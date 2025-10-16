X!

Vahemerelt lahkuma pidanud Venemaa allveelaev on jõudnud Läänemerele

Eesti
Ühendkuningriigi laev saatmas Venemaa allveelaeva Novorossisk jaanuaris.
Ühendkuningriigi laev saatmas Venemaa allveelaeva Novorossisk jaanuaris. Autor/allikas: SCANPIX/UK MOD©Crown copyright 2024/Co
Eesti

Septembri lõpus tehniliste probleemide tõttu Vahemerelt lahkuma pidanud Venemaa allveelaev Novorossisk on jõudnud Läänemerele. Kui kaugele Kroonlinna teel olev laev praeguseks täpselt jõudnud on ja kas Eestist möödudes seda jälgiti, ei õnnestunud "Aktuaalsel kaameral" neljapäeval teada saada.

Musta mere laevastikku kuuluv diiselelektriline allveelaev Novorossisk oli Gibraltari väinas, kui tal tekkisid septembri lõpus ilmselt tehnilised probleemid. Selle nädala alguses läbis laev pinnal olles Prantsuse ja Belgia mereväe laevade eskordil La Manche'i väina. Venemaa kaitseministeerium lükkas rikke kuulujutud ümber ja selgitas, et La Manche'ist tuleb ohutusnõuete kohaselt läbida pinnal.

"Tihtipeale läbitakse rahvusvahelisi kitsaskohti vee peal ja see on konventsioonide ja kokkulepetega nõutud, See. et allveelaev vee peal on, ei ole tema tavapärane opereerimiskeskkond," lausus endine mereväeülem Jüri Saska.

Kolmapäeval jõudis alus Suur-Belti väina kaudu Läänemerele ja seda asusid saatma Rootsi sõjalaev ja hävitajad. Selle kohta, kui kaugele laev praeguseks jõudnud on ja kas Eestist möödudes teda ka saadetakse, ei õnnestunud "Aktuaalsel kaameral" neljapäeval mereväelt teada saada.

Ukraina sõja tõttu ei saa Musta mere laevastikku kuuluv alus minna Novorossiski mereväebaasi remonti. Ka pole Venemaal enam Süürias Tartusis baasi. Seetõttu on Novorossisk sunnitud sõitma ümber Euroopa, et jõuda Balti laevastiku baasi Kroonlinnas. Venemaa kaitseministeerium nimetas seda planeeritud laevastike vaheliseks reisiks.

"Venemaa Vahemere laevastik koosnes kunagi sõja- ja allveelaevadest ning tugilaevadest. Nüüd ei ole sisuliselt enam midagi Vene mereväe kohalolekust Vahemerel alles. On üksik ja katkine Vene allveelaev, mis lonkab patrullist koju. Milline muutus võrreldes 1984. aasta Tom Clancy romaaniga "Punase Oktoobri jälitamine". Täna paistab see lähima mehhaaniku otsimisena," sõnas NATO peasekretär Mark Rutte.

Allveelaev Novorossisk on ehitatud 2014. aastal, selle meeskonnas on 52 liiget ning alus suudab olla kuni 45 päeva vee all.

"Kui allveelaev vaenlasel on vee peal, siis see on hea märk. Kui ta ei ole vee all, siis me teame, kus ta on. Kui ta on vee all, siis ta on palju suurem probleem. Me ei pea väga muretsema, kui ta on vee peal," ütles Saska

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

