Järgmistel päevadel sajab vihma

Foto: Siim Lõvi /ERR
Kolmapäeval jõuab Skandinaavia põhjatippu uus aktiivne madalrõhkkond, mille lõunaserv ka üle Eesti laieneb. Kui Skandinaavia ja Soome põhjaosas sajab vihma, mägisemates piirkondades ka lörtsi, siis Baltimaades esineb vaid üksikuid sajuhooge.

Öö vastu kolmapäeva tuleb pilves selgimistega. Kohati sajab kergelt vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub loode- ja läänetuul, põhjarannikul ka põhjatuul 2 kuni 8, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Õhusooja on 2 kuni 6, rannikul paiguti 10 kraadi.

Kolmapäeva hommik tuleb pilves selgimistega ning kohatiste kergete hoovihmadega. Puhub nõrk, rannikul iiliti mõõdukas loode- ja läänetuul ning sooja on 2 kuni 6, rannikul kuni 9 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma, õhtul on Põhja-Eestis sajud tihedamad. Tuul puhub läänekaarest 2 kuni 8, rannikul iiliti 11 meetrit sekundis ning õhutemperatuur tõuseb vahemikku 6 kuni 12 kraadi.

Neljapäev tuleb küll pilvine ja vihmane, kuid õhk on veel meeldivalt pehme ehk sooja on 9 kuni 14 kraadi.

Reedest pilvisus hõreneb, hoovihma rabistab vaid Lääne-Eestis, kuid sooja on keskmiselt juba vaid kaheksa kraadi.

Kui laupäev tuleb olulise sajuta, siis pühapäeva pärastlõunal on saartel ja läänerannikul taas vihma oodata. Sooja on nädalavahetusel keskmiselt seitse kraadi.

Toimetaja: Marko Tooming

