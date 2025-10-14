X!

Reuters: Euroopa Komisjon tahab droonimüüri laiendada kogu maailmajaole

Droon ja antennid. Pilt on Illustratiivne.
Droon ja antennid. Pilt on Illustratiivne. Autor/allikas: Kaitseväe Peastaap / mil.ee
Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku laiendada Euroopa idapiirile kavandatavat niinimetatud droonimüüri nii, et see hõlmaks kogu maailmajagu, ütlesid teisipäeval Reutersile kaks EL-i ametnikku ja üks EL-i diplomaat.

Allikate sõnul lisatakse laiendatud "Euroopa droonikaitse algatus" neljapäeval Euroopa Komisjoni esitletavasse kaitsevalmiduse tegevuskavasse.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tegi ettepaneku luua droonimüür pärast seda, kui ligi 20 Vene drooni sisenesid eelmisel kuul Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigi Poola õhuruumi.

Komisjoni ametnike sõnul on kavatsuse eesmärk tulevaste sissetungide tõkestamine. Ettepanek sisaldab võrgu rajamist, mis koosneb sensoritest, elektroonilistest segamissüsteemidest ja relvadest. Kaitsevõrk peaks ulatuma Balti riikidest kuni Musta mereni.

Ida-Euroopa riigid tervitasid von der Leyeni ettepanekut, kuid Lõuna- ja Lääne-Euroopa riigid väitsid, et see jätab tähelepanuta drooniohud nende piirkonnas.

Euroopa kaitsevolinik Andrius Kubilius andis teisipäeval Brüsselis toimunud kaitsekonverentsil peetud kõnes mõista, et muudatus on töös. Ta kasutas projekti puhul nii vana kui ka uut nime.

"Me teeme ettepaneku luua Euroopa droonimüür... ehk siis Euroopa droonikaitse algatus – droonivastane võrk kogu Euroopa kaitsmiseks," ütles ta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

