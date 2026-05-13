Norstat: erakondade toetusnumbrid nädalaga oluliselt ei muutunud

Erakondade toetused. Autor/allikas: Norstat/ÜI
Erakondade toetusprotsentides nädalaga olulisi muutusi ei toimunud. Isamaa püsib liidrikohal ning edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees on 3,4 protsendipunkti.

Isamaad toetas viimati 25,8 ja Keskerakonda 22,4 protsenti, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati üle-eestilisest küsitlusest.

Kolmandal kohal on 14,2 protsendi suuruse toetusega sotsiaaldemokraadid, jäädes Keskerakonnast 8,2 protsendipunkti kaugusele. 

Esikolmikule järgnevad EKRE (13,9 protsenti), Reformierakond (12,1protsenti), Parempoolsed (6,1 protsenti) ja Eesti 200 (1,5 protsenti).

Reformierakonna toetus on praegu ühe protsendipunkti võrra madalam kui kuu aega tagasi. 

Koalitsioonierakondi toetas kokku 13,6 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 76,3 protsenti vastajatest. 

Praeguste toetusnäitajatega saaks Isamaa riigikogus 29, Keskerakond 25, SDE 15, EKRE 15, Reformierakond 12 ja Parempoolsed viis kohta.

Tulemuste esitlemisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest.

Toimetaja: Urmet Kook

