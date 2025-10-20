Üle Eesti olid edukaimad valimisliidud

Samal ajal jäi Reformierakonnal nelja aasta taguselt 101 387 valijast alles 58 982 ehk nende langus oli koguhäälte arvult suurim.

Absoluutarvudes kasvatas Isamaa koguhäälesaaki enim ehk 48 874 valijalt 109 749-le.

Nelja aasta tagusega võrreldes tegid kehvema tulemuse Reformierakond, EKRE ja Eesti 200.

Parema tulemuse tegid Isamaa ja SDE ning uue tulijana Parempoolsed.

Ehk nelja aasta tagusega ajaga võrreldes tegid Keskerakond ja valimisliidud võrreldava tulemuse.

Järgnesid Isamaa (8,4 protsenti), Eesti 200 (6,0 protsenti) ja SDE (5,0 protsenti).

Nelja aasta eest oli kolmandal kohal Reformierakond (17,3 protsenti) ja neljandal EKRE (13,2 protsenti).

Neli aastat tagasi KOV valimistel oli napilt edukaim Keskerakond (24,4 protsenti), mis edestas valimisliite (24,3 protsenti).

Järgnesid sisuliselt võrdse toetusega Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Reformierakond kogus 58 982 häält (10,0 protsenti) ja SDE 58 484 häält (9,9 protsenti).

Kolmanda tulemuse tegi Isamaa 109 749 häälega ehk saadi 18,6 protsenti kõigist häältest.

Paremuselt teise tulemuse tegi üle-eestiliselt Keskerakond, mis sai 124 840 häält ehk 21,1 protsenti.

Lõppenud kohalikel valimistel kogusid üle kogu Eesti enim hääli kokku valimisliidud, millele anti 141 126 häält ehk 23,9 protsenti kõigist häältest. Nelja aasta tagusega võrreldes sai enim toetust juurde Isamaa ja kaotas Reformierakond.

