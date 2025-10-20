Sukles: tuleb kastid võtta tööle kaasa ja asjad ära pakkida

Haapsalus omanimelise nimekirjaga HaRi ootamatult Isamaale alla jäänud Urmas Sukles polnud rahul ei enda ega oma valimisliidu tulemusega.

"Arvasin, et saame 11 kohta, aga kui ma vaatan, kes olid Isamaa hääletoojad... ausalt, ma ei oleks uskunud, et nad nii palju hääli saavad," ütles Sukles Lääne Elule.

Loodetud 11 koha asemel sai HaRi volikogus kohti kaheksa, enda miinimum häältesaagiks lootis Sukles 800 häält, kuid sai neid 639.

"Sain oma valulävist allapoole. Haapsalu rahvas on oma sõna öelnud: tuleb kastid võtta tööle kaasa ja asjad ära pakkida."

Haapsalu volikogus on 25 kohta, koalitsiooni moodustamiseks oleks seega tarvis 13 häält, täpselt nii palju on kokku Isamaal ning valimisliidul Terve Haapsalu.

Intervjuus "Terevisioonile" nentis Sukles, et tema valimisliit HaRi plaanib küll võitjaga läbi rääkida, kuid oli skeptiline selle osas, kas Isamaa nendega läbi rääkida soovib.

Peamiselt peab ta valimistulemuse juures määravaks enda isikut ning seda, et on liiga kaua linnapea olnud.

"See, et HaRi oli kaheksa aastat järjest võimul, oli ka üks meie miinus. Võib-olla siin rahvas tahtiski uut verd saada. Need viimased neli aastat ju olid ikkagi vägagi keerulised ja rasked, koroona lõpp, sõda Ukrainas, inimeste vähenemine. Ega siin midagi hõisata ei ole, tulevik väga helge ka ei paista, aga ma arvan, et [Isamaa esinumber Olavi] Seisonen paneb hea valitsuse kokku. Kaklused on kakeldud, ma arvan, et me oleme tubli ja konstruktiivne opositsioon talle," rääkis ta.

"Linnapeana kindlasti mina ei jätka," ütles Sukles.

Kohalike valimiste üks üllatustulemusi tuli Haapsalust, kus valimised võitis Isamaa, mis edestas pikalt linna valitsenud Urmas Suklest ja tema valimisliitu HaRi.

Isamaa sai 25-liikmelises mudapealinna volikogus 11 mandaati, Suklese HaRi 8 mandaati.

Keskerakond, EKRE ja valimisliit Terve Haapsalu said kõik kaks mandaati.

Isikutest kodus enim hääli samuti Isamaa linnapeakandidaat Olavi Seisonen, kes sai 959 häält.

Keskerakonna ridades pääses Haapsalu volikogusse ka Janek Mäggi, kes sai 76 häält. Parima tulemuse tegi Keskerakonna poolt Julia Prokoptšuk 284 häälega.