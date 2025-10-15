X!

Turu-uuringud: toetus Keskerakonnale ja SDE-le kasvas

Sotsiaaldemokraatlik erakond.
Sotsiaaldemokraatlik erakond. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Oktoobris kasvas toetus Keskerakonnale ja Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale (SDE) ning langes Isamaale, selgus Turu-uuringute AS-i oktoobrikuisest küsitlusest.

Oktoobrikuise erakondade toetusuuringu andmetel on kõrgeima toetusega erakond jätkuvalt küll Isamaa, keda toetaks riigikogu valimistel 21 protsenti valimiseelistust omavatest täisealistest Eesti kodanikest. Isamaa toetus on viimastel kuudel olnud Turu-uuringute küsitlustes kõikuv – ka augustis oli nende toetusnäit 21 protsenti, kuid septembris oli see kõrgem (26 protsenti).

Isamaa järel on järgmised populaarsemad erakonnad Keskerakond (18 protsenti) ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (15 protsenti). Nende kahe erakonna toetus on viimastel kuudel olnud kasvutrendis. 

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetus oli küsitluse andmetel 14 protsenti ja Reformierakonnal 13 protsenti.  

Valimiskünnist ületab ka parlamendivälise erakonna Parempoolsed toetus (üheksa protsenti). Eesti 200 toetus jäi ka oktoobris allapoole valimiskünnist (kolm protsenti).

Ülejäänud erakondade toetusnäitajad jäävad vahemikku 0-1 protsenti. Küsitletutest neli protsenti annaks hääle üksikkandidaadile.

Koalitsioonierakondade kogutoetus on oktoobris 16 protsenti ja opositsioonierakondadel 68 protsenti (septembris vastavalt 13 protsenti ja 69 protsenti).

Oktoobrikuine küsitlus toimus perioodil 6.–9. oktoober. Üle-eestiliselt küsitleti 902 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest kolmandik koguti telefoni- ja 2/3 veebiküsitlusega. Erakondade toetusnäitajate arvutamisel on aluseks võetud valimiseelistust omavad vastajad (valimiseelistust omas 80 protsenti küsitletutest).

