonist mingist muust mandaadist Gazas. Nad peaksid Gazat kuulama, tähele panema ja andma juhtimise nende kätte, esimest korda nende ajaloos," lausus Palestiina poliitiline aktivist Samer Abdelrazzak Sinijlawi.

Nii karmist sõjast sisuline välja tulek nõuab väga tugevat lugu, mis aitaks inimestel edasi minna. Nii ühel kui ka teisel poolel.

"Meil, Iisraelil, on tugev liider olemas, kuid küsimus on, kas me liigume õiges suunas. Mõlemal poolel puudub liider, loo jutustaja, kes pakuks alternatiivi sellele teekonnale, mille me oleme valinud. On olemas arusaamine, et muutust on vaja, me oleme suurte sisemiste muutuste punktis, kuid küsimus on, kes viib meid edasi, see on omaette küsimus," rääkis Palestiina poliitiline aktivist Gil Murciano.

Tuleval aastal on Iisraelis valimised. Kas Benjamin Netanyahu suudab ka sellest kriisist puhta nahaga välja tulla, pöörata ka selline sõda enda kasuks?

"Koos seisame silmitsi väljakutsetega, koos haarame kinni võimalustest, koos viime lõpule oma missioonid ja koos laiendame rahu enda ümber. Aitäh teile, kallid kodanikud," lausus Netanyahu.

"Mina usun, et Benjamin Netanyahu valitakse tagasi, kuid tal saab olema teistsugune valitsus. Valitsus, kuhu kuulub rohkem ka tsentristide liidreid," ütles Zoabi.

"Ära iial ütle ei iial, kui jutt käib Netanyahust. Ta on teflonist. Me teame, et ta oli ka ise kindel, et 48 tunni jooksul pärast 7. oktoobrit tulevad massid tänavatele ja ta lüüakse oma kohalt minema, kui Iisraeli ajaloo suurim läbikukkuja, kuid ta suutis sellest välja tulla," lausus Murciano.

Donald Trump Sharm el Sheikis kõnelustel Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool

Gaza ajakirjanik: meie ei tea, kus Hamasi tunnelid asuvad

"Kohe sõja alguses pommitas Iisrael mu ülikooli Gazas, ma nägin kaadreid oma Al-Ashari ülikoolist, Iisraeli armee tuli ja detoneeris kõik hooned," rääkis Gazast pärit ajakirjanik Ahmed al Naouq.

"Kahjuks on hävitatud kõik Palestiina ülikoolid, enamus, 90 protsenti Palestiina koolidest on Gazas hävitatud. Me räägime enam kui 70 000 kinnitatud tapetuist Gazas, teised hindavad, et 300 000 inimest on Gazas tapetud, 90 protsenti Gaza elanikest on kodutud. 70 protsenti Gaza elanikest on põgenikud, nad ei ole Gazast pärit, vaid nad on linnadest, mis täna on Iisrael," selgitas Naouq.

"Aga inimene armastavad oma loomu poolest vabadust, sest kes ei tahaks elada vabaduses. Meil pole kunagi olnud passe, piire, meil pole kunagi olnud lennuvälja, sadamat. Me ei tea, kus need tunnelid asuvad, ma ei ole neid tunneleid näinud, see pole midagi sellist, mida sa näed, et need on siin või seal. Hamas varjas tunneleid. Keegi ei teadnud, kus need tunnelid on," jätkas Naouq.

Naouq rõhutas, et palestiinlastel pole probleeme juutidega. "Meil pole kunagi olnud probleeme juudi inimestega, juudid on elanud Palestiinas aastatuhandeid, me oleme olnud vennad ja õed, me oleme naabrid, moslemid, kristlased, juudid, värvilised ja mittevärvilised, probleem on juutide ja moslemite vahel, probleem on okupeeritute ja okupeerijate vahel," lausus Naouq.

"Nad valisid Hamasi, sest Hamas promos end poliitilise parteina, mis lõpetab okupatsiooni, mille all palestiinlased on kannatanud nii palju aastaid. Nad müüsid ennast palestiinlastele kui keegi, kes vabastab Palestiina," võttis Naouq teema kokku.