Võrreldes eelmiste KOV valimistega on valimisaktiivsus Tallinnas tõusnud

Hääl kohalike omavalituste valimsel
Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Tallinnas on kohalike omavalitsuste valimisaktiivsus olnud kõrge. Juba on hääletamas käinud rohkem kui 19 protsenti valimisõiguslikest inimestest. Näha on ka venekeelsete valijate suuremat osavõttu ja nende eelistus on selgem.

Võrreldes nelja aasta tagusega on Tallinnas sel korral kohalike omavalitsuste valimistel hääletamisaktiivsus kasvanud. Tallinna valimiskomisjoni esimehe Priit Lello sõnul võib see tähendada, et poliitika läheb inimestele rohkem korda ja kohalikus elus soovitakse kaasa rääkida. Samuti on näha venekeelsete valijate suuremat osavõttu, kuid mitte märkimisväärselt.

"Kui Lasnamäel on olnud siin mõnes jaoskonnas rohkem hääletajaid, siis seal ei ole toimunud valimiste korralduses märkimisväärseid muudatusi. Ma arvan, et selle taga on suurem valimisaktiivsus. Pikki järjekordi pole olnud. On olnud järjekordi jaoskondade avamise hetkel. Inimesed tulevad varem kohale, aga need järjekorrad ei ole meie arvates ebatavalised," ütles Lello.

"Kusagil 70 000 Vene kodanikku ja muude riikide kodanikku on valijate nimekirjast maha arvatud, aga nemad olid passiivsem osa, kelle valimisaktiivsus oli võrreldes eestlastega kuskil kolm korda väiksem. Juba see tegelikult soodustab seda, et see üldine valimisaktiivsus tuleb võrreldes eelmistega protsentuaalselt kõrgem," lausus Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog.

Voogi sõnul on esimeste päevade kõrge valimisaktiivsus osaliselt tingitud ka sellest, et hääletamine on tehtud väga mugavaks. Aasta-aastalt on eelhääletajate osakaal kasvanud, mis võib tähendada väiksemat aktiivsust valimispäeval. Venekeelsed valijad tulevad tõenäoliselt varem välja ka seetõttu, et oma valikus ollakse kindlamad. Eelistuseta valijate protsent on langenud.

"Varasematel aastatel see protsent on olnud selgelt kõrgem kui praegu ja sellest langusest eelkõige on võitnud Keskerakond. Lühidalt öeldes tundub, et venekeelne valija on leidnud üles selle erakonna, kes siis tema õiguste eest seisab. Need peamised teemad on olnud eestikeelne haridus, valimisõigus, Vene kirik," sõnas poliitikaekspert ja SALK-i juht Tarmo Jüristo.

Nädala lõpus algab aga koolivaheaeg, mistõttu liigub osa inimesi kodust ära. Jüristo sõnul võib see valimisaktiivsust mõjutada, kuid mitte ülemäära palju. Pigem on selle mõju samas suurusjärgus ilmaga.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

