Üle Eesti olid edukaimad valimisliidud
Lõppenud kohalikel valimistel kogusid üle kogu Eesti enim hääli kokku valimisliidud, millele anti 141 126 häält ehk 23,9 protsenti kõigist häältest. Nelja aasta tagusega võrreldes sai enim toetust juurde Isamaa ja kaotas Reformierakond.
Paremuselt teise tulemuse tegi üle-eestiliselt Keskerakond, mis sai 124 840 häält ehk 21,1 protsenti.
Kolmanda tulemuse tegi Isamaa 109 749 häälega ehk saadi 18,6 protsenti kõigist häältest.
Järgnesid sisuliselt võrdse toetusega Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Reformierakond kogus 58 982 häält (10,0 protsenti) ja SDE 58 484 häält (9,9 protsenti).
EKRE piirdus sel korral 48 478 häälega (8,2 protsenti). Parempoolsed said üle Eesti 27 686 häält (4,7 protsenti). Eesti 200 saagiks jäi kokku 9819 häält (1,7 protsenti).
Muutus nelja aasta tagusega
Neli aastat tagasi KOV valimistel oli napilt edukaim Keskerakond (24,4 protsenti), mis edestas valimisliite (24,3 protsenti).
Nelja aasta eest oli kolmandal kohal Reformierakond (17,3 protsenti) ja neljandal EKRE (13,2 protsenti).
Järgnesid Isamaa (8,4 protsenti), Eesti 200 (6,0 protsenti) ja SDE (5,0 protsenti).
Ehk nelja aasta tagusega ajaga võrreldes tegid Keskerakond ja valimisliidud võrreldava tulemuse.
Parema tulemuse tegid Isamaa ja SDE ning uue tulijana Parempoolsed.
Nelja aasta tagusega võrreldes tegid kehvema tulemuse Reformierakond, EKRE ja Eesti 200.
Absoluutarvudes kasvatas Isamaa koguhäälesaaki enim ehk 48 874 valijalt 109 749-le.
Samal ajal jäi Reformierakonnal nelja aasta taguselt 101 387 valijast alles 58 982 ehk nende langus oli koguhäälte arvult suurim.
