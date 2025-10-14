Tony Blairil võib olla võtmeroll sõjajärgse Gaza ülesehitamisel

Suurbritannia endine peaminister Tony Blair võib liituda rahvusvahelise üleminekukoguga, mis peaks hakkama juhtima sõjajärgset Gaza piirkonda. Palestiina Omavalitsus andis hiljuti märku, et on valmis tegema Blairiga koostööd Gaza ülesehitamisel.

Rahvusvaheline üleminekukogu peaks Palestiina tehnokraatliku administratsiooni ja rahvusvaheliste rahuvalvejõudude toel hakkama juhtima Gaza piirkonda. Blair peaks liituma üleminekukoguga, ta on ka varem arutanud Trumpiga Gaza tulevikku.

Trumpi välja käidud üleminekukogu volitused ei ole veel teada ning samuti on ebaselge, millist rolli selles võiks etendada Tony Blair.

Blair siiski kohtus möödunud pühapäeval Jordaanias Palestiina Omavalitsuse liidri Hussein al-Sheikhiga. Viimasest võib saada president Mahmoud Abbasi mantlipärija. Ta andis märku, et Palestiina Omavalitsus võib teha Blairiga koostööd.

"Kohtusin täna Tony Blairiga, et arutada sõjajärgset aega ja muuta president Trumpi jõupingutused edukaks, mille eesmärk on sõja peatamine ja püsiva rahu saavutamine piirkonnas. Oleme kinnitanud valmisolekut teha president Trumpi, Blairi ja teiste partneritega koostööd relvarahu kindlustamiseks, abi saabumiseks, pantvangide ja vangide vabastamiseks ning seejärel ülesehituse alustamiseks," teatas Hussein al-Sheikh.

Omavalitsus ise soovib, et Iisraeli valitsus vabastaks kinnipeetud maksutulud, kuna see takistab palkade maksmist, selle käigus rikutakse aga Oslo kokkuleppeid.

Trump ise avaldas hiljuti siiski kahtlust, kas Blair üldse üleminekukoguga liitub. "Mulle on alati Tony meeldinud, aga ma tahan saada teada, kas ta on kõigile vastuvõetav valik," rääkis Trump.

Blair peab veel pidama läbirääkimisi Iisraeli valitsusega. Peaminister Benjamin Netanyahu ega Trumpi administratsioon pole veel teatanud, et on valmis tegema Palestiina Omavalitsusega koostööd.

Trumpi esindaja ja väimees Jared Kushner on tihti Abbasi pilganud. Samas Blair saab ise hästi läbi nii Trumpi, Kushneri kui ka Netanyahuga.

Blair oli ka aastatel 2007-2015 Lähis-Ida rahukõnelustel USA-d, Venemaad, Euroopa Liitu ja ÜRO-d esindav erisaadik. Ta andis juba aasta alguses märku, et Gazas saaks teha edusamme, kui tulevase lahenduse korral leitakse territooriumi juhtima kolmas osapool.

Blair oli Suurbritannia peaminister aastatel 1997-2007. Tema juhtimisel liitus Suurbritannia vastuolulise Iraagi sõjaga, mille käigus USA juhitud väed kukutasid Saddam Husseini režiimi. Tema juhtimisel sõlmiti veel ka Belfasti leping, mille raames lõpetati 1960. aastatest kestnud Põhja-Iirimaa konflikt.

Kriitikute hinnangul võib Blairi tegevus Gazas kujutada endast aga ka võimalikku huvide konflikti, kuna ta on aastaid tegutsenud piirkonnas oma konsultatsioonifirma kaudu. Pole veel täpselt selge, mil määral palestiinlased üldse Blairi usaldavad.

Endiselt on veel lahtine ka Hamasi edasine saatus. Trumpi rahuplaani kohaselt tuleb Hamas desarmeerida ning rühmitus peab lõpetama oma valitsemise Gazas. Samas on Hamas alustanud juba oma julgeolekujõudude paigutamist piirkondadesse, kust Iisraeli väed on tagasi tõmbunud.

Ajaleht The Times of Israel kirjutab, et pärast relvarahu kehtestamist üritab Hamas taas Gazas kanda kinnitada. Väidetavalt on Gazas puhkenud verine võimuvõitlus, mille käigus on Hamas tapnud juba 33 inimest.