X!

USA väitel plaanib Hamas rünnakut Gaza tsiviilisikute vastu

Välismaa
Põgenikelaager hävinud hoonete kõrval Gazas.
Põgenikelaager hävinud hoonete kõrval Gazas. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Jehad Alshrafi
Välismaa

USA välisministeerium teatas laupäeval, et neil on usaldusväärseid andmeid Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas kavatsuse kohta korraldada peatselt rünnak Gaza tsiviilisikute vastu, mis Washingtoni hinnangul tähendab relvarahu rikkumist.

"See kavandatud rünnak Palestiina tsiviilisikute vastu oleks relvarahukokkuleppe otsene ja tõsine rikkumine ning õõnestaks vahendustegevuse tulemusel saavutatud märkimisväärset edu," seisis ministeeriumi avalduses.

"Kui Hamas selle rünnaku teoks teeb, rakendatakse meetmeid Gaza elanike kaitsmiseks ja relvarahu terviklikkuse säilitamiseks."

Avalduses ei täpsustatud, mida need meetmed endast kujutaksid, kuigi vabariiklasest president Donald Trump sel nädalal Hamasi tsiviilisikute tapmise pärast ähvardas.

"Kui Hamas jätkab inimeste tapmist Gazas, mis ei olnud osa kokkuleppest, ei jää meil muud üle, kui siseneda ja nad tappa," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediavõrgustikus Truth Social tehtud postituses, täpsustamata, keda ta "meie" all silmas pidas.

Eelmisel nädalal leppisid Hamas ja Iisrael kokku järkjärgulises rahuleppes, millega juudiriik lõpetas oma sõjalise pealetungi Gaza sektoris vastutasuks pantvangide vabastamise eest, kes olid Palestiina rühmituse käes pärast nende 2023. aasta 7. oktoobri terrorirünnakut Iisraeli lõunaosas.

Kokkuleppe esimene etapp, mis hõlmab elusolevate pantvangide vabastamist ja hukkunute säilmete tagastamist, on rakendamisjärgus, kuid kulgeb keerukalt.

Washington teatas, et on teavitanud rahuleppe tagajaid, kelle hulka kuuluvad Ühendriigid, Egiptus, Katar ja Türgi, Hamasi poolsest peatsest relvarahu rikkumisest.

Nädala alguses tugevdas Hamas oma haaret Gaza sektori varemetes linnade üle, alustades karmi käe poliitikat ja hukates väidetavaid kollaborante.

Hamas avaldas oma ametlikul kanalil video, mis näitab kaheksa seotud silmadega ja põlvitava kahtlusaluse hukkamist tänaval, nimetades neid kollaborantideks ja lindpriideks. Videosalvestis pärines ilmselt esmaspäeva õhtust.

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

uus draamasari

kov 2025 tulemused

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:39

USA väitel plaanib Hamas rünnakut Gaza tsiviilisikute vastu

06:47

ERR.ee valimisblogi: uudised ja tähelepanekud KOV valimistest

06:09

Järgmisest aastast tekib elektriarvele kaks uut rida ja neljaeurone lisakulu

18.10

Mihhail Selevko hoiab GP-etapil kuuendat kohta

18.10

Olümpiakohta sihtiv Kalev: 10 km vabatehnika on suur eesmärk

18.10

Tribuntsov pääses MK-etapil viienda ajaga finaali Uuendatud

18.10

Madis Soodla: Žalgiris võib selle võistkonnaga Euroliigas nelja hulka jõuda

18.10

Trump kutsus Kiievit ja Moskvat sõda lõpetama Uuendatud

18.10

Tõnu Endrekson saab suure tõenäosusega sõudekoondise peatreeneriks

18.10

Räppo tegi T100 sarjas tugeva debüüdi: täna oli senise karjääri parim päev Uuendatud

otse uudistemajast

"PEALTNÄGIJA" DOKK

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18.10

Vasknarva anomaalia: Vene kalalaevad peavad Peipsile pääsemiseks Eestilt luba küsima

18.10

Tänak kindlustas õhtuhämaruses teist kohta, Rovanperäl kindel edu Uuendatud

18.10

ÜI: Parempoolsed pääsevad Tallinnas volikokku, Keskerakond saab 36 mandaati Uuendatud

18.10

Trump kutsus Kiievit ja Moskvat sõda lõpetama Uuendatud

17.10

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

17.10

Briti monarhi vend jäi kuninglikest tiitlitest ilma

18.10

Viro mõrtsukabande tappis Vabadussõja päevil mõne kuuga 12 inimest

18.10

Ivar Põllu: käitume oma riigiga nagu kolonistid

18.10

Stewart Johnson: üks nali kartulikoorejuustest ja te tahate mind tühistada

18.10

Tänavuste valimiste e- ja eelhääletusel osales pea neli protsenti rohkem valijaid Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

18.10

Mihhail Selevko hoiab GP-etapil kuuendat kohta

18.10

Olümpiakohta sihtiv Kalev: 10 km vabatehnika on suur eesmärk

18.10

Tribuntsov pääses MK-etapil viienda ajaga finaali Uuendatud

18.10

Madis Soodla: Žalgiris võib selle võistkonnaga Euroliigas nelja hulka jõuda

loe: kultuur

18.10

Erik Tikan uuest dokfilmist: Ukrainas olles on Eesti nagu teine planeet

18.10

Mari Roosvalt: kunstnik võib eeskuju võtta, aga tal peab olema oma joon

18.10

Meisterjaan avaldas albumi "Meeleheina valvur"

18.10

Galerii: Ave Palmi ja Helle Ly Tombergi tsüanotüüpianäitus "Kuidas nii äkki nii pimedaks läks" avamine

loe: eeter

18.10

Erik Tikan uuest dokfilmist: Ukrainas olles on Eesti nagu teine planeet

18.10

Stewart Johnson: üks nali kartulikoorejuustest ja te tahate mind tühistada

18.10

Kontserdisõber Reimo Raja: Lady Gaga kontsert on meeletult pompoosne spektaakel

17.10

Põlda: popmuusika esitamine annab klassikalisele muusikale palju juurde

Raadiouudised

18.10

Vene paadid peavad Narva jõelt Peipsi järvele pääsemiseks läbima Eesti territooriumit

18.10

Pärnusse on lähiaastatel lisandumas mitu uut toidupoodi

18.10

Päevakaja (18.10.2025 18:00:00)

17.10

Päevakaja (17.10.2025 18:00:00)

17.10

Ehitusseadustiku muudatused teevad asjaajamise kiiremaks

17.10

Raadiouudised (17.10.2025 15:00:00)

17.10

Raadiouudised (17.10.2025 12:00:00)

17.10

Amazon keskendub Eestis pilveteenuste pakkumisele

17.10

Lähipäevil sajab kohati hoovihma

17.10

Kantar Emor: EKRE ja Parempoolsete tulemus otsustab Keskerakonna võimu Tallinnas

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo