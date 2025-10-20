Kris Kärner: ei ole vahet, mis erakonda kuulun, seisan oma valijate eest

Tartu linnas paremuselt neljanda tulemuse ehk 1597 häält saanud Isamaa nimekirjas kandideerinud skandaalne juutuuber Kris Kärner sõnas, et häältesaak üllatas ka teda ennast. Oma väljaütlemiste pärast erakonnast lahkununa ei oska Kärner veel öelda, kuidas tema edasine koostöö Isamaaga välja näeb.

"Ma arvan, et selle tulemuse tõid puhtalt noored ja vanemad, kes seisavad noorte eest," sõnas Kärner.

Kärner märkis, et igapäevatööna tegutseb ta turundusspetsialistina, aga kaheksa aastat oma elust on pühendanud sisuloomele, kust on kindlasti tulnud enamus tema hääli.

"See oli kindlasti tulemus, mis oli suurem, kui ma ootasin. Ma ütlen ausalt, täna ma olin valmis totaalseks põrumiseks. Kunagi ei tea, kas ja mis: üks asi on see, kui sul on palju vaatajaid, jälgijaid üle Eesti, aga palju sul neid Tartu linna siseselt on, see on alati üks suur küsimärk," ütles ta.

Septembris astus Kärner Isamaa erakonnast välja kui tulid ilmsiks tema sotsiaalmeediapostitused, kus kutsus üles poliitilisele vägivallale. Siiski jätkas ta erakonna nimekirjas kandideerimist, kuigi piirkonna juht soovitas tal kandideerimisest loobuda.

Ööl vastu esmaspäeva Isamaa valimispeol antud intervjuus sõnas Kärner, et on veel liiga vara kommenteerida, kuidas tema suhe Isamaa erakonnaga edaspidi välja näeb.

"Kokkuvõttes ei ole vahet, millisesse erakonda ma kuulun, mina seisan iseenda ja enda valijate eest ja täpselt nii ongi," sõnas Kärner.

Oma varasemate väljaütlemiste eest on Kärner nende avalikkuse ette tulekul vabandanud ning nimetanud oma tegevust tegelaskuju kehastamiseks sotsiaalmeedias.

"Ma arvan, et kui me iga kord hakkame negatiivselt mõtlema või suhestuma kõikide näitlejatega ja inimestega, kes teevad midagi kuskil rollis, siis me ei jõua ühiskonnana kuigi kaugele," lausus ta.

"Kui ma oleksin tavaline inimene, vaikne ja rahulik, siis inimestel ei oleks seda põnev ja huvitav jälgida. Sa pead ikkagi olema mingit pidi karakter. See kui suurelt ja palju, on iga inimese otsustada," rääkis Kärner.