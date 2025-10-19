X!

E-häälte tulemusi on oodata kella 22 ajal, esialgseid tulemusi pärast südaööd

Eesti
Arne Koitmäe
Arne Koitmäe Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe sõnul möödus e-hääletamise periood rahulikult. Pühapäeval kell üheksa avati üle Eesti valimisjaoskonnad, e-häälte laekumist on oodata õhtul kella kümne ajal, esialgsed valimistulemused laekuvad ilmselt südaööks.

Koitmäe sõnul möödus laupäeval lõppenud e-hääletamise periood tehniliselt rahulikult. "Mingeid vigu selle käigus ei ilmnenud. Hääletamine oli ka päris aktiivne. Tavaliselt kõige rohkem hääletatakse just hommikuti ja siis kui inimesed töölt koju tulevad. Üle 60 protsendi häältest on praegu antud elektrooniliselt," rääkis ta ning rõhutas, et pühapäeval enam elektrooniliselt hääletada ei saa.

Valimisjaoskondades lõppeb hääletamine pühapäeval kell kaheksa õhtul ja kuna valija saab veel pühapäeval minna pabersedelil hääletades muutma oma e-häält, alustab valimisteenistus elektrooniliste häälte lugemist siis, kui kõik jaoskonnad on töö lõpetanud.

"Seejärel kõige esimesena eemaldatakse korduvhääled ja lugemisel kõigepealt avatakse häälte avamise võtmega hääled ja saame teada hääletamistulemuse. See peaks laekuma umbes kella kümneks," rääkis ta.

Varasemad aastad on näidanud, et väga palju pabersedeliga elektroonilist häält ei muudeta. "See number ei ole suur, see jääb kuhugi 4000-5000 kanti. Küll on aga neid, kes hääletavad elektrooniliselt mitu korda," kirjeldas Koitmäe.

Kell üheksa pühapäeva hommikul avati kõik valimisjaoskonnad. Pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas. "Hääletamisruumi võib valida vabalt selle ringkonna piires," täpsustas Koitmäe.

"Tuletan ka meelde, et kaasa tuleks võtta isikut tõendav dokument hääletamisruumi," lisas ta.

Hääletamine lõppeb kell kaheksa õhtul, seejärel hakkab jaoskonna komisjon kohe hääli lugema.

"Lõplikud esialgsed tulemused saame vast südaööks," nentis Koitmäe.

Küsimusele, kas valimisjaoskondade toomine kaubanduskeskustesse on avaldanud mõju ka valimisaktiivsusele, vastas Koitmäe, et seda on raske hinnata, kuid kaubanduskeskustes on mugav hääletada. "Seal käiakse ka muudel põhjustel. Ma arvan, et see kindlasti annab positiivset efekti. Eriti see, et seal on hääletamisruumid avatud ka pikemalt ehk esmaspäevast neljapäevani."

Toimetaja: Barbara Oja

