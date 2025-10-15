X!

Võru elanikud ootavad uuelt linnavalitsuselt ujulat ja ettevõtluse elavnemist

Valimiskast.
Valimiskast. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Võrumaal nende valimiste eel suuri lubadusi ei anta ning pigem ollakse keskendutud elu säilitamisele nii nagu see on. Võru linna elanikud ootavad aga ujulat ja ettevõtluse elavnemist. Ka ei usuta Võrus, et need valimised muudaks oluliselt seniseid võimujooni.

Valimisaktiivsus on Võrumaal seni olnud võrreldes teiste maakondadega pigem madal. Valimisjaoskonnas siiski rahvas liigub.

"Mina ikka valisin ja arvestasin tollega, kes arvestab pensionäridega, kes ikka aitab pensionäril edasi areneda, koosviibimised jne. Pensionäril on muidu väga igav," lausus Võru elanik Ludmilla Lehiste.

"Võiks spaa tulla. Mingi jutt oli, et plaanitakse ja siis võiks olla rohkem tegevusi, mida saaksid noored teha. Ma olen 20-aastane ja Võrus väga ei olegi midagi teha. Võib-olla noortekeskus - Võru HUUB," vastas Merite Ilves küsimusele, kuhu suunas võiks Võru linn areneda.

"Rohkem ettevõtlikkuse poole, rohkem firmasid ja rohkem töökohti. Et see, et on suht raske praegu tööd leida," lausus Võru elanik Robert Ernits.

Nii Merite kui ka Robert on juba valimas käinud ja valiku langetasid nad inimese mitte erakonna järgi. Uuringufirmad ennustavad aga erakondadel Isamaa ja EKRE Võrumaal tugevaid positsioone. Võrumaal pikalt ajakirjanikuna tegutsenud Arved Breidaks aga uuringufirmade ennustusi ei usu ja on veendunud, et ennekõike valitaksegi kohapeal justnimelt inimest.

"Väga palju on sellist üleriiklikku teemat, et maksude alandamine, piiri hoidmine, mis tegelikult ju omavalitsusse absoluutselt ei puutu ja kuna see on selliseks üldiseks aetud, siis erakondadel ei ole ka ilmselt midagi targemat olnud lubada siin ja nad ongi teinud sellist üle-Eestilist kampaaniat. See ilmselt kajastub ka nendes reitingutes, kus EKRE ja Isamaa ilmselt on saanud mingisuguseid lisapunkte või lisahääli," sõnas Lõuna-Eesti Postimehe ajakirjanik Arved Breidaks.

Breidaksi hinnangul valimiste järel Võrumaa senine elu tõenäoliselt eriti ei muutu, isegi, et Võrus on välja kujunenud kaks leeri – ühel pool praegu koalitsioonis olevad sotsiaaldemokraadid ühes Kesk- ja Reformierakonnaga ning teisel Isamaa ja EKRE.

"Need on sellised blokid, et osad inimesed seal ei ütle üksteisele tere või kui ütlevad, siis ei suru üksteisel kätt. Suhted on seal isikute vahel üsna teravaks läinud, et selles mõttes on seda mänguruumi neil ka väga vähe," ütles Breidaks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

