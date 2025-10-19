USA väitel plaanib Hamas rünnakut Gaza tsiviilisikute vastu

USA välisministeerium teatas laupäeval, et neil on usaldusväärseid andmeid Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas kavatsuse kohta korraldada peatselt rünnak Gaza tsiviilisikute vastu, mis Washingtoni hinnangul tähendab relvarahu rikkumist.

"See kavandatud rünnak Palestiina tsiviilisikute vastu oleks relvarahukokkuleppe otsene ja tõsine rikkumine ning õõnestaks vahendustegevuse tulemusel saavutatud märkimisväärset edu," seisis ministeeriumi avalduses.

"Kui Hamas selle rünnaku teoks teeb, rakendatakse meetmeid Gaza elanike kaitsmiseks ja relvarahu terviklikkuse säilitamiseks."

Avalduses ei täpsustatud, mida need meetmed endast kujutaksid, kuigi vabariiklasest president Donald Trump sel nädalal Hamasi tsiviilisikute tapmise pärast ähvardas.

"Kui Hamas jätkab inimeste tapmist Gazas, mis ei olnud osa kokkuleppest, ei jää meil muud üle, kui siseneda ja nad tappa," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediavõrgustikus Truth Social tehtud postituses, täpsustamata, keda ta "meie" all silmas pidas.

Eelmisel nädalal leppisid Hamas ja Iisrael kokku järkjärgulises rahuleppes, millega juudiriik lõpetas oma sõjalise pealetungi Gaza sektoris vastutasuks pantvangide vabastamise eest, kes olid Palestiina rühmituse käes pärast nende 2023. aasta 7. oktoobri terrorirünnakut Iisraeli lõunaosas.

Kokkuleppe esimene etapp, mis hõlmab elusolevate pantvangide vabastamist ja hukkunute säilmete tagastamist, on rakendamisjärgus, kuid kulgeb keerukalt.

Washington teatas, et on teavitanud rahuleppe tagajaid, kelle hulka kuuluvad Ühendriigid, Egiptus, Katar ja Türgi, Hamasi poolsest peatsest relvarahu rikkumisest.

Nädala alguses tugevdas Hamas oma haaret Gaza sektori varemetes linnade üle, alustades karmi käe poliitikat ja hukates väidetavaid kollaborante.

Hamas avaldas oma ametlikul kanalil video, mis näitab kaheksa seotud silmadega ja põlvitava kahtlusaluse hukkamist tänaval, nimetades neid kollaborantideks ja lindpriideks. Videosalvestis pärines ilmselt esmaspäeva õhtust.