Bussifirma kärpis Tartu-Riia reise, sest linn keeldus vedajat toetamast

LuxExpressi buss.
LuxExpressi buss.
Veel augustis sai nii Tartust Riiga kui Riiast Tartusse sõita kolm korda päevas, kuid alates septembrist on mõlemal suunal järel kaks väljumist. Liini teenindanud bussifirma LuxExpress ootab linnalt madalhooajaks toetust, mida linn aga anda ei taha.

Augusti lõpuni väljus esimene buss Tartust Riiga viis minutit enne kaheksat hommikul ja viimane buss Riiast Tartu poole kell kolmveerand seitse õhtul.

Tartu Läti selts kirjutas Tartu linnavalitsusele ja LuxExpressile, et nende ühenduste kadumine septembris tuli ebameeldiva üllatusena paljudele inimestele, teiste seas välistudengitele ning töö, lähedaste või reisimisega seoses Riias käijatele.

LuxExpressi juhatuse liige Ingmar Roos ütles, et hommikune liin võeti käigust ära, sest sõitjaid oli lihtsalt väga vähe: "Meie tulemus jaanuarist maini, mis on võrreldav sügisel ees oodatava tulemusega, oli alla 22 reisija reisi kohta. Seetõttu andis kevadine tulemus selge indikatsiooni, et selle väljumisega jätkamine puhtalt piletitulupõhiselt oleks sügavalt kahjulik. Mistõttu olime selle sunnitud kinni panema ja praeguse plaani järgi avame uuesti uuel kõrghooajal ehk 2026. aasta maikuus."

Tänavu esimesel viiel kuul tekitas selle reisi teenindamine kuus keskmiselt 7000 euro suuruse miinuse. Lux Express on Tartu linnavalitsusele ja taristuministrile teatanud, et on valmis hommikuse Riia bussi väljumise taastama, kui vaiksemal hooajal ehk septembrist maini doteeritaks seda 4500 euroga kuus ehk üheksa kuu peale 40 000 euroga.

"Olukord on läinud aasta varasemaga võrreldes mõnevõrra keerulisemaks, sest praegu on Tartu ja Riia vahel käiku pandud ka ümberistumisega rongiühendus. Kui eelmisel aastal oli meil võrreldaval perioodil reisijaid reisi kohta 29–30 ehk tasuvuse piiril, siis sel aastal kukkus see arv oluliselt allapoole tasuvuse piiri. Oleme valmis mingi osa sellest kahjumist enda riskiks võtma plaaniga see järgmisel suvel parema tulemusega tagasi teenida. Selleks aga, et saaksime hommikuse Tartu-Riia ühenduse kommertsalustel taastada, oleks vaja väikest omavalitsuse või riigipoolset opereerimistoetust," rääkis Roos.

Tartu linnasekretär Jüri Mölder ütles, et ühistranspordiseaduse kohaselt toetab rahvusvahelist bussiliini riik, kuid samas ei ole välistatud ka kohaliku omavalitsuse toetus.

"Nii Eesti kui ka Euroopa tasandil kehtib terve rida reegleid, mis reguleerivad, millistel tingimustel on võimalik anda turukonkurentsi moonutavat abi. Just seda, millal see on lubatav ja millistele tingimustele peab vastama, me järgmise aasta eelarveprotsessi raames analüüsimegi. Aga me peame need protseduurid läbi tegema ja kui need protsessid on läbitud ning eelarveprotsessis selleks rahalised vahendid ette nähakse, on asi teoreetiliselt võimalik, aga ma ei ruttaks asjade käigust ette," rääkis Mölder.

Toimetaja: Mait Ots

