X!

Euroopa liit ei kavatse droonikaitse algatuse jaoks raha jagada

Välismaa
Euroopa Liidu lipp.
Euroopa Liidu lipp. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

Euroopa Komisjoni droonimüüri plaan on saanud uue nime Euroopa droonikaitse algatus. Sellega ühes on fookus laienenud idatiivalt kogu Euroopale ja uut raha Euroopa Liit ei jaga.

Euroopa Komisjoni droonimüüri mõte põrkas juba alguses vastuseisu otsa. Müür viitas kriitikute sõnul täielikule kindlusele, mida luua võimalik ei ole. Komisjon on nüüd plaani ristinud ümber Euroopa droonikaitse algatuseks.

"Droonid on juba sõjapidamist muutnud. Droonitõrjet on vaja ja see ei ole enam valikuline. Me teeme ettepaneku, et 2027. aasta lõpuks ehitada töötav droonitõrje süsteem," lausus Euroopa Liidu julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas.

Kallas tunnistas, et koos nimega on muutunud ka plaani sisu.

"Alguses oli droonimüür mõeldud idatiivale, aga siis ütlesid liikmesriigid, kes ei asu idatiival, et droonid võivad tulla ka merelt, laevadelt - kõik on ohus. Meil on vaja seda droonikaitset kõigile," lisas Kallas.

Poola ja Balti riigid küsisid midagi sarnast juba suvel, ütles komisjoni kaitsevolinik Andrius Kubilius.

"Need neli riiki hindasid, et neile maksaks see ligikaudu miljard eurot. Ütlen seda, et lihtsalt te mõistaksite, et me ei räägi sadadest miljarditest eurodest.
Juba kolmapäeval vahetult enne Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumist tõdes Eesti kaitseminister, et peamine küsimus on tegelikult ikka rahas," sõnas Kubilius.

"Kui lihtsalt tullakse välja mõttepaberiga, siis jääb see liikmesriikide endi teha ja iga liikmesriik ise otsustab, mida ta teeb, millal ta teeb ja kui kiiresti ta teeb," ütles Eesti kaitseminister Hanno Pevkur.

Praeguseks on selge, et läks nii nagu kaitseminister Hanno Pevkur kahtlustas. Euroopa Komisjon uut raha ei jaga. Pigem räägitakse juba varem kokkulepitud SAFE laenudest ja taasterahastu ümberpaigutamisest. Eelkõige peavad droonitõrje jaoks raha leidma liikmesriigid ise.

"Meie oma tegevustega lähme edasi. Me testime järgmisel nädalal tuvastusseadmeid ja droonide mahavõtmise seadmeid. Kui need testid on edukad, siis me igal juhul läheme oma planeeritud tegevustega Eesti õhuruumi turvamiseks kiiremini edasi kui Euroopa Komisjoni algatused," sõnas Pevkur.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus draamasari

kov 2025 tulemused

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:36

Galerii: Tartu arheoloogiliste kaevamiste käigus leiti kahe kiriku varemed

21:32

Reedel on ilm jahe ja vähese vihmaga

21:31

Saatse saapa kandis elavad inimesed ootavad uut ja turvalisemat teed

21:18

Eestis on viimase üheksa kuuga tabatud üle poolesaja netipedofiili

21:17

Norman Aas: Eesti peaks Estlink 2 lõhkumise kriminaalasja Soomelt üle võtma

21:14

Vahemerelt lahkuma pidanud Venemaa allveelaev on jõudnud Läänemerele

21:13

Euroopa liit ei kavatse droonikaitse algatuse jaoks raha jagada

21:09

Mitmed Tallinna linnapeakandidaadid välistavad koostöö EKRE ja Keskerakonnaga

20:57

Meedia: Ukraina droonid tabasid suurt Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

20:54

Ulk allikatest: jäi mulje, et suheldi Matiga ja pärast seda jäädi lukku

otse uudistemajast

"PEALTNÄGIJA" DOKK

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:57

Meedia: Ukraina droonid tabasid suurt Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

13:29

Kaubanduskoda: Eestis võiks puhkuse pikkus olla 20 tööpäeva

08:34

Arendaja tahab hiidkahepereelamu büroohooneks kuulutada

04:55

Ehituskaupade poode lisandub vaatamata niigi tihedale konkurentsile veelgi

15.10

Sõja 1330. päev: Ukraina ründas taas Ufaas asuvat rafineerimistehast Uuendatud

13:46

Amazon avas Eestis oma kontori

06:45

Vene politsei vahistas Peterburis rahva ees võimuvastase laulu esitaja

12:53

Tallinna-Pärnu maantee lõigu ehitamine neljarajaliseks algab uuel aastal

10:27

Süüria president lubas Putinile Vene baasid alles jätta

12:57

Stoicescu: piirilepingule preambuli lisamine ei olnud tark tegu

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

20:54

Ulk allikatest: jäi mulje, et suheldi Matiga ja pärast seda jäädi lukku

20:21

Kalev/Cramo alistas võõrsil Aserbaidžaani klubi

19:43

Levandi võitis Tartus, Lisovskaja tuli teiseks

19:41

Toyotad näitasid Kesk-Euroopas esimesel kahel katsel võimu, Tänak seitsmes Uuendatud

loe: kultuur

20:15

Märt Pius: uues linnateatris on betoon osa kultuurist

18:58

Kristel Saani isikunäitus kutsub vaataja rändama teadvuse tasanditel

18:51

Narva kunstiresidentuuris avati rahvusvaheline moenäitus "Hõimulõim"

17:20

Otseülekanne homme: näitlejad loevad ette eesti lastekirjanduse proosaklassikat

loe: eeter

15:56

Alonette: publiku siiras tagasiside liigutab mind väga

14:31

ERR-i kanalid vahendavad valimiste tulemusi mahuka eriprogrammiga

13:39

Ooperilauljast logopeediks: hinges olen ikkagi estoonlane

13:17

Eilat: filmis "Mati Alaver – valgusest varju" on ilusaid hetki ka

Raadiouudised

18:40

Euroopa Liit droonitõrje jaoks uut raha ei jaga

18:40

Päevakaja (16.10.2025 18:00:00)

18:00

Eksperdid: Tallinna liikluse maa alla viimine ummikute probleemi ei lahenda

17:55

Soome ettevõte Redstone Aero on huvitatud Pärnu lennujaama opereerimisest

15:30

MTA: Eesti-Vene piiripunktide sulgemine muudaks kaupade liikumisteid

15:20

Raadiouudised (16.10.2025 15:00:00)

12:35

Arendaja tahab tavatult suure kahepereelamu muuta büroohooneks

12:20

Raadiouudised (16.10.2025 12:00:00)

09:50

Trump survestab Hiinat ja Indiat lõpetama naftaostud Venemaalt

09:50

Neljarajaline maantee Jõhvi ja Narva vahele võib valmida alles kümne aasta pärast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo